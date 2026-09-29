El Salvador

El Salvador espera lluvias y riesgo de inundaciones y deslizamientos durante los próximos días

El Ministerio de Medio Ambiente mantiene vigilancia durante 48 horas por deslizamientos, caída de rocas y dificultades temporales para circular, principalmente en la franja montañosa norte del país desde la mañana hasta la tarde

El Salvador espera lluvias y riesgo de inundaciones durante los próximos días (Foto archivo, cortesía Protección Civil de El Salvador)
El Salvador espera lluvias y riesgo de inundaciones durante los próximos días (Foto archivo, cortesía Protección Civil de El Salvador)
Guardar

El Salvador enfrentará lluvias y tormentas durante los próximos días, con una vigilancia por riesgo alto de inundaciones urbanas, crecidas súbitas, deslizamientos y caída de rocas, de acuerdo con el pronóstico para 48 horas emitido por el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador (MARN) este lunes 28 de septiembre.

La institución advirtió que las precipitaciones podrían afectar con mayor fuerza a la franja montañosa norte, desde el oriente hasta el occidente del país. También prevé condiciones que pueden generar incidentes en zonas de ladera de las regiones central y occidental.

PUBLICIDAD

La franja montañosa norte concentra el mayor riesgo por lluvias

El reporte estableció una probabilidad alta, de entre 60% y 80%, de inundaciones urbanas y crecidas súbitas en distritos de la franja montañosa norte. Las condiciones podrían provocar dificultades temporales en la circulación vehicular y peatonal, además del arrastre de objetos pequeños en cauces y zonas cercanas.

La vigilancia por este escenario estará vigente durante la mañana y la tarde. Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de deslizamientos y desprendimientos de rocas que afecten poblados y carreteras situadas en las cercanías de laderas, un riesgo que se mantendrá durante todo el día.

El Salvador, lluvias, Medio Ambiente
Alertan por crecidas y deslizamientos ante las tormentas previstas en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio señaló, además, una probabilidad baja, de entre 10 % y 30 %, de afectaciones en vías de acceso por la caída de elementos a causa del viento o la humedad de los suelos. Esta situación podría ocasionar interrupciones en servicios básicos por ráfagas o actividad eléctrica.

PUBLICIDAD

El martes habrá lluvias desde la madrugada en zonas costeras

Para el martes 29 de septiembre, el pronóstico anticipa cielo nublado y lluvias intermitentes desde la madrugada en la costa de los departamentos de La Libertad, San Salvador, La Paz, Usulután y La Unión.

Durante la mañana, se esperan lluvias en sectores de la cordillera volcánica, bajo un cielo parcialmente nublado. Por la tarde, las precipitaciones estarán acompañadas por tormentas en esa zona, incluidos sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la zona norte del país.

El informe prevé lluvias también en puntos de La Libertad, Cuscatlán y Cabañas. Durante la noche, las precipitaciones continuarán su desplazamiento hacia áreas de Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana y el norte del territorio salvadoreño.

La vigilancia incluye posibles anegamientos urbanos, caída de rocas y problemas temporales de movilidad, mientras las precipitaciones se extenderán hasta la noche en varios departamentos (Imagen del MARN)
La vigilancia incluye posibles anegamientos urbanos, caída de rocas y problemas temporales de movilidad, mientras las precipitaciones se extenderán hasta la noche en varios departamentos (Imagen del MARN)

El pronóstico prevé tormentas hasta el viernes 2 de octubre

La imagen difundida por el Ministerio proyecta lluvias y tormentas en distintos momentos de la semana, entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre. Las temperaturas máximas previstas oscilarán entre 32 ℃ y 35 ℃, mientras que las mínimas estarán entre 16 ℃ y 20 ℃, según cada zona y jornada.

El pronóstico fue elaborado por el meteorólogo del ministerio Jonathan Hernández. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y adoptar medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas.

A quienes realizan navegación marítima y aérea, pesca artesanal o actividades deportivas en el mar, el Ministerio les pidió evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de salir, además de seguir las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.

Temas Relacionados

LluviasTormentasInundacionesDeslizamiento de tierraLluvias en El SalvadorEl SalvadorMARNMinisterio de Medio Ambiente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallan osamentas en el oriente de El Salvador y presumen que pertenecen a un hombre desaparecido desde julio

Una mujer afirmó que podría tratarse de su esposo, desaparecido desde julio de 2026, aunque la confirmación dependerá de peritajes y de la autopsia que determinará las circunstancias del fallecimiento

Hallan osamentas en el oriente de El Salvador y presumen que pertenecen a un hombre desaparecido desde julio

El Salvador y los compromisos pendientes en el acuerdo con el FMI

El economista César Villalona expuso los compromisos que, según su análisis, el Gobierno deberá atender dentro del programa financiero, entre ellos la reforma de pensiones, la meta fiscal, las reservas internacionales y las medidas de transparencia

El Salvador y los compromisos pendientes en el acuerdo con el FMI

La deuda con los fondos de pensiones superaría USD 12 mil millones en 2026 en El Salvador, advierte economista

El economista César Villalona calcula que los intereses acumulados entre 2022 y 2026 ascenderían a USD 3,576 millones, una carga que, según advierte, presionaría las cuentas públicas del presupuesto estatal de 2027

La deuda con los fondos de pensiones superaría USD 12 mil millones en 2026 en El Salvador, advierte economista

“Un empleo que se genera en China es un empleo que se ha perdido en Centroamérica”, asegura sector industria

Jorge Arriaza , presidente de la Asociación de Industriales de El Salvador pidió a los países del istmo y de República Dominicana coordinar producción, inversiones y puestos laborales para enfrentar la competencia asiática mediante cadenas de valor que distribuyen procesos entre varios territorios

“Un empleo que se genera en China es un empleo que se ha perdido en Centroamérica”, asegura sector industria

El Salvador registra la tercera muerte por dengue y más de 300 casos sospechosos por semana

El boletín epidemiológico reportó 4.786 atenciones por síntomas compatibles con la enfermedad, mientras las autoridades mantienen vigilancia en 21 municipios por el aumento de casos

El Salvador registra la tercera muerte por dengue y más de 300 casos sospechosos por semana

TECNO

Crean un centro de robótica humanoide para enseñar a las máquinas a sortear obstáculos y servicio al cliente

Crean un centro de robótica humanoide para enseñar a las máquinas a sortear obstáculos y servicio al cliente

Gafas inteligentes sin batería en el rostro: la apuesta para acabar con la fatiga facial

Sin mapas, entrenamiento previo ni chofer: así es el camión de transporte que recorre 480 kilómetros en Texas

Sony estaría pensando en echar para atrás la producción de discos físicos para PlayStation y beneficiar a coleccionistas

Una estafa con voz clonada a su abuelo llevó a esta joven a crear una IA que detecta engaños en el teléfono

ENTRETENIMIENTO

La exnovia de Paul McCartney, Jane Asher, se niega a ver las películas de The Beatles que recrearán su relación con el músico

La exnovia de Paul McCartney, Jane Asher, se niega a ver las películas de The Beatles que recrearán su relación con el músico

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, habla sobre su futuro en los concursos de belleza tras la caída que cambió en Miss Universo 2025

Sylvester Stallone recuerda la culpa que sintió en el momento en que supo que su hijo había muerto: “Nunca lo olvidaré”

Taylor Swift dedicó su premio en los MTV VMAs a Dolly Parton: “Es la máxima diva del espectáculo”

Elliot Page muestra su torso al descubierto en una íntima sesión de fotos

MUNDO

Guerra en Yemen: el Parlamento declaró la “movilización general” para frenar la ofensiva de los hutíes y recuperar el control del país

Guerra en Yemen: el Parlamento declaró la “movilización general” para frenar la ofensiva de los hutíes y recuperar el control del país

El régimen de Kim Jong-un elevó las tensiones con Estados Unidos, Corea del Sur y Japón: descartó abandonar su arsenal nuclear

Zelensky aseguró que Corea del Norte enviará otros 10.000 militares a pelear para Rusia

Andersson fracasó en su intento de formar gobierno en Suecia y la decisión pasó al presidente del Parlamento

Etiopía recuperó una ciudad estratégica en el norte del país mientras se extienden los combates con los rebeldes de Tigré