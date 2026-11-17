El obsequio fue elaborado por personas privadas de libertad que participan en la Pastoral Carcelaria. Los internos también enviaron una carta en la que expresaron su deseo de transformar sus vidas, reparar el daño causado y convertirse en constructores de paz. TikTok.

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Un regalo puede transmitir mucho más que un gesto de agradecimiento. En ocasiones, también representa una historia de arrepentimiento, esperanza y voluntad de cambio. Ese fue el significado del obsequio que recibió el papa León XIV durante su encuentro privado con los obispos del Perú: unas sandalias misioneras elaboradas por personas privadas de libertad del penal Castro Castro, quienes encontraron en este trabajo una manera de expresar su compromiso con la transformación de sus vidas.

El presente fue entregado al Santo Padre a través de monseñor Jorge Izaguirre, CSC, coordinador nacional de la Pastoral Carcelaria peruana, organismo que forma parte de la Comisión Episcopal de Acción Social. La entrega se produjo durante la cena privada que el pontífice compartió con los representantes de la Iglesia católica en el país y estuvo acompañada de un mensaje que trascendió el valor material del objeto.

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Las sandalias fueron confeccionadas por los propios internos y representan el camino que buscan recorrer hacia la conversión, la reconciliación y la reconstrucción personal. Para quienes participaron en su elaboración, el obsequio constituye una expresión de su voluntad de asumir los errores cometidos y avanzar hacia una vida distinta, sin desligarse de la responsabilidad por el daño que pudieron haber causado.

Reclusos del penal Castro Castro sorprenden al papa León XIV con un regalo y una carta cargada de esperanza. Captura: TikTok.

Internos del penal Castro Castro están organizados en 12 comunidades misioneras

Uno de los aspectos más significativos de esta experiencia es la organización de los internos en 12 comunidades, integradas por personas privadas de libertad que asumen también el compromiso de compartir su fe con otros reclusos. Estas agrupaciones cuentan con misioneros en los diferentes pabellones del penal, donde desarrollan actividades de acompañamiento espiritual y promueven espacios de convivencia.

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La iniciativa busca que los propios internos se conviertan en agentes de cambio dentro del establecimiento penitenciario. No se trata únicamente de participar en encuentros religiosos, sino también de asumir responsabilidades con sus compañeros y contribuir a mejorar el entorno en el que permanecen.

En ese contexto, los integrantes de las comunidades comparten sus experiencias de fe, acompañan a otros reclusos y promueven distintas iniciativas de servicio. Entre las actividades que realizan figuran propuestas de formación, reciclaje y cuidado de la creación, acciones que permiten trasladar los valores que trabajan desde la espiritualidad hacia tareas concretas dentro del penal.

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Esta experiencia es animada por la Capellanía del penal, dirigida por la hermana Carlota Calle, responsable de la Pastoral Carcelaria de la Diócesis de Chosica. Su labor forma parte del acompañamiento que reciben los internos para fortalecer sus procesos personales y comunitarios.

Reclusos del penal Castro Castro sorprenden al papa León XIV con un regalo y una carta cargada de esperanza. Captura: TikTok.

La carta de los reclusos al papa León XIV: quieren reparar el daño y convertirse en constructores de paz

Además del obsequio, los internos del penal Castro Castro decidieron expresar sus sentimientos al pontífice mediante una carta dirigida al papa León XIV. En el documento compartieron sus deseos de transformar sus vidas, reparar el daño causado y convertirse en constructores de paz, un mensaje que refleja las aspiraciones de quienes buscan iniciar un proceso de cambio personal.

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La misiva permitió que los reclusos transmitieran directamente al Santo Padre una parte de sus experiencias y preocupaciones. Su mensaje estuvo marcado por el reconocimiento de la necesidad de cambiar y por la voluntad de asumir un compromiso con la reconciliación.

Uno de los puntos centrales de la carta fue precisamente el deseo de reparar el daño causado. Los internos no limitaron su mensaje a expresar arrepentimiento, sino que manifestaron su intención de convertirse en personas capaces de contribuir a la paz y construir relaciones diferentes con su entorno.

Reclusos del penal Castro Castro sorprenden al papa León XIV con un regalo y una carta cargada de esperanza. Captura: TikTok.

También aprovecharon la oportunidad para agradecer al papa León XIV por su llamado a construir puentes, derribar muros y promover una Iglesia cercana a quienes viven situaciones de dolor, exclusión y sufrimiento.

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“Santo Padre León XIV, hermano del camino: Los privados de libertad del Penal Castro Castro le damos la bienvenida al Perú y le hacemos llegar estas sandalias misioneras, hechas con nuestras propias manos en nuestros talleres. Rezamos por usted y por su importante labor apostólica. Pedimos su bendición”, se lee en la tarjeta que acompañaba las sandalias.

Reclusos del penal Castro Castro sorprenden al papa León XIV con un regalo y una carta cargada de esperanza. Captura: TikTok.