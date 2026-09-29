El Salvador espera lluvias y riesgo de inundaciones y deslizamientos durante los próximos días

El Salvador espera lluvias y riesgo de inundaciones durante los próximos días (Foto archivo, cortesía Protección Civil de El Salvador)

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El Salvador enfrentará lluvias y tormentas durante los próximos días, con una vigilancia por riesgo alto de inundaciones urbanas, crecidas súbitas, deslizamientos y caída de rocas, de acuerdo con el pronóstico para 48 horas emitido por el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador (MARN) este lunes 28 de septiembre.

La institución advirtió que las precipitaciones podrían afectar con mayor fuerza a la franja montañosa norte, desde el oriente hasta el occidente del país. También prevé condiciones que pueden generar incidentes en zonas de ladera de las regiones central y occidental.

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La franja montañosa norte concentra el mayor riesgo por lluvias

El reporte estableció una probabilidad alta, de entre 60% y 80%, de inundaciones urbanas y crecidas súbitas en distritos de la franja montañosa norte. Las condiciones podrían provocar dificultades temporales en la circulación vehicular y peatonal, además del arrastre de objetos pequeños en cauces y zonas cercanas.

La vigilancia por este escenario estará vigente durante la mañana y la tarde. Las autoridades también alertaron sobre la posibilidad de deslizamientos y desprendimientos de rocas que afecten poblados y carreteras situadas en las cercanías de laderas, un riesgo que se mantendrá durante todo el día.

Alertan por crecidas y deslizamientos ante las tormentas previstas en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio señaló, además, una probabilidad baja, de entre 10 % y 30 %, de afectaciones en vías de acceso por la caída de elementos a causa del viento o la humedad de los suelos. Esta situación podría ocasionar interrupciones en servicios básicos por ráfagas o actividad eléctrica.

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El martes habrá lluvias desde la madrugada en zonas costeras

Para el martes 29 de septiembre, el pronóstico anticipa cielo nublado y lluvias intermitentes desde la madrugada en la costa de los departamentos de La Libertad, San Salvador, La Paz, Usulután y La Unión.

Durante la mañana, se esperan lluvias en sectores de la cordillera volcánica, bajo un cielo parcialmente nublado. Por la tarde, las precipitaciones estarán acompañadas por tormentas en esa zona, incluidos sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la zona norte del país.

El informe prevé lluvias también en puntos de La Libertad, Cuscatlán y Cabañas. Durante la noche, las precipitaciones continuarán su desplazamiento hacia áreas de Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana y el norte del territorio salvadoreño.

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La vigilancia incluye posibles anegamientos urbanos, caída de rocas y problemas temporales de movilidad, mientras las precipitaciones se extenderán hasta la noche en varios departamentos (Imagen del MARN)

El pronóstico prevé tormentas hasta el viernes 2 de octubre

La imagen difundida por el Ministerio proyecta lluvias y tormentas en distintos momentos de la semana, entre el lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre. Las temperaturas máximas previstas oscilarán entre 32 ℃ y 35 ℃, mientras que las mínimas estarán entre 16 ℃ y 20 ℃, según cada zona y jornada.

El pronóstico fue elaborado por el meteorólogo del ministerio Jonathan Hernández. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y adoptar medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas.

A quienes realizan navegación marítima y aérea, pesca artesanal o actividades deportivas en el mar, el Ministerio les pidió evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de salir, además de seguir las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil.

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