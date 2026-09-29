México

Paleta de carlota de limón: receta fácil y rápida ideal para un antojo dulce y refrescante

La inspiración parte de la clásica carlota de limón, un dulce frío que suele prepararse con galletas, lácteos y zumo de limón

Tres paletas heladas en un plato de cerámica sobre una mesa de madera junto a un recipiente con galletas, rodajas de limón y una cuchara.
Tres paletas heladas de limón con galleta descansan sobre un plato cerámico en una mesa de madera junto a rodajas de cítricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La paleta helada de carlota de limón combina una base crujiente de galleta María con un relleno cremoso, dulce y lleno de frescor cítrico. Es un postre fácil, económico y perfecto para los días de calor.

La inspiración parte de la clásica carlota de limón, un dulce frío que suele prepararse con galletas, lácteos y zumo de limón.

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En formato de paleta, resulta más práctico para servir y comer, sobre todo como merienda o antojo después de una comida ligera.

Cuadrados de tarta sobre una tabla de madera, un cuenco con gajos de limón, un tenedor y un letrero que dice Yogur y limón.
Varias porciones de postre de yogur griego y limón elaborado con base de galleta reposan sobre una tabla junto a un letrero identificativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de paleta helada de carlota de limón

Esta preparación lleva una base de galletas María y mantequilla, además de un relleno de yogur griego, leche condensada y zumo de limón. La mezcla se vierte en moldes y se congela hasta conseguir una textura firme y cremosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 20 minutos.
  • Tiempo de refrigeración de la base: 15 minutos.
  • Tiempo de congelación: 4 horas, como mínimo.
  • Tiempo total: 4 horas y 35 minutos.

Ingredientes

  1. 15 galletas María, molidas.
  2. 45 gramos de mantequilla, fundida.
  3. 240 gramos de yogur griego natural, sin azúcar.
  4. 80 gramos de leche condensada.
  5. 60 mililitros de agua.
  6. El zumo de 1 ½ limones.
  7. La ralladura de 1 limón.
  8. 8 galletas María mini, troceadas.
  9. 4 palitos de madera para paleta.

Cómo hacer paleta helada de carlota de limón, paso a paso

  1. Tritura las galletas María hasta obtener una textura de migas finas.
  2. Añade la mantequilla fundida y mezcla hasta conseguir una pasta húmeda.
  3. Reparte la mezcla en la base de 4 moldes para paletas.
  4. Presiona bien con una cuchara para formar una capa compacta.
  5. Lleva los moldes a la nevera durante 15 minutos.
  6. Coloca en el vaso de la batidora el yogur griego, la leche condensada, el agua y el zumo de limón.
  7. Bate solo hasta integrar la mezcla. El exceso de batido puede dejar una textura demasiado líquida.
  8. Vierte la crema de limón en los moldes, sin llenarlos por completo.
  9. Coloca los palitos de madera en el centro.
  10. Congela las paletas durante 4 horas, o hasta que estén completamente firmes.
  11. Desmolda con cuidado. Si cuesta retirar el molde, pásalo unos segundos por agua templada.
  12. Decora con ralladura de limón y trocitos de galleta María antes de servir.
Infografía con esquemas ilustrados de galletas, moldes, ingredientes y paletas heladas de carlota de limón.
Una infografía de Infobae explica la preparación de paletas heladas de carlota de limón con base de galleta María. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un tutorial de cocina para redes sociales, una mujer muestra el proceso de preparación de paletas heladas inspiradas en el postre de carlota de limón. En las imágenes se observa la mezcla de yogur o crema con jugo de limón y endulzante en un tazón, la trituración de galletas y el llenado de moldes de silicona antes de mostrar el producto final en palito. (@danielavizcarramx)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 paletas heladas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 250 kcal.
  • Proteínas: 5 gramos.
  • Grasas: 11 gramos.
  • Hidratos de carbono: 33 gramos.
  • Azúcares: 22 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las paletas se pueden conservar en el congelador durante 1 semana.

Guárdalas dentro de una bolsa hermética o en un recipiente con tapa para evitar que absorban olores. También conviene separar cada paleta con papel vegetal.

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