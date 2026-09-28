Brasil prohíbe las apuestas online en plena recta final de las elecciones: cómo impacta en la campaña

Brasil prohíbe las apuestas online y la publicidad de plataformas digitales en la etapa final de la campaña presidencial

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La prohibición de las apuestas online entró en vigencia en Brasil en el tramo final de la campaña presidencial y agregó tensión a una elección que sigue abierta. La medida afecta a las plataformas digitales y su publicidad, pero también a los acuerdos comerciales con clubes de fútbol, medios e influencers.

Con los comicios en su etapa decisiva, la disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro continúa ajustada. Según el analista político Eduardo Sincovsky, la decisión le permite al oficialismo recuperar iniciativa en un asunto que reúne respaldo social, aunque su impacto electoral dependerá de la reacción de los votantes todavía indecisos.

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Salud pública y contratos vigentes

La prohibición alcanza a las plataformas de juego digital y a la difusión de sus servicios. Por ese motivo, incide sobre empresas que patrocinan equipos de fútbol, programas y creadores de contenido, además de abrir una discusión sobre los contratos firmados antes de que entrara en vigor.

La suspensión de patrocinios de casas de apuestas afecta acuerdos por cerca de 1.000 millones de dólares en el fútbol brasileño (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El 75% de los brasileños apoyan que hay que hacer algo con las apuestas”, afirmó Sincovsky en Infobae A las Nueve. Para el analista, ese consenso explica que el Gobierno intente presentar la medida como una respuesta a una preocupación extendida, pero advirtió que su puesta en práctica plantea interrogantes.

“El tema es cómo se hace esto y qué implicaciones legales podría tener”, señaló. La discusión incluye qué ocurrirá con los acuerdos comerciales que estaban vigentes y hasta dónde puede llegar la norma sin afectar derechos adquiridos.

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Un 75% de los ciudadanos brasileños respalda la adopción de medidas oficiales contra el mercado de apuestas

El especialista vinculó el crecimiento de las apuestas online con el endeudamiento de parte de los usuarios, aunque diferenció ambos fenómenos. “Apuestas es el síntoma, pero no es solo por apuestas”, expresó, y mencionó la necesidad de abordar también la educación financiera.

Al mismo tiempo citó estimaciones sobre el dinero que pierden los usuarios brasileños en ese mercado. “Los brasileros pierden aproximadamente 60 billones de dólares en apuestas”, dijo. Esa cifra, según sostuvo, alimenta el debate sobre el destino de esos recursos y sobre la capacidad de la prohibición para resolver el problema de fondo.

El promedio de los sondeos de opinión otorga a Lula da Silva un 40 por ciento de los votos frente al 36 por ciento de Flávio Bolsonaro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fútbol y los influencers concentran el rechazo a la medida

El impacto económico de la decisión se hace visible sobre todo en el fútbol. Sincovsky estimó que las plataformas aportan cerca de USD 1.000 millones al fútbol de Brasil, una suma equivalente a alrededor del 8% de los ingresos del sector.

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El analista relativizó que esos acuerdos definan el rendimiento de los equipos. “Brasil salió cinco veces campeón del mundo sin bets”, sostuvo. A su entender, el financiamiento de las casas de apuestas es relevante para los clubes, pero no explica por sí solo el desempeño deportivo del país.

Los clubes encabezan la presión contra la medida, de acuerdo con Sincovsky. También aparecen los influencers, que perderían una fuente de ingresos relevante por la prohibición de publicitar esas plataformas. “Tenés todos los influenciadores digitales que se les corta una fuente de ingresos muy grande”, indicó.

El promedio de los sondeos de opinión otorga a Lula da Silva un 40% de los votos frente al 36% de Flávio Bolsonaro. EFE/ Andre Borges

El debate por la seguridad jurídica atraviesa a ambos sectores. “Cuánto esto rompe contratos que estaban en vigor y qué pasa con eso”, planteó el especialista sobre las consecuencias de la regulación.

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Ventaja reducida y la segunda vuelta sigue en duda

La prohibición irrumpió mientras las encuestas mostraban una diferencia acotada en la primera vuelta y paridad ante una eventual segunda. Sincovsky afirmó que el promedio de los sondeos ubica a Lula cuatro puntos por delante de Bolsonaro, con 40% frente a 36%.

“El promedio le da hoy cuatro puntos a Lula en primera vuelta, de 40 a 36, y da empatado en segunda”, explicó. Entre el 20% y el 25% de los votantes, añadió, todavía permanece indeciso, un segmento que puede resultar decisivo en la definición.

El analista señaló que los candidatos de derecha ajenos a Bolsonaro reúnen entre 12% y 14% de intención de voto. Parte de ese electorado podría concentrarse en el postulante de la derecha en los últimos días de campaña. “Puede haber un voto útil de todo este sector de la centroderecha, eventualmente a Flávio Bolsonaro”, dijo.

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El voto evangélico se inclina mayoritariamente por Flávio Bolsonaro, mientras la población católica muestra preferencia por Lula da Silva EFE/ Isaac Fontana/ Andre Coelho

En ese contexto, Sincovsky consideró que el oficialismo busca capitalizar una preocupación social por el avance de las apuestas digitales. “La realidad políticamente es que el Gobierno retoma la iniciativa”, sostuvo, y definió el asunto como “muy caro a los ojos de la opinión pública”.

La elección podría definirse en segunda vuelta, aunque Sincovsky no descartó que alguno de los candidatos alcance una victoria en primera. La legislación brasileña exige obtener más votos que el conjunto de los demás aspirantes..

El electorado femenino, los evangélicos y el debate televisivo

El debate televisivo aparece como uno de los eventos capaces de modificar la campaña en sus últimos días. Bolsonaro confirmó su participación, mientras que Lula todavía no había resuelto si asistirá.

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Flávio Bolsonaro recurre a discursos de corte conservador para sumar apoyo entre el electorado femenino

El candidato de derecha busca ampliar su respaldo entre las mujeres con mensajes centrados en su vida familiar. Sincovsky relató que uno de sus principales anuncios sostiene: “Quien manda en mi casa son mis hijas”.

La misma pieza incorpora posturas conservadoras sobre cuestiones de género. “Termina ese spot diciendo: ‘Yo no quiero que mis hijas vayan a un baño unisex’”, agregó el analista.

Sincovsky consideró que los rasgos conservadores de la sociedad brasileña inciden en la contienda. Los evangélicos tienden a respaldar en mayor medida a Bolsonaro, mientras que los católicos se inclinan más por Lula.

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“La iglesia evangélica apoya en mayor medida al candidato de la derecha, de la extrema derecha, que es Flávio Bolsonaro”, indicó. Aun así, aclaró que el respaldo de los pastores no se traduce de manera automática en votos.

El segmento de votantes indecisos se sitúa entre el 20 y el 25 por ciento en vísperas de los comicios EFE/Andre Borges

Algunos fieles cuestionan los discursos y las posiciones del candidato, según el especialista. “El apoyo que los pastores puedan dar no necesariamente transunta en votos automáticos”, afirmó.

El cansancio por la polarización también puede elevar la abstención

El analista ubicó la discusión sobre las apuestas dentro de una campaña marcada por el desgaste ante la confrontación política. “La polarización cansó, pero no se resolvió”, afirmó. Parte del electorado, explicó, no se siente representada por ninguno de los dos polos.

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En sus investigaciones, Sincovsky recogió expresiones de ciudadanos que asocian esa disputa con problemas cotidianos sin resolver. “La polarización no me ayuda a resolver nada en mi vida”, relató sobre esas respuestas. “Solo es una pelea entre ellos”, agregó.

Al mismo tiempo anticipó que ese malestar podría traducirse en una suba de la abstención y del voto en blanco. El comportamiento de los indecisos y la respuesta social a la prohibición de las apuestas online serán dos de los factores que marcarán el cierre de una elección todavía sin un resultado definido.

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