Colombia

Cómo llegar y qué hacer en Anapoima: ideal para desconectarse de la rutina y vivir la Media Maratón de Cundinamarca

Los visitantes que acudan a las competencias deportivas de noviembre podrán disfrutar de las aguas medicinales en Santa Lucía, recorrer el cerro Cristo Rey y probar la gastronomía local en diversos restaurantes

Dos mujeres sonríen al aire libre, una viste anteojos de sol y ropa clara, la otra lleva visera y una camiseta deportiva amarilla.
La Media Maratón de Cundinamarca se celebrará en Anapoima el 21 y 22 de noviembre de 2026 con cinco pruebas deportivas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Media Maratón de Cundinamarca llega a Anapoima el 21 y 22 de noviembre de 2026, con cinco pruebas deportivas, rutas para corredores aficionados y élite, y una programación turística que incluye gastronomía, emprendimientos y actividades culturales. El municipio está ubicado a 91,1 kilómetros de Bogotá por la vía Mosquera-La Mesa.

La competencia se repartirá en dos jornadas: el sábado habrá pruebas de 3K Canicross, 5K y 5K en silla de ruedas; el domingo se correrán los 10K y 21K. La Gobernación de Cundinamarca informó que las salidas del sábado serán al final de la tarde, mientras que la media maratón comenzará antes del amanecer.

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Anapoima combina clima cálido, paisajes naturales y opciones de descanso a pocas horas de Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima
Anapoima combina clima cálido, paisajes naturales y opciones de descanso a pocas horas de Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima

Anapoima puede ser una alternativa para quienes buscan combinar actividad deportiva y descanso durante un fin de semana. El municipio, en la provincia del Tequendama, tiene clima cálido y seco, con temperaturas habituales entre 24 °C y 28 °C, oferta de alojamientos, restaurantes y espacios naturales para caminatas, baños de agua de montaña y recorridos de observación.

Cómo llegar a Anapoima desde Bogotá y otras ciudades

La ruta principal desde Bogotá es Mosquera-La Mesa-Ruta 21. El trayecto tiene una distancia aproximada de 91,1 kilómetros y toma cerca de dos horas y 13 minutos por carretera, aunque el tiempo puede variar según las condiciones del tráfico.

Desde La Mesa, Anapoima está a 18,7 kilómetros, con un recorrido estimado de 30 minutos. Desde Girardot, la distancia es de 55,8 kilómetros por la ruta Tocaima-Apulo, con un tiempo aproximado de una hora y 11 minutos.

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El Árbol de Cují recibió la declaración de patrimonio histórico municipal de Anapoima en 1997 - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima
El Árbol de Cují recibió la declaración de patrimonio histórico municipal de Anapoima en 1997 - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima

Quienes viajen desde Mesitas del Colegio deberán recorrer unos 27,1 kilómetros por El Colegio y La Mesa, en cerca de 46 minutos. Desde Facatativá, el desplazamiento por Mondoñedo y La Mesa alcanza 86,9 kilómetros y puede tomar una hora y 57 minutos.

Para los visitantes que lleguen desde Ibagué, la ruta por Espinal, Girardot y Tocaima tiene una extensión estimada de 125 kilómetros y una duración de dos horas y 19 minutos. Desde Neiva, el recorrido por la Ruta 45, Girardot y Tocaima es de 236 kilómetros, con un tiempo aproximado de tres horas y 56 minutos.

Dónde alojarse, comer y estacionar

Cundinamarca reportó una oferta de 752 alojamientos, 235 lugares para comer y ocho parqueaderos en Anapoima y municipios cercanos de la provincia del Tequendama. El listado se presenta como guía de orientación y no como recomendación o convenio de la carrera.

Anapoima cuenta con una amplia oferta de hoteles, fincas y alojamientos para pasar el fin de semana - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima
Anapoima cuenta con una amplia oferta de hoteles, fincas y alojamientos para pasar el fin de semana - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima

Entre los hoteles ubicados en el municipio figuran Villa del Rosario I, Casa Anapoima, Casa Campestre Villa del Carmen, Hospedaje Playa Alta, Casa Recreativa La Primavera, Anapoima Hotel, Hotel Don Tobi, Hotel Eco Nilo Natural y Hotel El Refugio de Santa Clara. También aparecen opciones en fincas y condominios, como Villa Montilla, Finca El Porvenir, Finca Vacacional El Prado, Mirador del Edén, Finca Campestre Palo Verde y Finca Turística El Poblado.

La oferta gastronómica incluye restaurantes como El Quincho, Bariloche, Bruno, Restaurante Monterrey, Fussion Food Gourmet, La Quinta de Anapoima, Restaurante Donde Pipe, El Gaucho Parrilla Argentina y Aborigen Bar y Cocina Salvaje.

Qué hacer en Anapoima antes o después de la carrera

Anapoima cuenta con recorridos al aire libre para visitantes que quieran extender su estadía. El cerro Cristo Rey es una de las opciones para caminantes, mientras que el Mirador de San Judas permite observar el área urbana del municipio desde la vereda del mismo nombre.

La quebrada Campos, también conocida como La Campuna, atraviesa varias veredas antes de llegar al río Calandaima - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima
La quebrada Campos, también conocida como La Campuna, atraviesa varias veredas antes de llegar al río Calandaima - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima

Los Baños Medicinales Santa Lucía están ubicados a un kilómetro del casco urbano, sobre la vía hacia el club Mesa de Yeguas. Sus aguas nacen de la montaña y contienen azufre, carbonato de hierro, cloruro de sodio y sulfato de calcio, según la información turística municipal.

También se puede visitar la quebrada Campos, conocida como La Campuna, que atraviesa las veredas Andalucía, La Esmeralda, Panamá, Providencia Mayor y El Cabral antes de desembocar en el río Calandaima. En varios puntos, los visitantes aprovechan el cauce para actividades de esparcimiento.

Para caminatas, trote o ciclomontañismo están el Camino Las Delicias, el Camino del Río, la Vuelta al Bosque y el Camino Santa Ana. Este último conecta el casco urbano con los Baños Medicinales de Santa Ana, en un recorrido por árboles nativos y especies de aves.

Los visitantes pueden recorrer caminos rurales rodeados de árboles nativos y especies de aves - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima
Los visitantes pueden recorrer caminos rurales rodeados de árboles nativos y especies de aves - crédito Gobernación de Cundinamarca/Alcaldía Municipal de Anapoima

El centro de Anapoima ofrece además espacios como el Parque Simón Bolívar, el Parque Francisco de Paula Santander, la Parroquia Santa Ana y el Árbol de Cují, declarado patrimonio histórico municipal en 1997.

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