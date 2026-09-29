Metro de Panamá y Doppelmayr Panamá firman contrato para construcción del proyecto Teleférico de San Miguelito

Una cabina de teleférico recorre un denso barrio residencial ubicado en las laderas de San Miguelito, Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Metro de Panamá y Doppelmayr Panamá formalizaron la firma del contrato para ejecutar el proyecto Teleférico de los distritos de Panamá y San Miguelito, tras concluir las mesas conjuntas de revisión de los documentos contractuales.

El acuerdo pasará ahora a la Contraloría General de la República, que deberá revisarlo y otorgar el refrendo correspondiente antes de que continúe el proceso hacia la ejecución de la obra.

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La firma del contrato permite avanzar en una iniciativa orientada a mejorar la movilidad y la integración del transporte público, con un impacto previsto principalmente para los residentes de San Miguelito.

El proyecto busca conectar zonas urbanas mediante un sistema de transporte por cable vinculado con la red existente.

El Teleférico de Panamá y San Miguelito tendrá una extensión aproximada de 6,6 kilómetros y contará con seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

Infografía del proyecto Teleférico San Miguelito en Panamá, detallando su ruta de 6 estaciones desde Balboa, con conexión a la Línea 2 del Metro, hasta Torrijos Carter. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infraestructura, según se detalló, fue diseñada para facilitar los desplazamientos de miles de habitantes de ambos distritos.

También prevé una conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá y con la red de transporte masivo.

Con esa integración, el sistema aspira a ampliar las alternativas de traslado y consolidar una red de movilidad pública más accesible y eficiente.

En mayo de este año la licitación para construir y operar el teleférico de Panamá y San Miguelito quedó desierta luego de que ninguno de los dos consorcios precalificados presentara propuesta económica y técnica dentro del plazo establecido por Metro de Panamá.

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Se reiteró en ese momento que el teleférico estaba concebido como un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros de longitud, con seis estaciones distribuidas entre los distritos de Panamá y San Miguelito, y una capacidad inicial para transportar hasta 2,800 pasajeros por hora en cada dirección.

Se prevé una conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá y con la red de transporte masivo.

En esa oportunidad la entidad explicó que durante los últimos meses había atendido consultas de los interesados, desarrolló mesas de trabajo interinstitucionales e introdujo varias modificaciones al pliego para facilitar la participación bajo el modelo de concesión seleccionado.

No obstante, señaló que no fue posible alcanzar la denominada “bancarización” del proyecto por parte de los proponentes precalificados, a pesar de que ambos grupos contaban con experiencia técnica comprobada.

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En términos prácticos, la explicación apunta a que los consorcios no lograron estructurar el financiamiento requerido para ejecutar el proyecto bajo las condiciones planteadas por el Estado.

El proceso había comenzado formalmente en enero de 2025 con la etapa de precalificación internacional, en la que participaron varios grupos empresariales interesados en desarrollar la obra bajo una concesión administrativa.

Tras la evaluación de capacidades técnicas, financieras y experiencia previa, únicamente dos consorcios lograron avanzar a la fase final de presentación de propuestas.

Representantes de Metro de Panamá y Doppelmayr Panamá firman el contrato del Teleférico de Panamá y San Miguelito. (Cortesía)

Durante el desarrollo de la licitación, Metro de Panamá emitió al menos diez adendas y reprogramó en varias ocasiones la fecha de recepción de ofertas.

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De hecho, el acto de presentación fue aplazado cinco veces mientras la entidad realizaba ajustes para intentar atraer financiamiento y aumentar la viabilidad económica del proyecto.

La institución adelantó que analizaría junto con otras entidades gubernamentales cuál será la hoja de ruta más conveniente para sacar adelante la construcción del teleférico, para que continuara siendo parte del plan de inversiones y movilidad contemplado por el Gobierno para el período 2024-2029.

Entre las alternativas que en ese instante se dijo que podrían estudiarse figuraban modificaciones adicionales al esquema de concesión, cambios en la estructura financiera o incluso una redefinición del modelo bajo el cual se desarrollaría la obra.

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Ahora, con la formalización del contrato entre Metro de Panamá y Doppelmayr Panamá se espera se ejecute la obra.