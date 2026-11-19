Menestra de verduras (Adobe Stock)

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Hay alimentos que, pese a su sencillez y a su presencia habitual en la cocina, esconden importantes propiedades nutricionales. Las verduras son un buen ejemplo de ello: aportan agua, vitaminas y minerales, y contribuyen a mantener una alimentación equilibrada. Incorporarlas a la dieta diaria es una forma sencilla de cuidar la salud sin renunciar al sabor ni a la variedad gastronómica.

Entre ellas destaca el calabacín, una de las hortalizas con menor contenido calórico y una interesante composición nutricional. Su elevado porcentaje de agua, su aporte de vitamina C y la presencia de fibra soluble lo convierten en un alimento especialmente interesante para quienes buscan cuidar su alimentación. Aunque pertenece a la misma familia botánica que la calabaza, presenta algunas diferencias en cuanto a su composición, que explican parte de sus particularidades nutricionales.

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Su versatilidad en la cocina es otra de sus grandes ventajas, ya que se puede consumir crudo, a la plancha, al vapor, asado o como ingrediente de cremas, purés y guisos. Además de aportar frescura y textura a numerosos platos, su consumo habitual permite aprovechar diferentes nutrientes beneficiosos para el organismo.

Un aliado para controlar el aporte calórico

Uno de los aspectos más destacados del calabacín es su reducido contenido energético, recoge la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Se trata de una hortaliza especialmente ligera, por lo que puede incorporarse fácilmente a dietas de control de peso o a planes de alimentación equilibrados. Su elevada proporción de agua contribuye a aumentar el volumen de las comidas sin añadir demasiadas calorías.

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Esto permite preparar platos abundantes y saciantes sin incrementar considerablemente su valor energético. Además, su sabor suave facilita combinarlo con otros alimentos, convirtiéndolo en un ingrediente habitual para quienes desean cuidar su alimentación.

Un hombre cortando calabacín sobre una tabla (Magnific)

Hidratación gracias a su contenido en agua

El calabacín destaca por contener una proporción de agua ligeramente superior a la de la calabaza. Esta característica lo convierte en una opción interesante para contribuir a la hidratación diaria, especialmente durante los meses más calurosos.

Aunque no sustituye al consumo de agua, incluir hortalizas ricas en este componente ayuda a cubrir parte de las necesidades de líquidos del organismo. Su textura jugosa y su facilidad para incorporarse a diferentes recetas favorecen, además, su consumo frecuente.

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Una fuente importante de vitamina C

A pesar de su aspecto discreto, el calabacín contribuye de manera significativa a cubrir las necesidades diarias de vitamina C. De hecho, una ración de 200 gramos aporta aproximadamente el 74 % de las ingestas recomendadas para hombres y mujeres de entre 20 y 39 años.

Esta vitamina desempeña funciones esenciales en el organismo. Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, participa en la formación de colágeno y favorece la protección de las células frente al daño oxidativo. También interviene en la absorción del hierro de origen vegetal. Por ello, incorporar calabacín a la alimentación es una manera sencilla de aumentar el aporte de este micronutriente.

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Los mucílagos, aliados de la salud digestiva

Otra de las características nutricionales del calabacín es la presencia de mucílagos, un tipo de fibra soluble de naturaleza viscosa. Estas sustancias tienen la capacidad de absorber agua y formar una especie de gel durante el proceso digestivo.

La fibra soluble contribuye al funcionamiento normal del tránsito intestinal y puede ayudar a regular la absorción de determinados nutrientes. Además, favorece la salud digestiva y forma parte de una alimentación adecuada para mantener el bienestar intestinal.