América Latina

La Unión Europea exige garantías de autonomía para los organismos electorales en Honduras a pocos días de las elecciones

El pedido ocurre mientras la presidenta Xiomara Castro denunció una presunta conspiración para manipular el proceso, al tiempo que la oposición advirtió maniobras del gobierno para interferir en el evento electoral

Guardar
Honduras se prepara para elegir
Honduras se prepara para elegir presidente, legisladores y alcaldes el 30 de noviembre (Europa Press)

La Unión Europea solicitó a Honduras salvaguardar la independencia de las instituciones encargadas de organizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales previstas para el 30 de noviembre, en medio de un ambiente de alta tensión política.

Este pedido se produce tras advertencias de manipulación y denuncias de obstáculos al proceso electoral, planteadas tanto desde el oficialismo como desde la oposición hondureña.

En un comunicado recogido por Europa Press, la portavoz de Exteriores del bloque comunitario, Anitta Hipper, expresó en nombre de la UE su preocupación por los recientes acontecimientos que afectan al marco institucional y a los preparativos electorales en Honduras.

Hipper subrayó: “La transparencia, la credibilidad, la estabilidad y la inclusión política son esenciales para que la ciudadanía hondureña pueda votar en un entorno pacífico y ordenado”. La declaración enfatizó la importancia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras instituciones encargadas de los comicios operen libres de presiones políticas.

La intervención del bloque europeo ocurre mientras la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado una conspiración orientada a manipular los resultados electorales.

La presidenta Xiomara Castro denunció
La presidenta Xiomara Castro denunció intentos de manipulación en el proceso electoral (Reuters)

Simultáneamente, sectores de la oposición han expresado temor ante supuestas maniobras desde el Ejecutivo para impedir la celebración de los comicios. Este cruce de señalamientos ha incrementado la incertidumbre pública y ha intensificado la atención internacional.

Con el objetivo de respaldar la transparencia electoral, la UE desplegó una Misión de Observación Electoral en Honduras. Hipper confirmó que la misión llegó tras una invitación formal de las autoridades y del CNE, lo que reafirma el compromiso europeo con los valores democráticos y el respeto al Estado de derecho en el país.

Esta medida busca aportar confianza en un contexto marcado por denuncias surgidas tras las elecciones primarias del 9 de marzo, donde se reportaron quejas por fraude, especialmente vinculadas a la distribución de maletas electorales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, según destacó el medio local Heraldo.

Más de 6,5 millones de
Más de 6,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar en los próximos comicios (EFE)

En cuanto a los aspirantes presidenciales y el escenario político, la contienda para 2025 cuenta con cinco partidos y cinco candidatos.

Se espera la participación de 6.522.577 personas habilitadas. Entre los principales contendientes figura Rixi Ramona Moncada Godoy, representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), con experiencia en cargos públicos y en el propio CNE.

El Partido Nacional de Honduras (PNH) postuló a Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central y candidato en las elecciones de 2021.

Nasry Asfura vuelve a competir
Nasry Asfura vuelve a competir tras quedar relegado en 2021 (Reuters)

El Partido Liberal tiene como candidato a Salvador Nasralla, ingeniero industrial y conocido presentador de televisión, quien ya compitió dos veces por la presidencia y fue primer designado presidencial en el mandato de Xiomara Castro hasta 2022.

Salvador Nasralla, ingeniero y conductor
Salvador Nasralla, ingeniero y conductor de televisión, busca por tercera vez la presidencia hondureña (Europa Press)

Por otro lado, por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) se presenta Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, economista formado en Francia y vinculado al activismo opositor. Además, Mario Rivera Callejas, propietario de un canal de televisión y conocido como “Chano” Rivera, es el candidato por el Partido Democracia Cristiana (DC).

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

HondurasUnión EuropeaElecciones Honduras

Últimas Noticias

La Justicia de Brasil sentenció a ocho militares y un policía a penas de hasta 24 años de prisión por planear el asesinato de Lula

El tribunal determinó que los acusados formaban parte de una conspiración para impedir la asunción del mandatario brasileño tras las elecciones de 2022, según pruebas documentales y comunicaciones interceptadas por la Policía Federal

La Justicia de Brasil sentenció

El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum

Daniel Noboa anunció las modificaciones tras su derrota el rechazo el domingo a cuatro de sus propuestas

El presidente de Ecuador cambió

Al menos cinco turistas murieron tras una tormenta en la Patagonia chilena

Dos mexicanos, dos alemanes y una británica formaban el grupo sorprendido por vientos de 193 kilómetros por hora y una nevada súbita mientras avanzaban por una ruta de alta montaña en el Parque Nacional Torres del Paine

Al menos cinco turistas murieron

Un grupo de ex mandatarios reconoció a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela

El Grupo IDEA declara a María Corina Machado vicepresidenta y líder de la transición democrática mientras crece la tensión con Estados Unidos tras ataques a embarcaciones

Un grupo de ex mandatarios

Sube la presión contra los magistrados “auto prorrogados” del Órgano Judicial en Bolivia

Tras las críticas del presidente de la Corte Suprema y un pedido institucional de cese de funciones, los jueces electos del Tribunal Constitucional denunciaron “abusos y anomalías” para controlar la Sala Plena

Sube la presión contra los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

“Del Sacro”, el grupo delictivo dedicado a la extorsión telefónica y de comerciantes que opera en CDMX

Kenia López Rabadán hace un llamado a escuchar a la Generación Z: “Su prioridad es exigir sus derechos”

Tambalea el Pico y placa que quiere implementar Galán en Bogotá; congresista anunció tutela: “Ahora se le ocurrió imponer”

Tras comentarios de la diputada Leticia Mosso Hernández, periodistas se manifiestan en congreso de Guerrero

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Alcaraz: "Es una temporada

Carlos Alcaraz: "Es una temporada brillante, he crecido como persona y como jugador"

El Congreso de EEUU aprueba la desclasificación de los archivos de Epstein tras el cambio de postura de Trump

Marc Cucurella: "No hay que hacer demérito a todo lo que venimos haciendo"

El aceite esencial de orégano, ¿una nueva herramienta natural ante hormigas rojas en hogares y jardines?

(Crónica) Portugal y Noruega cumplen para estar en el Mundial

ENTRETENIMIENTO

Se confirmó la llegada de

Se confirmó la llegada de “Pantera Negra 3″ a la pantalla grande: qué se sabe sobre el regreso de Wakanda

“Pedí delineador de ojos”: así fue como Rami Malek casi pierde su papel debut en Una noche en el museo

La conmovedora confesión de Gene Simmons tras la muerte de Ace Frehley: “Puedes ayudar a alguien a cambiar su vida”

Denise Richards rompe el silencio tras el proceso judicial contra su exesposo Aaron Phypers

Rebecca Gayheart y Eric Dane más allá del divorcio: unidos por sus hijas y la esclerosis