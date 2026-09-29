La sequía que golpea a 577 mil familias en Guatemala, pero sin partidas en el Presupuesto de 2027

La sequía afecta a 577 mil familias en Guatemala según los registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sequía afecta a 577 mil familias en Guatemala, según los registros de daños atendidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que prepara una nueva fase de asistencia alimentaria ante la posibilidad de que las consecuencias se prolonguen hasta abril de 2027.

La ministra María Fernanda Rivera informó durante una reunión en la instancia de jefes de bloques del Congreso que la institución proyecta distribuir 1.234.676 raciones de alimentos entre enero y febrero de 2027.

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El plan contempla además la gestión de recursos para sostener el apoyo durante los meses posteriores, cuando habrá mayor certeza sobre la evolución climática y los resultados de las próximas cosechas.

El MAGA también prevé entregar otras 671.140 raciones en diciembre de 2026, antes del período de mayor demanda estimado para el inicio del año siguiente.

La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, participó en la instancia de jefes de bloques del Congreso. (Congreso de Guatemala)

El MAGA actualizará cada ocho días los daños en los cultivos

La cifra de 577 mil familias corresponde a los reportes ya atendidos por el ministerio, aunque podría aumentar conforme avance la evaluación de las pérdidas agrícolas. La cartera actualizará los datos cada ocho días para identificar nuevas comunidades afectadas y ajustar la respuesta alimentaria.

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Durante una comparecencia con los diputados, Rivera atribuyó la situación a una sucesión de anomalías agroclimáticas. Mencionó el inicio tardío del invierno, lluvias intensas con distribución irregular, dos meses de canícula prolongada y la posibilidad de un cierre anticipado de la época lluviosa.

A ese escenario se suma la llegada del fenómeno de El Niño, que, según las previsiones expuestas por la funcionaria, podría mantenerse hasta abril de 2027. El comportamiento de las lluvias y la producción agrícola durante los próximos meses definirá el volumen definitivo de la ayuda.

Las autoridades actualizarán los informes sobre daños en los cultivos cada ocho días para identificar nuevas comunidades afectadas. (Congreso de Guatemala)

Rivera sostuvo que el operativo proyectado tendrá una escala superior a la de emergencias anteriores. “Es 10 veces más grande que la de cualquier operación en una época de sequía y es cuatro veces más grande que la de COVID que se dio en el 2020 y parte de 2021”, afirmó.

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Agua, semillas y capacitaciones para reducir las pérdidas

Además de la entrega de alimentos, el MAGA busca limitar los daños en los cultivos mediante el programa Suelos de Agua para el Futuro, cuya cobertura pasó de 181 a 340 municipios.

La iniciativa capacita a productores para captar agua de lluvia y conservar la humedad de los suelos, con prioridad en comunidades que no tienen acceso cercano a ríos o pozos. El ministerio prepara también nuevas entregas de semillas y jornadas de capacitación para pequeños agricultores.

El programa Suelos de Agua para el Futuro amplió su cobertura a 340 municipios para enseñar técnicas de captación de lluvia. (Foto Marvin Recinos / AFP)

Rivera indicó que la institución busca ampliar la disponibilidad de variedades adaptadas a las condiciones del altiplano. Para seleccionar a las familias que recibirán asistencia, el MAGA coordina con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN).

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El proceso incluye el cruce de listados y la verificación de las zonas afectadas. La ministra añadió que las raciones para niños con desnutrición aguda cuentan con Q20 millones (unos USD 2.3 millones) asignados.

La reducción de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño agravó la escasez de agua en zonas rurales de El Salvador, donde productores enfrentan pérdidas en cultivos y estanques. (Foto Marvin Recinos / AFP)

El proyecto de presupuesto no prevé fondos específicos para la sequía

El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Julio Héctor Estrada, advirtió que el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 no asigna recursos específicos para atender una eventual emergencia por sequía.

Aunque el proyecto aumenta los fondos para el MAGA, Estrada señaló que no incorpora partidas dirigidas a comprar alimentos, semillas mejoradas o raciones alimentarias. “El presupuesto no incluye absolutamente nada”, afirmó.

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El diputado sostuvo que el Congreso podría readecuar recursos durante la discusión presupuestaria y evaluar un bono extraordinario para personas en situación de hambre, con mecanismos similares a las transferencias aplicadas en 2020.

Las proyecciones de asistencia deberán revisarse en noviembre y enero, de acuerdo con la evolución de la sequía y las cosechas.