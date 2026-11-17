Enrique Valentí, el chef detrás del restaurante Caja de Cerillas, ganador en TheFork Awards 2027 (Cedidas)

Guardar

La gastronomía española vive una época vertiginosa, con emocionantes aperturas que se anuncian casi a diario. Para encontrar la mejor de todas ellas, tendríamos que ir a la calle Donoso Cortés 8, en el barrio de Chamberí. Allí, en una discreta esquina, se encuentra el restaurante Caja de Cerillas, ganador absoluto de la reciente edición de los premios ‘TheFork Awards’ y, por lo tanto, mejor apertura del año 2025 según los clientes de la aplicación de reservas.

Caja de Cerillas es la nueva apuesta de Enrique Valentí en Madrid, chef con dos décadas de experiencia en restaurantes de Barcelona, con éxitos como Casa Paloma, Chez Coco, BarBas, Marea Alta y Adobo. También está detrás, junto a su hermano Carlos, de Hermanos Vinagre, el bar de tapas que ha puesto de moda los encurtidos en Madrid. Tras tener que regresar a la capital por temas personales, Valentí se animó a abrir su propia casa de comidas en la zona de Quevedo, un proyecto para el día a día que, explica, se les ha escapado de las manos.

PUBLICIDAD

“Madrid me ha recibido con los brazos absolutamente abiertos”, cuenta el chef pocos minutos después de recibir el premio, en una conversación con Infobae. “Yo pensaba que aquí había un huequecito para esta tipología de comida, aunque es verdad que Madrid se cobra un gran peaje por ser gran capital europea; esa globalización muchas veces no deja espacio ni visibilidad a pequeños establecimientos que normalmente desaparecen en favor de las grandes producciones”.

Imagen del restaurante 'Caja de cerillas'. (TheFork)

“Yo siempre explico que esto era una casa de comidas cotidiana, un restaurante de barrio, y cada vez nos lo ponen más difícil. Al final, esto sube las expectativas”, reconoce el chef, fiel creyente de la cocina del día a día. Valentí agradece el éxito repentino, aunque reconoce que ha generado confusión en el concepto. “Somos una casa donde encontrar algo reconocible y apetecible de diario. Por eso, desde la humildad y el agradecimiento, nos da pena que se haya convertido en un boom, porque esto ha convertido Caja de Cerillas en un sitio para una ocasión especial. Y nosotros buscábamos todo lo contrario”.

PUBLICIDAD

De los huevos estrellados al flan ‘que no te comiste en tu infancia’

Esta reivindicación de la cocina cotidiana se traduce en una carta breve, adaptada al producto de mercado y con influencias catalanas y castizas. El nombre del local hace referencia a su reducido espacio, de apenas 70 m², que cuenta con ocho mesas para 25 comensales y recrea el ambiente de un salón doméstico de decoración sencilla pero elegante. En cuanto a la carta, se organiza en torno a una veintena de propuestas, divididas en tapas, primeros, principales, brasa y postres.

Interior del restaurante Caja de Cerillas, en Madrid (TheFork)

Quizá su plato más reconocible sean sus huevos estrellados con gambas al ajillo, construidos sobre una base de patatas fritas estilo chips de bolsa. “En realidad, yo no me quedo con un único plato. Es verdad que, como dicen los modernos, el hype ha sido la reinterpretación de los huevos estrellados, que en el fondo nosotros lo único que hemos querido hacer era nuestro particular homenaje a esas grandes casas madrileñas”. Ellos le han dado su particular toque, y los foodies madrileños se han encargado de viralizarlo.

PUBLICIDAD

Completan la oferta tapas clásicas como las anchoas, el pollo Villaroy o la oreja con patatas bravas, así como platos tan reconocibles como canelones, macarrones con chorizo, filetes rusos o ‘rosbif’ de solomillo. Al final de la carta, brilla su postre estrella, que califican como ‘el flan que no te comiste en tu infancia’. Su ticket medio viaja entre los 60 y los 90 euros por comensal y su horario se reduce a los días entre semana, cerrando el servicio los sábados y los domingos.

Nominado por los chefs, votado por los comensales

Caja de Cerillas ha triunfado en los TheFork Awards de 2026, durante una ceremonia celebrada ayer en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid que dio voz a las aperturas más candentes del pasado 2025. El reconocimiento en cuestión se denomina People’s Choice Award, y premia al establecimiento más votado por los propios usuarios de entre los nominados elegidos por un elenco de chefs.

PUBLICIDAD

Este año, la selección de los 41 restaurantes nominados la llevó a cabo un jurado integrado por 56 chefs reconocidos con una, dos y tres estrellas Michelin, entre ellos los hermanos Torres, Martín Berasategui, Elena Arzak o Nacho Manzano, entre otros. En el caso del ganador, el restaurante de Valentí había sido nominado por los chefs Diego Murciego (Desde 1911), Diego Guerrero (DSTAGE), Paco Roncero y Ángel León (Aponiente).

El chef agradece el premio a su equipo y valora a los chefs jóvenes nominados que se atreven a apostarlo todo para defender su propia visión de la cocina. “Caja de Cerillas está hecho con todo el cariño del mundo, de la manera más artesana. Estoy contento de que esto pueda abrir el camino para estos jóvenes, que son todos supermerecedores, y demostrar que a veces las pequeñas microproducciones tienen éxito, que no hace falta tener una gran campaña detrás”.

PUBLICIDAD