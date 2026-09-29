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Keanu Reeves tendrá concierto en México con Dogstar: tocarán con A Perfect Circle y Puscifer

Keanu Reeves llega a la Ciudad de México este 2026 con su banda Dogstar para acompañar a Puscifer y A Perfect Circle

Keanu Reeves tendrá concierto en México con Dogstar: tocarán con A Perfect Circle y Puscifer
Keanu Reeves tendrá concierto en México con Dogstar: tocarán con A Perfect Circle y Puscifer
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Keanu Reeves llega a la Ciudad de México con su banda Dogstar, agrupación con la que se une al cartel de A Perfect Circle y Puscifer este 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano.

El actor, quien es reconocido por sus destacados papeles en el cine, dejará a un lado su faceta en la pantalla para subirse al escenario como bajista de su banda de rock.

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Dogstar debuta en México junto a A Perfect Circle y Puscifer

El actor, reconocido por interpretar a Neo en Matrix y a John Wick, se presenta en su faceta como bajista de Dogstar, banda en la que toca desde hace más de tres décadas. La agrupación se suma a un cartel que ya incluía a A Perfect Circle y Puscifer.

La fecha marca la primera presentación oficial de Dogstar en territorio mexicano. El trío está integrado por Bret Domrose en guitarra y voz, Robert Mailhouse en batería y Reeves en el bajo.

Dogstar, banda de Keanu Reeves, tocará en la CDMX (Instagram/@dogstarband)
Dogstar, banda de Keanu Reeves, tocará en la CDMX (Instagram/@dogstarband)

El concierto reúne dos proyectos de Maynard James Keenan

A Perfect Circle y Puscifer, ambos encabezados por Maynard James Keenan, ya estaban confirmados para esa noche antes de que se anunciara la incorporación de Dogstar. La cartelera también incluye al comediante y músico Dave Hill.

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Para A Perfect Circle, la fecha representa su primera actuación en la Ciudad de México y su regreso al país después de casi una década.

Horarios y venta de boletos

El evento se realiza en el Estadio Fray Nano, en la Ciudad de México, el miércoles 25 de noviembre de 2026. La apertura de puertas está programada para las 16:00 horas y el inicio del concierto para las 18:30 horas.

Dogstar, banda de Keanu Reeves (Instagram/@dogstarband)

Los boletos están disponibles en línea a través de FunTicket y de forma física en las taquillas de Forum Buenavista.

La presentación permitirá al público mexicano ver a Reeves desde una faceta alejada del cine y directamente sobre el escenario con bajo en mano. La combinación de Dogstar con A Perfect Circle y Puscifer forma una cartelera poco habitual para el cierre del año en la capital.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto?

Los boletos para el concierto del 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano van de 585 a 3,630 pesos, con precios ya incluidos los cargos por servicio.

Dogstar, banda de Keanu Reeves (Instagram/@dogstarband)
Dogstar, banda de Keanu Reeves (Instagram/@dogstarband)

El desglose por sección es el siguiente:

  • Early Access General B: 585 pesos
  • Early Access General A: 1,035 pesos
  • General B: 1,230 pesos
  • Grada central: 1,540 pesos
  • Grada 1ra / 3ra base vista limitada: 1,850 pesos
  • Grada 1ra / 3ra base: 2,340 pesos
  • General A: 2,580 pesos
  • Jardín izquierdo / derecho: 3,630 pesos

La venta general inició el 6 de mayo a través de la plataforma FunTicket. Los boletos también pueden adquirirse en las taquillas de Forum Buenavista.

Tres hombres, Keanu Reeves, Robert Mailhouse y Bret Domrose, caminan en blanco y negro por una pasarela con un edificio moderno de fondo
La banda Dogstar, con Keanu Reeves, Robert Mailhouse y Bret Domrose, posa en blanco y negro para la promoción de su nuevo material 'All In Now'. (@dogstarband instagram)

¿Dónde se ubica el Estadio Fray Nano?

El Estadio Fray Nano está en Fernando Iglesias Calderón S/N, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. El recinto forma parte del complejo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, en la zona oriente de la capital.

La estación Mixiuhca, de la Línea 9 del Metro, es la más cercana al recinto. La estación Velódromo, también de la Línea 9, ofrece otra opción de acceso al estadio.

El Estadio Fray Nano tiene una capacidad de 5,200 personas. El aforo se amplió de 3,000 a 5,200 espectadores tras una remodelación realizada entre 2015 y 2018, con una inversión de 70 millones de pesos por parte de la Fundación Alfredo Harp Helú. La reconstrucción incluyó el graderío, un nuevo drenaje y techumbre.

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