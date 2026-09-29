Colombia

Cuidado con los esfuerzos intensos al hacer ejercicio: le pueden pasar factura a su corazón

Los especialistas en salud recomiendan exámenes médicos preventivos a quienes retoman el deporte o preparan carreras exigentes para evitar problemas de salud o muerte súbita en el peor de los casos

Hombre adulto corriendo por un sendero costero al amanecer. Su pecho muestra un corazón anatómico translúcido iluminado, con gráficos biomédicos sutiles flotando alrededor.
Algunos síntomas al correr se suelen confundir con molestias leves, lo cual incrementa el riesgo de sufrir complicaciones isquémicas severas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Clínica del Occidente advirtió que las enfermedades cardiovasculares pueden permanecer sin síntomas hasta que una persona somete su corazón a un esfuerzo intenso. Por esa razón, el cardiólogo intervencionista Miguel Ángel Zuleta recomendó una valoración previa para aquellos que entrenan o se preparan para carreras de resistencia en Colombia.

El especialista señaló que las mujeres pueden presentar cuadros más agresivos y manifestaciones menos evidentes, como dolor en la mandíbula o la espalda y agotamiento inexplicable. La recomendación cobra especial relevancia ante síntomas que suelen confundirse con molestias pasajeras durante la actividad física.

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La revisión es necesaria, teniendo en cuenta que las enfermedades isquémicas del corazón causaron el 17,2% de las muertes en Colombia en 2025, según cifras preliminares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares fue de 92,7 por cada 100.000 habitantes, mientras que los casos de infarto agudo de miocardio pasaron de 42.142 en 2024 a 44.200 en 2025.

Zuleta, coordinador del Servicio Cardiovascular de la Clínica del Occidente, indicó que el riesgo no se limita a deportistas ni a personas con diagnósticos previos. Asimismo, aclaró que, pese a que la muerte súbita durante la práctica deportiva es poco frecuente, entre uno y tres de cada 100.000 deportistas jóvenes aparentemente sanos pueden sufrir una arritmia asociada con este desenlace.

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El corazón se siente cansado
Cuide su corazón y preste atención a cualquier molestia en su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El cardiólogo explicó que las afecciones cardiovasculares pueden avanzar sin señales evidentes durante sus primeras etapas, por lo que es indispensable asistir a los controles con su médico: “Las enfermedades cardiovasculares suelen avanzar de manera silenciosa, sin síntomas evidentes en sus etapas iniciales. Por eso, los chequeos médicos periódicos son fundamentales y pueden marcar la diferencia entre una vida saludable y una emergencia cardíaca”.

¿Quiénes deben realizarse una valoración cardiovascular antes de practicar deporte?

  • Aquellos que van a empezar a hacer ejercicio después de una vida sedentaria.
  • Quienes se preparan para una media maratón, una maratón o cualquier prueba de resistencia, sin importar la edad.
  • Hombres y mujeres mayores de 40 años que van a aumentar la intensidad de su entrenamiento.
  • Personas con hipertensión, diabetes, colesterol alto, sobrepeso u obesidad, o fumadores.
  • Personas con antecedentes familiares de infarto o de muerte súbita a temprana edad.
  • Quienes ya han sentido molestias en el pecho, palpitaciones, mareos o desmayos, incluso si fueron pasajeros.

Al abordar la percepción de invulnerabilidad entre personas activas, Zuleta indicó: “Muchas personas jóvenes y activas piensan que, si se sienten bien, no necesitan revisarse. Pero hay enfermedades del corazón, algunas de origen genético, que no dan señales hasta que el corazón se somete a un esfuerzo prolongado. La valoración antes de entrenar es una medida de prevención, no de miedo”.

Pintura digital de un corredor en perfil con musculatura visible y órganos internos como corazón, pulmones e intestinos, iluminados con un brillo dorado.
Hay que practicarse exámenes para prevenir desenlaces fatales durante competencias de alta exigencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo detener el entrenamiento

La Clínica del Occidente indicó que una persona debe interrumpir el ejercicio y buscar atención médica ante las siguientes señales que pueden indicar un problema mayor:

  • Dolor, presión u opresión en el pecho, o dolor que se extiende al brazo, la mandíbula o la espalda.
  • Falta de aire desproporcionada para el esfuerzo.
  • Palpitaciones o latidos irregulares.
  • Mareo, visión borrosa o desmayo.
  • Sudoración fría o náuseas.
  • Cansancio extremo e inexplicable.
Ilustración de un hombre y una mujer (azul y coral) caminando y corriendo sobre una línea de color crema que se transforma en un electrocardiograma verde, con un corazón verde.
La recomendación aplica especialmente a mayores de 40 años y personas con factores de riesgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los exámenes se definen según la edad y los factores de riesgo

La valoración médica puede incluir una consulta con historia clínica, antecedentes familiares y toma de presión arterial; un electrocardiograma en reposo para registrar la actividad eléctrica del corazón; y análisis de colesterol, triglicéridos y glucosa.

En el caso de los mayores de 40 años o pacientes con factores de riesgo, el especialista indicó que su médico de cabecera puede contemplar la prueba de esfuerzo o ergometría, que mide la respuesta cardíaca al ejercicio. En cuanto al ecocardiograma, indicó que este se puede solicitar cuando el médico necesita revisar la estructura del corazón y sus válvulas.

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