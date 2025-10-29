América Latina

Luis Arce no asistirá a la COP30 en Brasil porque priorizará la transición de Gobierno en Bolivia

El jefe de Estado organiza la coordinación con el presidente electo, Rodrigo Paz, en medio de cuestionamientos opositores y un contexto de cambios en la política exterior boliviana

El presidente de Bolivia, Luis Arce. PRESIDENCIA DE BOLIVIA

El presidente boliviano, Luis Arce, no asistirá a la COP30, que se realizará en Brasil entre el 10 y 21 de noviembre, a invitación de su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, porque priorizará la transición con el mandatario Rodrigo Paz que se efectuará el 8 del próximo mes, informó este martes el Gobierno.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó la invitación fue hecha por Da Silva y señaló que Arce “no va a participar” y “no va a viajar” a Brasil debido a que el mandatario está “concentrado” en la transición de mando presidencial.

“El presidente va a estar acá trabajando, viendo y encabezando este proceso de transición con los ministerios correspondientes”, remarcó.

La diputada opositora Lissa Claros, del partido Comunidad Ciudadana, alertó esta jornada sobre la posibilidad de que Arce asista al encuentro que se desarrollará en Belém do Pará, en Brasil, por lo que pidió que se emita una alerta migratoria ante la susceptibilidad de que supuestamente decida no regresar a Bolivia.

El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, habla junto a Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y el presidente de Brasil para la COP30, André Correa do Lago, durante la reunión ministerial preparatoria (Pre-COP30), previa a la Cumbre del Clima COP30, en Brasilia, Brasil. REUTERS/Mateus Bonomi

La legisladora afirmó que Arce “tiene que quedarse en territorio boliviano” porque debe “responder” a las denuncias por presuntas irregularidades de su gestión que podrían derivar en juicios de responsabilidades en contra del mandatario.

Al respecto, Alcón lamentó que algunos “actores políticos” utilicen la “mentira” como “herramienta de posicionamiento político” con el objetivo de “dañar la imagen del Gobierno”.

También remarcó que, para Arce, “la prioridad es tener un proceso democrático y de transición coordinada y ordenada” entre el Gobierno saliente con las comisiones que organizó el presidente electo.

La viceministra también mencionó que en los siguientes días habrá un encuentro entre Arce y el jefe de Estado electo, Paz, aunque no precisó el día en que se desarrollará esa reunión.

El presidente electo Rodrigo Paz.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano, se impuso en la inédita segunda vuelta electoral del pasado 19 de octubre al expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) con un 54,96% frente a un 45,04%.

En su primera rueda de prensa, el mandatario electo adelantó que tuvo acercamientos con “países amigos” como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay para buscar se apoyo en la solución de la crisis de combustible que enfrenta Bolivia y que consideró es una de sus prioridades.

Paz anunció que no invitará a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua al acto de su investidura, el próximo 8 de noviembre, decisión que marca un giro en la política exterior tras casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) que mantuvieron lazos con países de izquierda.

El presidente electo anunció que en esta semana viajará a Estados Unidos para reunirse con organismos internacionales con el fin de conseguir apoyo para el abastecimiento de combustible, apenas asuma la Presidencia.

(con información de EFE)

