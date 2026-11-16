Colombia

Tren de la Navidad 2026: fechas, precios y recorridos para viajar entre Bogotá y Chía con luces y pirotecnia a partir de noviembre

El tradicional ferrocarril de la Sabana partirá desde Gran Estación para ofrecer cuatro horas llenas de música, personajes festivos y fuegos artificiales en un itinerario ideal pensado para disfrutar junto a la familia

Tren de pasajeros de color rojo decorado con luces navideñas en las vías durante la noche, con letreros y logotipos promocionales
El Tren de la Navidad operará entre Bogotá y Chía desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027 (Turistren.com.co)
Guardar

El Tren de la Navidad volverá a recorrer Bogotá y Chía entre el 27 de noviembre de 2026 y el 10 de enero de 2027, con salidas nocturnas y paradas en Usaquén y La Caro. El servicio no operará el 24 y el 31 de diciembre ni el 1 de enero.

El recorrido del Tren Turístico de la Sabana partirá a las 6:45 p. m. desde el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación. También será posible abordar en la Estación de Usaquén, donde el tren llegará a las 7:15 p. m. El trayecto concluye a las 10:45 p. m. en el punto de salida inicial.

PUBLICIDAD

El viaje incluye una parada en Usaquén y juegos pirotécnicos en La Caro

La experiencia navideña se desarrollará a bordo de locomotoras antiguas y vagones clásicos, con iluminación especial durante el viaje. El itinerario contempla una primera detención de 45 minutos en la Estación de Usaquén, ubicada en la avenida carrera 9 #110-08.

Allí, los pasajeros podrán descender para participar en actividades musicales, tomarse fotografías con la locomotora iluminada y compartir con Papá Noel y los duendes. El tren retomará el viaje a las 8:00 p. m. con destino a La Caro, en Chía.

El Tren de la Navidad comienza su temporada de recorridos el 29 de noviembre y estará disponible hasta el 30 de diciembre de 2024 - crédito Colprensa
El recorrido nocturno partirá a las 6:45 p. m. desde el Centro Comercial Gran Estación y completará un trayecto de cuatro horas (Colprensa)

La llegada a la Estación La Caro está prevista para las 8:50 p. m. En ese punto habrá una parada de media hora y un espectáculo de juegos pirotécnicos. El regreso comenzará a las 9:20 p. m., con una nueva escala en Usaquén a las 10:10 p. m. antes del retorno final a Gran Estación.

PUBLICIDAD

El recorrido está programado para completar cuatro horas desde la salida en Gran Estación hasta la llegada final. Los tiquetes son numerados y los coches cuentan con sillas amplias y reclinables, además de baños en los vagones intermedios.

Estos son los horarios del Tren de la Navidad

El servicio tendrá dos puntos habilitados para iniciar el recorrido. Quienes aborden en Gran Estación deberán presentarse antes de las 6:45 p. m.; quienes lo hagan en Usaquén tendrán como hora de salida las 7:15 p. m.

  • Gran Estación: salida a las 6:45 p. m.
  • Estación Usaquén: llegada a las 7:15 p. m. y salida a las 8:00 p. m.
  • Estación La Caro, Chía: llegada a las 8:50 p. m. y salida a las 9:20 p. m.
  • Regreso a Usaquén: llegada a las 10:10 p. m. y salida a las 10:15 p. m.
  • Llegada a Gran Estación: 10:45 p. m.

El punto de partida en Gran Estación estará ubicado en la carrera 66 con calle 25, sobre la plataforma férrea frente a la Plazoleta de Los Alfiles. Las estaciones de TransMilenio más cercanas son Salitre-El Greco-Vive Claro y El Tiempo-Cámara de Comercio.

Tren de la Sabana-Bogotá-Colombia
La escala en la Estación de Usaquén ofrecerá actividades musicales y espacios para fotografías con la locomotora iluminada (Reuters)

Para quienes prefieran abordar en Usaquén, el acceso estará habilitado únicamente por el costado oriental de la avenida Carrera 9, en sentido sur-norte, diagonal al Centro Comercial Santa Ana. Las rutas del Sitp cercanas son 18-2, 736, E17, E26B y T11.

El valor del pasaje para el Tren de la Navidad 2026

El precio del recorrido será de $78.000 por cada pasajero, sin tarifas diferenciadas informadas para adultos o menores de edad. Los menores de 3 años podrán viajar sin costo solo si van en brazos de un adulto y no ocupan un asiento. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas haciendo clic aquí.

La organización recomendó llegar con anticipación, debido a que el tráfico puede retrasar el acceso a las estaciones. Además, advirtió que no dispone de parqueadero, por lo que sugirió utilizar transporte público para llegar a los puntos de embarque.

Por tratarse de un recorrido nocturno, se aconseja llevar ropa abrigada, poncho o sombrilla y calzado cómodo. Los adultos deberán mantener a los menores bajo supervisión durante todo el trayecto y verificar que no dejen objetos personales en los vagones.

Las normas prohíben viajar en plataformas externas y fumar

Tren navideño de la Sabana de Bogotá-Colombia
El boleto por pasajero costará $78.000 y los menores de 3 años viajan sin costo en brazos de un adulto (Colprensa)

Entre las medidas de seguridad, está prohibido sacar partes del cuerpo por ventanas o puertas, así como viajar en escaleras o plataformas externas del tren. Los menores deberán cruzar entre coches acompañados por un adulto.

Tampoco se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez ni fumar o vapear durante la experiencia. Estas reglas aplicarán en los trayectos entre Bogotá, Usaquén y La Caro, así como durante las paradas previstas en el itinerario.

Temas Relacionados

Tren de la Navidad 2026Tren de la Sabana tárifasNavidad BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cayeron 10 presuntos integrantes de Los Cocos, grupo delincuencial señalado de operar en Guainía, Vichada y Guaviare

El operativo, ejecutado por el Ejército, la Policía y la Fiscalía, permitió decomisar armas, municiones, celulares, efectivo y estupefacientes, tras labores de inteligencia y reportes entregados por la comunidad

Cayeron 10 presuntos integrantes de Los Cocos, grupo delincuencial señalado de operar en Guainía, Vichada y Guaviare

Salario mínimo de 2027: esta es la fecha en la que millones de trabajadores conocerían el aumento, según el calendario establecido por el Gobierno

Aunque todavía no hay cifras de manera formal sobre la mesa, se ha adelantado que los sindicatos laborales buscarían una subida por encima del 30%, pero los empresarios propondrían algo menor al 10%

Salario mínimo de 2027: esta es la fecha en la que millones de trabajadores conocerían el aumento, según el calendario establecido por el Gobierno

José Manuel Restrepo contó los detalles de su reunión con Álvaro Uribe y lanzó advertencia sobre las finanzas de Colombia: “Hay una bomba fiscal”

El vicepresidente explicó los temas que abordó con el expresidente y las conversaciones que adelanta el Gobierno con distintas bancadas para buscar acuerdos sobre el ajuste tributario y el déficit fiscal

José Manuel Restrepo contó los detalles de su reunión con Álvaro Uribe y lanzó advertencia sobre las finanzas de Colombia: “Hay una bomba fiscal”

ANI y Vía Sumapaz destraban obras del Tercer Carril Bogotá-Girardot tras desistir de reclamos por $185.000 millones

La modificación contractual garantiza el mantenimiento continuo de una ruta estratégica que moviliza 18 millones de automotores anualmente hacia Buenaventura, protegiendo empleos y agilizando el paso vehicular entre Cundinamarca y las regiones del sur

ANI y Vía Sumapaz destraban obras del Tercer Carril Bogotá-Girardot tras desistir de reclamos por $185.000 millones

Video muestra el momento exacto de la explosión de un carro en el peaje Pipiral: este es el estado de la vía al Llano

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector registraron el instante en que el vehículo estalló cerca de los puntos de cobro, material que se convierte en apoyo para la investigación de las autoridades que buscan a los responsables de su instalación

Video muestra el momento exacto de la explosión de un carro en el peaje Pipiral: este es el estado de la vía al Llano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

ENTRETENIMIENTO

“Nadie puede quitarme lo que viví”: Beba de la Cruz presume su lesión tras el ring de ‘Stream Fighters 5′ y promete volver

“Nadie puede quitarme lo que viví”: Beba de la Cruz presume su lesión tras el ring de ‘Stream Fighters 5′ y promete volver

Valentino Lázaro pide perdón a Emiro Navarro por la patada ilegal en 'Stream Fighters 5': "Ay no, que pena amigo"

Hijo de Jaime Molina hizo el retrato prometido a Rafael Escalona en Valledupar: “Un legado de amistad”

Yina Calderón se burló de ‘Stream Fighters’ al afirmar que su nombre fue el más mencionado del evento sin estar invitada

Andrés Sandoval celebra su absolución en proceso por presunta violencia intrafamiliar: Katty Osorio, expareja se pronunció

Deportes

Álvaro Montero volvió a ser figura en el fútbol argentino: "Es jerarquía, es un arquero de selección"

Álvaro Montero volvió a ser figura en el fútbol argentino: "Es jerarquía, es un arquero de selección"

Revelaron dura situación de los jugadores del Deportivo Pereira por falta de pago: "Hay personas que están pasando necesidades"

Así va la tabla de reclasificación antes de iniciar los cuadrangulares: recta final para llegar a la Libertadores y Sudamericana

Alemania vs. Países Bajos: hora y dónde ver en Colombia el clásico europeo por la Nations League

Rodrigo Contreras desafió a los rivales tras clasificar con Millonarios a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: “Tienen que aguantar la presión”