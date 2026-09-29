Estados Unidos dona a Costa Rica embarcaciones y vehículos por más de USD 2.3 millones para reforzar vigilancia en el Pacífico

El Servicio Nacional de Guardacostas incorporó dos embarcaciones interceptoras donadas por Estados Unidos para reforzar sus operaciones en el Pacífico. Cortesía: MSP

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El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica reforzó sus capacidades operativas en el Pacífico con la incorporación de dos embarcaciones interceptoras y tres vehículos todo terreno donados por el Gobierno de Estados Unidos, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La inversión supera los USD 2.3 millones, equivalentes a más de ₡1,000 millones, según la información oficial.

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El nuevo equipo fue entregado en Golfito, en el Pacífico Sur, por medio de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés).

La incorporación de estas unidades permitirá fortalecer tanto las operaciones marítimas como los despliegues terrestres del Guardacostas, especialmente en sectores donde el acceso presenta mayores dificultades.

Las dos embarcaciones interceptoras fueron equipadas con sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones y seguridad de última generación, con el objetivo de ampliar las capacidades de respuesta del personal encargado de las operaciones marítimas.

El equipamiento fue entregado en Golfito, Pacífico Sur, por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos. Cortesía: MSP

Estos recursos permitirán aumentar la movilidad del Guardacostas en el Pacífico y facilitar intervenciones relacionadas con la vigilancia de aguas nacionales, atención de emergencias y operaciones contra actividades ilícitas.

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A las unidades marítimas se suman tres vehículos todo terreno, que serán utilizados para respaldar las operaciones desde tierra.

Estos vehículos permitirán mejorar el desplazamiento del personal en zonas de difícil acceso, lo que facilitará la coordinación entre los equipos que realizan operaciones en el mar y las unidades encargadas de tareas terrestres.

El nuevo equipamiento será utilizado en labores relacionadas con el combate al narcotráfico, la pesca ilegal, la protección de los recursos naturales y el resguardo de la soberanía nacional.

También podrá emplearse en acciones de salvamento de vidas humanas y atención de emergencias en el mar, dos de las responsabilidades que forman parte de las tareas regulares del Servicio Nacional de Guardacostas.

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La entrega forma parte de los programas de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales destinadas a proteger las fronteras marítimas y terrestres del país.

La cooperación busca contribuir al combate del crimen organizado transnacional, cuyas operaciones pueden involucrar diferentes países de la región y rutas marítimas utilizadas para el traslado de mercancías ilícitas.

El paquete de cooperación incluye tres vehículos todo terreno destinados a facilitar operaciones en zonas costeras de difícil acceso. Cortesía: MSP

El Pacífico costarricense constituye una de las zonas donde las autoridades desarrollan operaciones de vigilancia marítima y coordinación internacional para detectar embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas.

Por esa razón, la capacidad de movilización, navegación y comunicación de las unidades policiales constituye un componente clave para responder a incidentes registrados mar adentro y en zonas costeras.

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Las embarcaciones interceptoras permitirán ampliar la capacidad de desplazamiento del personal del Guardacostas y respaldar operaciones de patrullaje, seguimiento e intervención.

El fortalecimiento de las operaciones terrestres también busca complementar las acciones realizadas desde el mar, especialmente en puntos costeros donde es necesario movilizar personal, equipos o recursos de apoyo.

La donación, según la información oficial, constituye además “una nueva muestra de los resultados de la alianza estratégica entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de seguridad”, enfocada en fortalecer las capacidades nacionales para proteger las fronteras y enfrentar las estructuras vinculadas con el crimen organizado transnacional.