Costa Rica pide que Rebeca Grynspan lidere la ONU y alerta sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela

Costa Rica advirtió que el narcotráfico, la minería ilegal, los delitos cibernéticos y otras formas de crimen organizado transnacional representan amenazas para la estabilidad regional. Crédito: Captura video ONU

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Costa Rica utilizó su intervención ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer una defensa abierta de la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General del organismo y plantear preocupaciones sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

El discurso estuvo a cargo del representante permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, Boris Vasir Marchegiani Carrero, quien sostuvo que el sistema multilateral enfrenta uno de sus momentos de mayor presión debido a la fragmentación internacional, los conflictos armados, el crimen organizado transnacional y los efectos del cambio climático.

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“Ningún Estado, repito, ningún Estado puede enfrentar por sí solo los desafíos que son comunes a todos nosotros”, afirmó el diplomático durante su intervención.

Marchegiani defendió el multilateralismo como un instrumento para preservar la paz, impulsar el desarrollo sostenible y proteger los derechos humanos, aunque sostuvo que Naciones Unidas necesita demostrar una mayor capacidad para ofrecer resultados.

Costa Rica, señaló, apuesta por una organización “más ágil, más eficiente, más transparente”, que establezca prioridades, elimine duplicaciones, administre sus recursos de manera responsable y evalúe los resultados de sus programas.

Uno de los ejes centrales de la intervención fue la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para suceder a António Guterres en la Secretaría General.

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Costa Rica presentó formalmente su candidatura ante Naciones Unidas en marzo de 2026.

“Costa Rica cree firmemente que la próxima secretaria general debe ser una mujer latinoamericana, aún más, que debe de ser Rebeca Grynspan”, manifestó Marchegiani ante el plenario.

El representante costarricense describió a Grynspan como una dirigente con experiencia política, económica y multilateral y aseguró que su conocimiento interno de Naciones Unidas podría ser utilizado para impulsar cambios dentro de la institución.

“Defender las Naciones Unidas exige tener el valor de reformarla”, sostuvo al exponer uno de los principales planteamientos asociados con la candidatura.

Costa Rica defendió abiertamente la candidatura de Rebeca Grynspan para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas. EFE/ Cyril Zingaro

Advertencia sobre Nicaragua

Costa Rica también dedicó parte de su intervención a la situación de Nicaragua, país con el que comparte su frontera norte.

Marchegiani expresó la “profunda preocupación” del Gobierno costarricense por lo que describió como un deterioro de las libertades fundamentales, persecución de voces críticas, cierre de espacios cívicos, persecuciones religiosas y denuncias de violaciones de derechos humanos.

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“Como nación vecina que ha acogido a cientos de miles de personas nicaragüenses, mantenemos nuestro firme compromiso con la defensa de sus derechos y con el restablecimiento del Estado de derecho”, señaló.

El diplomático también vinculó la frontera con Nicaragua con otro problema: la minería ilegal.

Según afirmó, organizaciones criminales transnacionales han impulsado esa actividad en la zona fronteriza, provocando daños ambientales y generando riesgos para la salud pública, la economía y la seguridad regional. Esa preocupación también fue recogida en reportes sobre la intervención costarricense.

“La minería ilegal impulsada por organizaciones criminales transnacionales en nuestra zona fronteriza con Nicaragua ha provocado una grave destrucción ambiental”, aseguró.

Marchegiani expresó preocupación por la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua y Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuba y Venezuela también estuvieron en el discurso

Costa Rica mencionó además la situación en Cuba y reiteró su llamado al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Sobre Venezuela, el representante sostuvo que Costa Rica sigue observando la evolución de los acontecimientos y expresó la expectativa de que prevalezcan el diálogo, el respeto a la voluntad popular y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

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La intervención se produjo en un contexto en el que el país ha endurecido durante 2026 su discurso diplomático sobre Cuba. En una intervención anterior ante la ONU, Costa Rica había señalado restricciones a libertades fundamentales y reclamado elecciones libres y transparentes.

Crimen organizado e inteligencia artificial

Marchegiani también enumeró entre las amenazas internacionales el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos, los delitos cibernéticos y la minería ilegal.

Afirmó que estas actividades trascienden fronteras y afectan la estabilidad democrática, las instituciones y el desarrollo económico.

El representante costarricense también advirtió sobre los posibles usos criminales de la inteligencia artificial, al señalar que esta tecnología podría potenciar el ciberterrorismo y facilitar modalidades delictivas todavía difíciles de prever.

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En ese punto, Marchegiani hizo referencia a datos de Microsoft y aseguró que Costa Rica se encuentra entre los países con mayor utilización de inteligencia artificial en América Latina y que su nivel de uso ronda un 58% por encima del promedio mundial.

Frente a estas amenazas, Costa Rica pidió mayor cooperación internacional, intercambio de información y fortalecimiento institucional, además del cumplimiento del derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

El representante permanente de Costa Rica ante la ONU, Boris Marchegiani, pronunció el discurso del país ante la 81.ª Asamblea General. Crédito: Captura video ONU

Ambiente y derechos humanos

La agenda ambiental también ocupó parte de la intervención.

Marchegiani afirmó que Costa Rica mantiene una política basada en la idea de que el crecimiento económico y la protección ambiental no deben considerarse objetivos incompatibles.

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Mencionó entre los principales desafíos la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas, la contaminación de fuentes de agua, la presión sobre los océanos y los efectos del cambio climático.

El diplomático sostuvo que esos fenómenos tienen consecuencias sobre la seguridad alimentaria, la salud pública y las oportunidades de desarrollo.

“No puede existir seguridad duradera donde se debilitan las instituciones democráticas, ni desarrollo sostenible cuando se vulneran los derechos humanos”, afirmó.

También indicó que Costa Rica continuará defendiendo la inclusión y autonomía de las personas con discapacidad, incluidas las personas con autismo.

Costa Rica reivindicó su abolición del Ejército

En el cierre de su intervención, Marchegiani retomó uno de los elementos históricos de la política exterior costarricense: la abolición del Ejército.

“Costa Rica abolió su ejército hace más de siete décadas, porque creyó que el derecho internacional podía ofrecer mayor seguridad que las armas”, afirmó, una frase que decidió repetir ante la Asamblea General.

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El representante aseguró que el país continuará defendiendo el diálogo, la cooperación internacional y la búsqueda de consensos.

“El diálogo será más poderoso que la confrontación, el derecho más duradero que la fuerza y la cooperación el único camino hacia una paz verdaderamente sostenible”, concluyó.

La intervención de Marchegiani se produjo después de que asumiera en agosto como representante permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas. El diplomático terminó siendo el encargado de pronunciar el mensaje nacional tras la salida del entonces canciller Manuel Tovar, quien había encabezado originalmente la delegación costarricense en Nueva York.