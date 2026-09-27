América Latina

Más de 19 kilos de droga y 40 detenidos: la Fuerza de Tarea Conjunta de República Dominicana desplegó operativos en tres provincias

Los operativos realizados durante las últimas 24 horas abarcaron los municipios de Santo Domingo Este, Oeste y Norte, con apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, según informó la institución este sábado

La Fuerza de Tarea Conjunta ejecutó los allanamientos con la participación de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público./ (Dirección Nacional de Control de Drogas)
La Fuerza de Tarea Conjunta ejecutó los allanamientos con la participación de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público./ (Dirección Nacional de Control de Drogas)
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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado que incautó 19,674.4 gramos de drogas y detuvo a 40 personas durante operativos y allanamientos desplegados en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte.

Las acciones tuvieron lugar en las últimas 24 horas con participación de agentes de la DNCD, la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. De acuerdo con el medio dominicano Acento, las intervenciones formaron parte de la estrategia de la Fuerza de Tarea Conjunta contra la venta y distribución de sustancias narcóticas.

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El mayor volumen de droga decomisada correspondió a Santo Domingo Este, donde las autoridades realizaron 70 intervenciones en barrios como Villa Faro, Villa Duarte, Los Mina, Mendoza, Los Frailes, Villa Carmen, Los Invasores, Cansino, La Toronja y Calero.

En esa demarcación, los agentes arrestaron a 30 personas y ocuparon 14,838,4 gramos de sustancias, según el detalle divulgado por la DNCD. El cargamento incluyó 14,282.5 gramos de cocaína y 555,9 gramos de marihuana.

Entre los detenidos en Santo Domingo Este figuran Jaime Luis De la Rosa López, Laury Jiménez, Romer Calderón Rosado, Albert Luis Ventura Mota y Michael Yoldan De Óleo Agramonte. Durante los procedimientos, las autoridades también confiscaron balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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La DNCD realizó 70 intervenciones en Santo Domingo Este y ocupó 14,838,4 gramos de sustancias narcóticas./ (Dirección Nacional de Control de Drogas)
La DNCD realizó 70 intervenciones en Santo Domingo Este y ocupó 14,838,4 gramos de sustancias narcóticas./ (Dirección Nacional de Control de Drogas)

En Santo Domingo Oeste, la DNCD ejecutó seis allanamientos en El Palmar de Herrera, La Cañada de Tufí, La Mina, El Café de Herrera y el kilómetro 13 de Haina.

Los procedimientos derivaron en las detenciones de Baldes Mallen Méndez, Joselito George y Rodolfo Algenis Castillo Ortiz. Las autoridades informaron la incautación de 3,510.2 gramos de sustancias, distribuidos en 3,469.4 gramos de cocaína, 20.4 gramos de marihuana y 28.3 gramos de crack.

Además de la droga, los agentes ocuparon tres balanzas de precisión, una radio de comunicación y un teléfono celular. La DNCD no precisó si los detenidos tenían antecedentes ni si alguno de ellos integraba una estructura dedicada a la distribución de narcóticos.

En Santo Domingo Norte hubo 45 operativos y dos allanamientos

La tercera parte de los procedimientos se concentró en Santo Domingo Norte, donde se realizaron 45 operativos y dos allanamientos. Las intervenciones abarcaron El Edén, Guaricanos, Los Platanitos, Las 5 Esquinas, Punta de Villa Mella y distintos puntos de Sabana Perdida.

En esa zona, los agentes actuaron en Sabana Centro, Villa Blanca, La Caña de Buena Vista, El Cachón, La Barquita, Barrio Nuevo, La Javilla y El Millón. El resultado fue la detención de siete personas y el decomiso de 1,325.8 gramos de drogas.

Agente de policía de espaldas con carpeta ante el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, la bandera dominicana y un vehículo policial.
Las autoridades identificaron a cinco de los 30 detenidos en Santo Domingo Este tras los procedimientos en esa demarcación. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese total se compuso de 627,1 gramos de cocaína, 608,2 gramos de marihuana y 70,5 gramos de crack. También fueron ocupados RD$ 15.225 (USD 256.16) en efectivo, cinco cámaras de videovigilancia, radios de comunicación y balanzas.

De manera conjunta, los procedimientos dejaron 11 balanzas de precisión, tres radios de comunicación, siete teléfonos celulares, cinco cámaras de vigilancia y dinero en efectivo bajo custodia de las autoridades.

Las sustancias fueron embaladas y enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis de rigor. La DNCD indicó que el traslado se efectuó bajo cadena de custodia.

Los 40 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público en las jurisdicciones correspondientes, donde enfrentarán los procesos legales que determinen las autoridades.

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