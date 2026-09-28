América Latina

A una semana de las elecciones en Brasil, Flávio Bolsonaro desafió a Lula a debatir en TV: “Quiero restregarte la verdad”

El senador del Partido Liberal confirmó que participará del encuentro previsto para el próximo jueves, mientras el candidato a la reelección todavía no definió si asistirá. Ambos aparecen en empate técnico en los sondeos

Flávio Bolsonaro desafió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a enfrentarse en el debate televisivo de TV Globo.
Flávio Bolsonaro desafió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a enfrentarse en el debate televisivo de TV Globo.
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Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), desafió este domingo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a enfrentarlo cara a cara en el debate televisivo previsto para el jueves, apenas tres días antes de la primera vuelta de las elecciones brasileñas. El senador confirmó que estará presente y convirtió la participación de Lula en una de las principales disputas de la recta final de una campaña marcada por la fuerte polarización entre ambos.

Voy al debate de Globo. Lo estoy confirmando aquí”, afirmó Bolsonaro durante un acto en Goiás.

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Lula, ven a debatir conmigo porque quiero restregarte la verdad en la cara”, dijo.

El candidato ultraderechista agregó que pretende demostrar durante el encuentro que “mi proyecto de Brasil es mejor que el tuyo”.

Tanto Lula como Bolsonaro habían evitado participar en los debates anteriores, una situación que terminó afectando el calendario previsto. Algunos encuentros fueron cancelados por la ausencia de los principales aspirantes, mientras que en uno de los debates realizados no participaron los dos candidatos que encabezan las encuestas.

Los dos principales candidatos evitaron participar en los debates anteriores de la campaña electoral. (REUTERS/Adriano Machado and Pilar Olivares)
Los dos principales candidatos evitaron participar en los debates anteriores de la campaña electoral. (REUTERS/Adriano Machado and Pilar Olivares)

Hasta este domingo, Lula no había confirmado si concurrirá al encuentro del jueves. Además de los dos principales candidatos, están invitados Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema y Renan Santos. La presencia de estos dirigentes podría ampliar el intercambio hacia cuestiones económicas, sociales y de seguridad, pero Bolsonaro dejó claro que su objetivo central es confrontar con el actual presidente.

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Mi único adversario en esta campaña es Lula y es con él que quiero debatir”, sostuvo el senador. En la misma intervención, acusó al mandatario de ser un “mentiroso” y afirmó que su gestión representa una amenaza para las expectativas de los brasileños.

El último estudio de Datafolha ubica a Lula con el 40% de las preferencias para la primera vuelta y a Bolsonaro con el 36%. La diferencia está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, por lo que ambos aparecen en empate técnico. Los dos concentran así el 76% de las preferencias, mientras los demás postulantes se reparten el resto del electorado.

La disputa también se extiende a un eventual balotaje, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos. En ese escenario, el mismo relevamiento registra 47% para Lula y 45% para Bolsonaro, también dentro del margen de error.

Un eventual balotaje proyecta un resultado de 47% para el actual mandatario frente a un 45% para el senador opositor. (REUTERS/Amanda Perobelli)
Un eventual balotaje proyecta un resultado de 47% para el actual mandatario frente a un 45% para el senador opositor. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Con ese panorama, Bolsonaro intensificó su llamado a los votantes de otros sectores de derecha para que lo respalden desde la primera vuelta. En un mensaje difundido este domingo pidió “jubilar a Lula y libertar a Brasil” y agregó: “No deje para la segunda vuelta lo que puede resolver en la primera”.

El llamado apunta especialmente a los electores que respaldan a candidatos con menor intención de voto. Entre ellos aparecen Caiado, Cury, Renan Santos y Zema. Según los últimos datos disponibles, Cury registra 5%, Caiado 4%, Renan Santos 3% y Zema 1%.

Bolsonaro también ha endurecido sus ataques contra Lula por las medidas adoptadas durante el tramo final de la campaña. Días atrás cuestionó el aumento del programa Bolsa Família y acusó al presidente de intentar atraer votos entre los sectores de menores ingresos. “¿Cree que 90 reales van a mejorar la vida de los pobres? Está dando migajas, miseria”, declaró entonces.

El debate del jueves podría convertirse así en el primer enfrentamiento televisivo directo entre Lula y Flávio Bolsonaro durante esta primera vuelta. Para el senador, la convocatoria ofrece además una oportunidad para presentar su candidatura ante un electorado que deberá decidir entre mantener el actual rumbo político o respaldar el regreso de la corriente encabezada por la familia Bolsonaro.

El encuentro televisivo incluye invitaciones para los candidatos Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema y Renan Santos. (REUTERS/Jean Carniel)
El encuentro televisivo incluye invitaciones para los candidatos Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema y Renan Santos. (REUTERS/Jean Carniel)

La definición sobre la presencia de Lula permanece pendiente, mientras la campaña entra en sus últimos días y ambos candidatos buscan ampliar su respaldo antes del 4 de octubre.

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