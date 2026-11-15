México

De Grupo Firme a Karina Torres: los famosos mexicanos a los que les revocaron la visa estadounidense

EEUU revocó su documento migratoria a Karina Torres, en un patrón que ya afectó a Grupo Firme, Los Ángeles del Barranco y Julión Álvarez desde el año pasado

Composición de tres fotografías con Karina Torres a la izquierda, Eduin Caz en el centro y Julión Álvarez cantando a la derecha
De Grupo Firme a Karina Torres: los famosos mexicanos a los que les revocaron la visa estadounidense.
Guardar

Karina Torres se suma a la lista de famosos mexicanos con la visa estadounidense revocada, luego de que la integrante de Las Perdidas descubriera la cancelación cuando intentaba abordar un vuelo a Los Ángeles junto a Wendy Guevara.

El caso reaviva la atención sobre una política migratoria que, desde 2025, ha golpeado principalmente a cantantes de regional mexicano. Figuras como Julión Álvarez y los integrantes de Grupo Firme han vivido la misma experiencia que la influencer ex de La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD

Karina Torres se entera de la revocación de su visa de EEUU en pleno aeropuerto

La influencer relató que el problema surgió cuando presentó su documentación para abordar el vuelo rumbo a California. “Yo no sabía ni por qué me la revocaron; yo no había dicho nada pero sucedió cuando íbamos a Los Ángeles con Wendy Guevara”, contó Torres.

Luego de quedar varada antes de abordar, la creadora de contenido sreveló que su defensa ya inició gestiones y esperará conocer razones. (Especial)
Luego de quedar varada antes de abordar, la creadora de contenido sreveló que su defensa ya inició gestiones y esperará conocer razones. (Especial)

El personal de la aerolínea le indicó que debía acudir al Consulado de Estados Unidos en la Ciudad de México para resolver el asunto. Karina Torres asegura que desconoce el motivo oficial y que ya contrató a un abogado especializado en migración para revisar su expediente.

La creadora de contenido negó haber trabajado sin autorización en territorio estadounidense. “No ha cobrado ni un peso ni ha ido a trabajar a territorio estadounidense para ningún evento”, sostuvo, y recordó que sus viajes previos fueron a Miami y Washington bajo condición de visitante.

PUBLICIDAD

Grupo Firme encabeza la lista de artistas afectados por los narcocorridos

El caso de Grupo Firme se volvió uno de los más visibles en 2025. El 31 de mayo de ese año, la agrupación anunció la cancelación de su presentación en La Onda Fest, en Napa Valley, California, programada para el 1 de junio.

Grupo Firme en un concierto en Boca del Río, Veracruz. (Instagram: graniel.gabriel)
Grupo Firme en un concierto en Boca del Río, Veracruz. (Instagram: graniel.gabriel)

La banda explicó entonces que las visas de sus integrantes y del equipo Music VIP se encontraban “en proceso administrativo por parte de la Embajada de los Estados Unidos”. El cantante Eduin Caz y los músicos Gerardo Díaz e Israel Gutiérrez figuraban en lista de espera para una revisión consular.

El Departamento de Estado justificó la medida al señalar que la música de estos artistas “glorifica la violencia de los cárteles”, pese a que Grupo Firme había anunciado meses antes que dejaría de interpretar narcocorridos en sus conciertos.

El antecedente de Los Alegres del Barranco marcó el inicio de la ofensiva

A inicios de abril de 2025, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, anunció la revocación de visas de trabajo y turismo para Los Ángeles del Barranco. El motivo: el grupo proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un concierto en el Auditorio Telmex, en Jalisco.

La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por apología del delito contra Los Alegres del Barranco. (Anayeli Tapia/Infobae)
La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por apología del delito contra Los Alegres del Barranco. (Anayeli Tapia/Infobae)

“La administración Trump se toma muy en serio la responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas”, declaró Landau en su momento.

Este episodio sentó el precedente para una serie de revocaciones posteriores contra artistas del género regional mexicano, con énfasis en los subgéneros de corridos bélicos y corridos tumbados.

Julión Álvarez y otros exponentes enfrentan cancelaciones consecutivas en EEUU

Julión Álvarez tuvo que cancelar su concierto programado para el 24 de mayo de 2025 en el estadio AT&T de Arlington, Texas, un día antes de la fecha prevista. El cantante ya había enfrentado problemas con autoridades estadounidenses en 2017, cuando fue incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por presunto lavado de dinero, situación de la que fue exonerado en 2022.

(Instagram: @lopasosdejulion)
(Instagram: @lopasosdejulion)

Javier Rosas, líder de Javier Rosas y su Artillería Pesada, pospuso presentaciones en Washington y Minnesota por un retraso en su trámite, aunque lo atribuyó a un “procedimiento común para artistas internacionales”. Lorenzo de Monteclaro enfrentó una situación similar en esas mismas semanas.

El caso de Espinoza Paz difiere del resto: el cantante sinaloense lleva al menos tres años sin visa de trabajo ni de turista, sin que su situación esté vinculada a narcocorridos. Según su equipo, se trata de trámites administrativos pendientes de resolución.

Óscar Maydon, intérprete de corridos tumbados, fue mencionado en redes como posible afectado, pero desmintió los rumores y confirmó que su visa permanece vigente.

La política migratoria de EEUU también alcanzó a figuras del ámbito político

Baja California Governor Marina del Pilar Avila Olmedo arrives to a press conference in Tijuana, Mexico, July 15, 2026. REUTERS/Jorge Duenes
Baja California Governor Marina del Pilar Avila Olmedo arrives to a press conference in Tijuana, Mexico, July 15, 2026. REUTERS/Jorge Duenes

La ofensiva contra las visas no se limitó al ámbito musical. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, también vieron revocados sus documentos migratorios en el mismo periodo, de acuerdo con reportes periodísticos.

El caso de Karina Torres, hasta ahora, carece de una explicación oficial por parte de las autoridades estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos en México ha sostenido en casos anteriores que los expedientes de visa son confidenciales por ley y no emite comentarios sobre situaciones individuales.

Temas Relacionados

Karina TorresGrupo FirmeEstados UnidosJulión Álvarezvisacantanteactrizmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Arath de la Torre confirma la ruptura del Team Mar y su distancia con Gala Montes: “Perdí contacto con ella”

El conductor confirmó que cortó toda comunicación con Gala Montes tras meses de disputas públicas y sentenció que el Team Mar se redujo a tres personas

Arath de la Torre confirma la ruptura del Team Mar y su distancia con Gala Montes: “Perdí contacto con ella”

Qué hacer para evitar el aumento de peso durante la perimenopausia

Los cambios hormonales, el mal descanso y el estrés favorecen la grasa abdominal durante la perimenopausia

Qué hacer para evitar el aumento de peso durante la perimenopausia

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo? Los problemas de salud que marcaron sus últimos años en prisión

El fundador del Cártel de Guadalajara requería especialistas de segundo y tercer nivel, tras reportes sobre diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, pérdida visual y limitaciones de movilidad

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo? Los problemas de salud que marcaron sus últimos años en prisión

Cablebús Línea 6 podría ampliar su ruta hasta San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco

Clara Brugada expuso que la modificación a la ruta traería beneficios a los habitantes de zonas altas, reduciría el tiempo de traslado al Metro Tláhuac de la Línea 12

Cablebús Línea 6 podría ampliar su ruta hasta San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco

La Mansión VIP votos: las encuestas que revelarían al primer eliminado de la segunda temporada

Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles están en riesgo de salir del reality de HotSpanish este domingo 15 de noviembre

La Mansión VIP votos: las encuestas que revelarían al primer eliminado de la segunda temporada
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo? Los problemas de salud que marcaron sus últimos años en prisión

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo? Los problemas de salud que marcaron sus últimos años en prisión

Muere Miguel Ángel Félix Gallardo: así interpretó Diego Luna al fundador del Cártel de Guadalajara en Netflix

Cinco hombres mueren en enfrentamiento armado tras baile en Chignahuapan, Puebla

Miguel Ángel Félix Gallardo: cómo el “Jefe de Jefes” convirtió el narcotráfico mexicano en un negocio internacional

Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara: así construyó su imperio criminal el “Jefe de Jefes”

ENTRETENIMIENTO

Arath de la Torre confirma la ruptura del Team Mar y su distancia con Gala Montes: “Perdí contacto con ella”

Arath de la Torre confirma la ruptura del Team Mar y su distancia con Gala Montes: “Perdí contacto con ella”

La Mansión VIP votos: las encuestas que revelarían al primer eliminado de la segunda temporada

Leyendas Legendarias “Crónicas de viajes en el tiempo”: Harambe, John Titor y Dungeons and Dragons, el método contra las paradojas temporales

Muere Miguel Ángel Félix Gallardo: así interpretó Diego Luna al fundador del Cártel de Guadalajara en Netflix

Thalía: una enfermedad crónica y los negocios millonarios detrás de su nueva etapa lejos de los conciertos

DEPORTES

¡Donovan Carrillo hace historia! Consigue su mejor puntuación en el Grand Prix de Patinaje Artístico

¡Donovan Carrillo hace historia! Consigue su mejor puntuación en el Grand Prix de Patinaje Artístico

Willy Hutchinson se lanza contra Canelo Álvarez ahora que existe la posibilidad de enfrentarlo: “Está viejo”

ATP Finals: cuándo y dónde ver en México el torneo que define al campeón de la temporada 2026 del tenis

Nacho Beristáin se queda sin otro campeón mundial: Yuberjen Martínez pierde ante Anthony Olascuaga 

Quién es Roberto Medina, el DT detrás de la clasificación histórica de Pumas Femenil