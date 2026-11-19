Las integrantes de la banda The Warning, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, realizan una presentación musical en el restaurante Tacos Los Atarantados.

Guardar

Los conciertos en una famosa taquería de la capital comienzan a institucionalizarse. La noche del miércoles, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal tomaron por sorpresa a los comensales de Tacos Los Atarantados, donde ofrecieron una corta pero vibrante presentación para celebrar su reciente Grammy.

Una pista en las redes sociales de The Warning desató la locura en CDMX

La convocatoria se dio mediante una pista en sus cuentas oficiales. “CDMX, les tenemos una sorpresa! Mándanos un WhatsApp a +1 (831) 999-2927”.

PUBLICIDAD

El mensaje fue acompañado de fotografías de las artistas comiendo y posando en sitios claves del establecimiento.

Un par de horas después, decenas de personas hacían fila afuera de una sucursal en la Zona Rosa.

Las integrantes de la banda The Warning tocan sus instrumentos durante un concierto sorpresa en un establecimiento de Ciudad de México. (X: The Warning News)

The Warning: “No esperábamos todo este amor”

Después de la presentación, las hermanas Villarreal compartieron su emoción en Instagram y reconocieron que la cantidad de personas reunidas en el establecimiento las dejó sorprendidas.

“Seguimos sin creer toda la gente que se reunió hoy en CdMx, no esperábamos todo este amor”, escribieron en su publicación.

También agradecieron a quienes respondieron al llamado y se dieron cita en la taquería.

“Muchas gracias a todos por venir, nos encantó verlos y disfrutar de nuestra música juntos”.

La banda aprovechó el mensaje para recordar que tiene más encuentros preparados con sus seguidores mexicanos y anticipó una sorpresa relacionada con su próximo concierto en la capital: “No van a creer lo que les tenemos preparado”.

PUBLICIDAD

¿Qué canciones tocó The Warning en su concierto sorpresa en CDMX?

Aunque la presentación fue breve, los asistentes pudieron escuchar en vivo algunos de los temas de la agrupación. Entre las canciones interpretadas estuvieron “Qué más quieres” y “Martirio”, dos piezas que forman parte de su repertorio más reconocido.

Paulina Villarreal compartió escenario con Garbage durante el concierto gratuito que la agrupación ofreció en el Zócalo capitalino. (Miriam Estrella - Infobae México)

La aparición también se sumó a una semana de actividad especial para las hermanas Villarreal. El sábado 14 de noviembre, Paulina compartió escenario con Garbage durante el concierto gratuito que la agrupación ofreció en el Zócalo capitalino. Ahí acompañó a Shirley Manson para interpretar “I Think I’m Paranoid”.

The Warning gana su primer Latin Grammy por la canción ‘Ego’

El concierto sorpresa llegó después de uno de los mayores logros de la trayectoria del grupo. El pasado 12 de noviembre, The Warning obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock por “Ego”.

PUBLICIDAD

El pasado 12 de noviembre, The Warning obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock por “Ego”. (Instagram: Tha Warning)

El reconocimiento marcó un momento clave para Daniela, Paulina y Alejandra, quienes han construido una carrera internacional desde Monterrey y han conseguido posicionarse dentro de la escena del rock contemporáneo.

La agenda de la banda en México todavía tiene dos citas importantes. Este domingo 22 de noviembre participará en el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, programado en el Estadio Banorte.

Además, las hermanas Villarreal volverán a encontrarse con sus seguidores capitalinos el 5 de febrero de 2027, fecha en la que ofrecerán su primer concierto en el Estadio GNP Seguros.

PUBLICIDAD