Guatemala

La sequía que golpea a 577 mil familias en Guatemala, pero sin partidas en el Presupuesto de 2027

El fenómeno de El Niño podría prolongar las consecuencias hasta abril de 2027. El MAGA proyecta distribuir más de un millón de raciones, pero el proyecto de presupuesto no contempla fondos específicos para enfrentar la crisis.

Una persona camina de espaldas por un camino de tierra con un bidón azul en la espalda en un terreno árido y soleado.
La sequía afecta a 577 mil familias en Guatemala según los registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La sequía afecta a 577 mil familias en Guatemala, según los registros de daños atendidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que prepara una nueva fase de asistencia alimentaria ante la posibilidad de que las consecuencias se prolonguen hasta abril de 2027.

La ministra María Fernanda Rivera informó durante una reunión en la instancia de jefes de bloques del Congreso que la institución proyecta distribuir 1.234.676 raciones de alimentos entre enero y febrero de 2027.

PUBLICIDAD

El plan contempla además la gestión de recursos para sostener el apoyo durante los meses posteriores, cuando habrá mayor certeza sobre la evolución climática y los resultados de las próximas cosechas.

El MAGA también prevé entregar otras 671.140 raciones en diciembre de 2026, antes del período de mayor demanda estimado para el inicio del año siguiente.

La sequía afecta a 577 mil familias en Guatemala según los registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, participó en la instancia de jefes de bloques del Congreso. (Congreso de Guatemala)

El MAGA actualizará cada ocho días los daños en los cultivos

La cifra de 577 mil familias corresponde a los reportes ya atendidos por el ministerio, aunque podría aumentar conforme avance la evaluación de las pérdidas agrícolas. La cartera actualizará los datos cada ocho días para identificar nuevas comunidades afectadas y ajustar la respuesta alimentaria.

PUBLICIDAD

Durante una comparecencia con los diputados, Rivera atribuyó la situación a una sucesión de anomalías agroclimáticas. Mencionó el inicio tardío del invierno, lluvias intensas con distribución irregular, dos meses de canícula prolongada y la posibilidad de un cierre anticipado de la época lluviosa.

A ese escenario se suma la llegada del fenómeno de El Niño, que, según las previsiones expuestas por la funcionaria, podría mantenerse hasta abril de 2027. El comportamiento de las lluvias y la producción agrícola durante los próximos meses definirá el volumen definitivo de la ayuda.

La sequía afecta a 577 mil familias en Guatemala según los registros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Las autoridades actualizarán los informes sobre daños en los cultivos cada ocho días para identificar nuevas comunidades afectadas. (Congreso de Guatemala)

Rivera sostuvo que el operativo proyectado tendrá una escala superior a la de emergencias anteriores. “Es 10 veces más grande que la de cualquier operación en una época de sequía y es cuatro veces más grande que la de COVID que se dio en el 2020 y parte de 2021”, afirmó.

Agua, semillas y capacitaciones para reducir las pérdidas

Además de la entrega de alimentos, el MAGA busca limitar los daños en los cultivos mediante el programa Suelos de Agua para el Futuro, cuya cobertura pasó de 181 a 340 municipios.

La iniciativa capacita a productores para captar agua de lluvia y conservar la humedad de los suelos, con prioridad en comunidades que no tienen acceso cercano a ríos o pozos. El ministerio prepara también nuevas entregas de semillas y jornadas de capacitación para pequeños agricultores.

El programa Suelos de Agua para el Futuro amplió su cobertura a 340 municipios para enseñar técnicas de captación de lluvia. (Foto Marvin Recinos / AFP)
El programa Suelos de Agua para el Futuro amplió su cobertura a 340 municipios para enseñar técnicas de captación de lluvia. (Foto Marvin Recinos / AFP)

Rivera indicó que la institución busca ampliar la disponibilidad de variedades adaptadas a las condiciones del altiplano. Para seleccionar a las familias que recibirán asistencia, el MAGA coordina con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN).

El proceso incluye el cruce de listados y la verificación de las zonas afectadas. La ministra añadió que las raciones para niños con desnutrición aguda cuentan con Q20 millones (unos USD 2.3 millones) asignados.

La reducción de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño agravó la escasez de agua en zonas rurales de El Salvador, donde productores enfrentan pérdidas en cultivos y estanques. (Foto Marvin Recinos / AFP)
La reducción de las lluvias asociada al fenómeno de El Niño agravó la escasez de agua en zonas rurales de El Salvador, donde productores enfrentan pérdidas en cultivos y estanques. (Foto Marvin Recinos / AFP)

El proyecto de presupuesto no prevé fondos específicos para la sequía

El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Julio Héctor Estrada, advirtió que el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 no asigna recursos específicos para atender una eventual emergencia por sequía.

Aunque el proyecto aumenta los fondos para el MAGA, Estrada señaló que no incorpora partidas dirigidas a comprar alimentos, semillas mejoradas o raciones alimentarias. “El presupuesto no incluye absolutamente nada”, afirmó.

El diputado sostuvo que el Congreso podría readecuar recursos durante la discusión presupuestaria y evaluar un bono extraordinario para personas en situación de hambre, con mecanismos similares a las transferencias aplicadas en 2020.

Las proyecciones de asistencia deberán revisarse en noviembre y enero, de acuerdo con la evolución de la sequía y las cosechas.

Temas Relacionados

GuatemalaSequíaMinisterio de AgriculturaFenómeno de El Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Secretaria de Obras Sociales de Guatemala benefició a más de 36 mil personas hasta agosto de 2026

La entidad, bajo supervisión de la primera dama Lucrecia Peinado, reportó coberturas de entre 85% y 98% de las metas anuales en sus cuatro programas desplegados en los 22 departamentos

La Secretaria de Obras Sociales de Guatemala benefició a más de 36 mil personas hasta agosto de 2026

Guatemala cae al puesto 94 entre 110 economías en el índice turístico del Foro Económico Mundial

La medición evalúa seguridad, infraestructura, conectividad, servicios, precios y sostenibilidad, sin cuantificar visitantes ni divisas generadas por los destinos, y sitúa a Nicaragua y Honduras detrás del mercado guatemalteco regional

Guatemala cae al puesto 94 entre 110 economías en el índice turístico del Foro Económico Mundial

Ministerio Público de Guatemala alerta sobre redes anónimas de filtración y advierte investigaciones

La institución pide denunciar amenazas digitales y advierte que quienes anticipan datos de causas reservadas no son fuentes confiables. El patrón recuerda métodos documentados durante la gestión de la fiscal sancionada en más de 40 países.

Ministerio Público de Guatemala alerta sobre redes anónimas de filtración y advierte investigaciones

Prosperidad Ciudadana completó su comité en Guatemala: dirigentes vinculados a alcaldías y contratistas estatales

El partido integró su Comité Ejecutivo Nacional con figuras vinculadas a contratistas del Estado y un alcalde investigado por campaña anticipada, añadiendo un nuevo capítulo a su controvertida trayectoria institucional

Prosperidad Ciudadana completó su comité en Guatemala: dirigentes vinculados a alcaldías y contratistas estatales

Máscaras, botargas y un presidente abucheado: el Encuentro de Conviteros 2026 en Guatemala

Miles de guatemaltecos desfilaron por el Centro Histórico de la capital en una tradición que data de la época colonial. La jornada tuvo un momento inesperado frente al Palacio Nacional de la Cultura que opacó brevemente la celebración.

Máscaras, botargas y un presidente abucheado: el Encuentro de Conviteros 2026 en Guatemala

TECNO

OpenAI frena el debut de GPT-6.1 Astra en medio de dudas sobre su seguridad

OpenAI frena el debut de GPT-6.1 Astra en medio de dudas sobre su seguridad

Apple planearía cobrar por Siri, funciones de cámara y más servicios de inteligencia artificial en iPhone

Crean un centro de robótica humanoide para enseñar a las máquinas a sortear obstáculos y servicio al cliente

Gafas inteligentes sin batería en el rostro: la apuesta para acabar con la fatiga facial

Sin mapas, entrenamiento previo ni chofer: así es el camión de transporte que recorre 480 kilómetros en Texas

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

Bono estaba nervioso por pedirle a Rosalía permiso para publicar una canción sobre ella: “Parecería un acosador”

La exnovia de Paul McCartney, Jane Asher, se niega a ver las películas de The Beatles que recrearán su relación con el músico

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, habla sobre su futuro en los concursos de belleza tras la caída que cambió en Miss Universo 2025

Sylvester Stallone recuerda la culpa que sintió en el momento en que supo que su hijo había muerto: “Nunca lo olvidaré”

MUNDO

Guerra en Yemen: el Parlamento declaró la “movilización general” para frenar la ofensiva de los hutíes y recuperar el control del país

Guerra en Yemen: el Parlamento declaró la “movilización general” para frenar la ofensiva de los hutíes y recuperar el control del país

El régimen de Kim Jong-un elevó las tensiones con Estados Unidos, Corea del Sur y Japón: descartó abandonar su arsenal nuclear

Zelensky aseguró que Corea del Norte enviará otros 10.000 militares a pelear para Rusia

Andersson fracasó en su intento de formar gobierno en Suecia y la decisión pasó al presidente del Parlamento

Etiopía recuperó una ciudad estratégica en el norte del país mientras se extienden los combates con los rebeldes de Tigré