Tren de la Navidad 2026: fechas, precios y recorridos para viajar entre Bogotá y Chía con luces y pirotecnia a partir de noviembre

El Tren de la Navidad operará entre Bogotá y Chía desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027 (Turistren.com.co)

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El Tren de la Navidad volverá a recorrer Bogotá y Chía entre el 27 de noviembre de 2026 y el 10 de enero de 2027, con salidas nocturnas y paradas en Usaquén y La Caro. El servicio no operará el 24 y el 31 de diciembre ni el 1 de enero.

El recorrido del Tren Turístico de la Sabana partirá a las 6:45 p. m. desde el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación. También será posible abordar en la Estación de Usaquén, donde el tren llegará a las 7:15 p. m. El trayecto concluye a las 10:45 p. m. en el punto de salida inicial.

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El viaje incluye una parada en Usaquén y juegos pirotécnicos en La Caro

La experiencia navideña se desarrollará a bordo de locomotoras antiguas y vagones clásicos, con iluminación especial durante el viaje. El itinerario contempla una primera detención de 45 minutos en la Estación de Usaquén, ubicada en la avenida carrera 9 #110-08.

Allí, los pasajeros podrán descender para participar en actividades musicales, tomarse fotografías con la locomotora iluminada y compartir con Papá Noel y los duendes. El tren retomará el viaje a las 8:00 p. m. con destino a La Caro, en Chía.

El recorrido nocturno partirá a las 6:45 p. m. desde el Centro Comercial Gran Estación y completará un trayecto de cuatro horas (Colprensa)

La llegada a la Estación La Caro está prevista para las 8:50 p. m. En ese punto habrá una parada de media hora y un espectáculo de juegos pirotécnicos. El regreso comenzará a las 9:20 p. m., con una nueva escala en Usaquén a las 10:10 p. m. antes del retorno final a Gran Estación.

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El recorrido está programado para completar cuatro horas desde la salida en Gran Estación hasta la llegada final. Los tiquetes son numerados y los coches cuentan con sillas amplias y reclinables, además de baños en los vagones intermedios.

Estos son los horarios del Tren de la Navidad

El servicio tendrá dos puntos habilitados para iniciar el recorrido. Quienes aborden en Gran Estación deberán presentarse antes de las 6:45 p. m.; quienes lo hagan en Usaquén tendrán como hora de salida las 7:15 p. m.

Gran Estación: salida a las 6:45 p. m.

Estación Usaquén: llegada a las 7:15 p. m. y salida a las 8:00 p. m.

Estación La Caro, Chía: llegada a las 8:50 p. m. y salida a las 9:20 p. m.

Regreso a Usaquén: llegada a las 10:10 p. m. y salida a las 10:15 p. m.

Llegada a Gran Estación: 10:45 p. m.

El punto de partida en Gran Estación estará ubicado en la carrera 66 con calle 25, sobre la plataforma férrea frente a la Plazoleta de Los Alfiles. Las estaciones de TransMilenio más cercanas son Salitre-El Greco-Vive Claro y El Tiempo-Cámara de Comercio.

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La escala en la Estación de Usaquén ofrecerá actividades musicales y espacios para fotografías con la locomotora iluminada (Reuters)

Para quienes prefieran abordar en Usaquén, el acceso estará habilitado únicamente por el costado oriental de la avenida Carrera 9, en sentido sur-norte, diagonal al Centro Comercial Santa Ana. Las rutas del Sitp cercanas son 18-2, 736, E17, E26B y T11.

El valor del pasaje para el Tren de la Navidad 2026

El precio del recorrido será de $78.000 por cada pasajero, sin tarifas diferenciadas informadas para adultos o menores de edad. Los menores de 3 años podrán viajar sin costo solo si van en brazos de un adulto y no ocupan un asiento. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas haciendo clic aquí.

La organización recomendó llegar con anticipación, debido a que el tráfico puede retrasar el acceso a las estaciones. Además, advirtió que no dispone de parqueadero, por lo que sugirió utilizar transporte público para llegar a los puntos de embarque.

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Por tratarse de un recorrido nocturno, se aconseja llevar ropa abrigada, poncho o sombrilla y calzado cómodo. Los adultos deberán mantener a los menores bajo supervisión durante todo el trayecto y verificar que no dejen objetos personales en los vagones.

Las normas prohíben viajar en plataformas externas y fumar

El boleto por pasajero costará $78.000 y los menores de 3 años viajan sin costo en brazos de un adulto (Colprensa)

Entre las medidas de seguridad, está prohibido sacar partes del cuerpo por ventanas o puertas, así como viajar en escaleras o plataformas externas del tren. Los menores deberán cruzar entre coches acompañados por un adulto.

Tampoco se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez ni fumar o vapear durante la experiencia. Estas reglas aplicarán en los trayectos entre Bogotá, Usaquén y La Caro, así como durante las paradas previstas en el itinerario.

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