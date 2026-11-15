De Grupo Firme a Karina Torres: los famosos mexicanos a los que les revocaron la visa estadounidense.

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Karina Torres se suma a la lista de famosos mexicanos con la visa estadounidense revocada, luego de que la integrante de Las Perdidas descubriera la cancelación cuando intentaba abordar un vuelo a Los Ángeles junto a Wendy Guevara.

El caso reaviva la atención sobre una política migratoria que, desde 2025, ha golpeado principalmente a cantantes de regional mexicano. Figuras como Julión Álvarez y los integrantes de Grupo Firme han vivido la misma experiencia que la influencer ex de La Casa de los Famosos México.

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Karina Torres se entera de la revocación de su visa de EEUU en pleno aeropuerto

La influencer relató que el problema surgió cuando presentó su documentación para abordar el vuelo rumbo a California. “Yo no sabía ni por qué me la revocaron; yo no había dicho nada pero sucedió cuando íbamos a Los Ángeles con Wendy Guevara”, contó Torres.

Luego de quedar varada antes de abordar, la creadora de contenido sreveló que su defensa ya inició gestiones y esperará conocer razones. (Especial)

El personal de la aerolínea le indicó que debía acudir al Consulado de Estados Unidos en la Ciudad de México para resolver el asunto. Karina Torres asegura que desconoce el motivo oficial y que ya contrató a un abogado especializado en migración para revisar su expediente.

La creadora de contenido negó haber trabajado sin autorización en territorio estadounidense. “No ha cobrado ni un peso ni ha ido a trabajar a territorio estadounidense para ningún evento”, sostuvo, y recordó que sus viajes previos fueron a Miami y Washington bajo condición de visitante.

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Grupo Firme encabeza la lista de artistas afectados por los narcocorridos

El caso de Grupo Firme se volvió uno de los más visibles en 2025. El 31 de mayo de ese año, la agrupación anunció la cancelación de su presentación en La Onda Fest, en Napa Valley, California, programada para el 1 de junio.

Grupo Firme en un concierto en Boca del Río, Veracruz. (Instagram: graniel.gabriel)

La banda explicó entonces que las visas de sus integrantes y del equipo Music VIP se encontraban “en proceso administrativo por parte de la Embajada de los Estados Unidos”. El cantante Eduin Caz y los músicos Gerardo Díaz e Israel Gutiérrez figuraban en lista de espera para una revisión consular.

El Departamento de Estado justificó la medida al señalar que la música de estos artistas “glorifica la violencia de los cárteles”, pese a que Grupo Firme había anunciado meses antes que dejaría de interpretar narcocorridos en sus conciertos.

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El antecedente de Los Alegres del Barranco marcó el inicio de la ofensiva

A inicios de abril de 2025, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, anunció la revocación de visas de trabajo y turismo para Los Ángeles del Barranco. El motivo: el grupo proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un concierto en el Auditorio Telmex, en Jalisco.

La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por apología del delito contra Los Alegres del Barranco. (Anayeli Tapia/Infobae)

“La administración Trump se toma muy en serio la responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas”, declaró Landau en su momento.

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Este episodio sentó el precedente para una serie de revocaciones posteriores contra artistas del género regional mexicano, con énfasis en los subgéneros de corridos bélicos y corridos tumbados.

Julión Álvarez y otros exponentes enfrentan cancelaciones consecutivas en EEUU

Julión Álvarez tuvo que cancelar su concierto programado para el 24 de mayo de 2025 en el estadio AT&T de Arlington, Texas, un día antes de la fecha prevista. El cantante ya había enfrentado problemas con autoridades estadounidenses en 2017, cuando fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por presunto lavado de dinero, situación de la que fue exonerado en 2022.

(Instagram: @lopasosdejulion)

Javier Rosas, líder de Javier Rosas y su Artillería Pesada, pospuso presentaciones en Washington y Minnesota por un retraso en su trámite, aunque lo atribuyó a un “procedimiento común para artistas internacionales”. Lorenzo de Monteclaro enfrentó una situación similar en esas mismas semanas.

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El caso de Espinoza Paz difiere del resto: el cantante sinaloense lleva al menos tres años sin visa de trabajo ni de turista, sin que su situación esté vinculada a narcocorridos. Según su equipo, se trata de trámites administrativos pendientes de resolución.

Óscar Maydon, intérprete de corridos tumbados, fue mencionado en redes como posible afectado, pero desmintió los rumores y confirmó que su visa permanece vigente.

La política migratoria de EEUU también alcanzó a figuras del ámbito político

Baja California Governor Marina del Pilar Avila Olmedo arrives to a press conference in Tijuana, Mexico, July 15, 2026. REUTERS/Jorge Duenes

La ofensiva contra las visas no se limitó al ámbito musical. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, también vieron revocados sus documentos migratorios en el mismo periodo, de acuerdo con reportes periodísticos.

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El caso de Karina Torres, hasta ahora, carece de una explicación oficial por parte de las autoridades estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos en México ha sostenido en casos anteriores que los expedientes de visa son confidenciales por ley y no emite comentarios sobre situaciones individuales.