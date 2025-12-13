La presidenta del CNE de Honduras denunció amenazas de muerte en la etapa final del escrutinio electoral

Ana Paola Hall, presidenta del CNE, denunció amenazas de muerte durante el proceso electoral hondureño (Reuters)

La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Hall, denunció que enfrenta amenazas y riesgos que podrían afectar su libertad y su integridad física, precisamente cuando el organismo inicia la fase final del escrutinio de los comicios.

El proceso electoral, caracterizado por la tensión y campañas de desinformación, ha situado a la titular del CNE en el centro del debate público, al avanzar el recuento especial de más de 2.700 urnas con inconsistencias.

La denuncia de Ana Paola Hall se hizo pública mediante un mensaje en la red social X, en el que reconoció los enormes esfuerzos y desafíos que implica liderar el CNE, incluidos los riesgos para su seguridad y la de su familia. La funcionaria advirtió que este contexto se agrava por las campañas de desinformación, que asegura, que carecen de fundamento y buscan desacreditar tanto su gestión como la del organismo.

La titular del CNE reveló que su hija también ha sido blanco de amenazas graves (Reuters)

La presidenta relató que ha sido blanco de ataques durante años, y que recientemente estos alcanzaron el nivel de amenazas de muerte, extendidas incluso a su hija.

En julio, la presión suscitada llevó a Hall a considerar su renuncia, aunque decidió permanecer en el cargo. “Durante años se ha tenido que soportar ataques que hace meses han llegado al nivel de amenazas de muerte contra mí y contra mi hija”, explicó Hall.

En el mismo comunicado, Hall desmintió rumores sobre supuestas afinidades políticas o tratos de favor, y reafirmó que su vinculación con el liberalismo responde a convicciones familiares.

Hall instó a su equipo a resistir las presiones y a mantener la transparencia institucional (Reuters)

Además, exigió responsabilidad en este momento clave del proceso. “¿Qué pretenden inventando dudas al respecto, justamente en este momento? Reflexionen, sean responsables”, escribió la funcionaria, de acuerdo con el diario local La Tribuna.

El fin de semana, el CNE tenía previsto iniciar el recuento especial de 2.773 urnas con inconsistencias, parte esencial del cierre oficial del proceso electoral.

Los datos preliminares ubican al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, con 40% de los votos; lo sigue Salvador Nasralla del Partido Liberal, con 39%, y en tercer lugar se sitúa Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), con 19%.

Nasry 'Tito' Asfura encabeza el conteo preliminar en las elecciones presidenciales de Honduras (X)

El clima de hostigamiento y desprestigio no ha sido exclusivo contra la presidenta del CNE, sino que también ha alcanzado a otros funcionarios del organismo. Hall salió en defensa de su equipo de trabajo y les pidió no ceder ante comentarios o rumores infundados.

“No hagan caso de esos intentos por mancharlos; la historia les hará justicia y yo lucharé para que así sea”, manifestó al personal.

Al referirse al equipo, la presidenta insistió en que se mantiene al frente del organismo con fuerza, disciplina y amor por el país, convencida de que podrán completar el proceso electoral bajo cualquier circunstancia, y reiteró la frase: “Lo haremos llueva, truene o relampaguee”.

(Con información de EFE)