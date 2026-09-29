Colombia

Tras riñas con piedras, palos y machetes durante aguaceros en Barranquilla, la Alcaldía activó el Plan Lluvias en barrios priorizados

La estrategia incluye patrullajes policiales y mediación comunitaria en La Paz, Ciudadela 20 de Julio, Bella Arena y sectores próximos a la avenida Circunvalar tras incidentes registrados durante las precipitaciones recientes

Los residentes difundieron videos de dos choques entre grupos de jóvenes, uno cerca de comercios y viviendas y otro junto a la Institución Educativa Distrital Manuel Zapata Olivella - crédito @HT24Periodismo / X
Guardar

La Alcaldía de Barranquilla puso en marcha la estrategia Plan Lluvias para prevenir enfrentamientos entre jóvenes en barrios priorizados, luego de nuevos episodios con piedras, palos y machetes que coincidieron con los aguaceros del fin de semana en sectores del sur de la ciudad.

La estrategia, coordinada por la Oficina para la Seguridad y Convivencia y la Policía Metropolitana de Barranquilla, concentra patrullajes y acciones de mediación en La Paz, Ciudadela 20 de Julio, Bella Arena y zonas cercanas a la avenida Circunvalar. El objetivo es anticiparse a las riñas que, según habitantes de estas zonas, suelen producirse cuando las lluvias dificultan el acceso de las autoridades.

PUBLICIDAD

La Administración distrital informó que en los puntos priorizados habrá presencia de uniformados y promotores de convivencia. “Se adelantan acciones preventivas para evitar hechos que alteren la tranquilidad y la convivencia en estos barrios”, indicó el Distrito.

a presencia de policías y promotores de convivencia se concentrará en barrios del sur, donde los aguaceros suelen coincidir con enfrentamientos entre grupos de jóvenes - crédito @HT24Periodismo / X

El anuncio ocurrió después de las denuncias ciudadanas por enfrentamientos registrados durante las lluvias del domingo 27 y del lunes 28 de septiembre. La llegada de la onda tropical número 52 al territorio nacional prevé nuevas precipitaciones en la región Caribe durante los próximos días, por lo que las autoridades mantendrán la atención en los sectores identificados.

Dos barrios registraron nuevas confrontaciones bajo la lluvia

Durante la tarde del domingo, residentes del sector de La Paz difundieron en redes sociales alertas sobre una pelea entre jóvenes que se atacaban con piedras y machetes mientras caía un fuerte aguacero. Los vecinos señalaron que las viviendas y los comercios quedaron expuestos por la cercanía de los choques.

PUBLICIDAD

A poca distancia, en el barrio Por Fin, junto a la Institución Educativa Distrital Manuel Zapata Olivella, habitantes grabaron otro enfrentamiento. En las imágenes se observa a varios jóvenes que se lanzan objetos contundentes en medio de la lluvia.

Habitantes registraron enfrentamientos con piedras y machetes junto a la Institución Educativa Distrital Manuel Zapata Olivella - crédito @alcaldiabquilla / X
Habitantes registraron enfrentamientos con piedras y machetes junto a la Institución Educativa Distrital Manuel Zapata Olivella - crédito @alcaldiabquilla / X

El lunes, un aguacero de cerca de dos horas volvió a afectar distintos puntos de Barranquilla. En ese contexto, la Alcaldía confirmó la activación del plan con presencia preventiva en los barrios que han sido identificados como escenarios recurrentes de estas disputas.

Los arroyos dificultan el ingreso de patrullas a varios sectores

Las riñas durante los aguaceros son conocidas en Barranquilla como “guerras bajo la lluvia”, un fenómeno documentado desde hace años en la ciudad y en otras zonas del Caribe colombiano.

En varios barrios, los enfrentamientos coinciden con la formación de arroyos en las calles. Las corrientes de agua, que aparecen durante lluvias intensas, dificultan la circulación de vehículos y limitan el ingreso rápido de las patrullas a algunos puntos. Los jóvenes aprovechan los problemas de movilidad que dejan las lluvias para organizar o reanudar disputas entre sectores.

La Policía Metropolitana y la Oficina para la Seguridad y Convivencia concentran patrullajes en los barrios La Paz y Ciudadela 20 de Julio - crédito @alcaldiabquilla / X
La Policía Metropolitana y la Oficina para la Seguridad y Convivencia concentran patrullajes en los barrios La Paz y Ciudadela 20 de Julio - crédito @alcaldiabquilla / X

La muerte de un adolescente elevó la preocupación de las autoridades

El despliegue ocurre nueve días después de un hecho violento en la localidad Suroriente que dejó muerto a un adolescente de 17 años y tres jóvenes heridos por arma de fuego. El episodio ocurrió el sábado 19 de septiembre, en la calle 23 con carrera 15.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana, dos grupos de jóvenes iniciaron una confrontación con piedras. En medio de la pelea, uno de los participantes habría sacado un arma de fuego y disparado.

Las disputas entre sectores durante los aguaceros integran un fenómeno documentado en el Caribe como guerras bajo la lluvia - crédito @alcaldiabquilla / X
Las disputas entre sectores durante los aguaceros integran un fenómeno documentado en el Caribe como guerras bajo la lluvia - crédito @alcaldiabquilla / X

La víctima mortal tenía 17 años. Los otros lesionados, de 16, 17 y 18 años, fueron trasladados al centro asistencial La Chinita para recibir atención médica. La información preliminar relacionó el ataque con una disputa entre jóvenes del barrio Las Nieves, algunos de ellos señalados de pertenecer a la pandilla Los Diablitos, y muchachos del sector de La Chinita.

La Policía mantiene abierta la investigación para establecer quién realizó los disparos y determinar la responsabilidad de cada participante.

Temas Relacionados

BarranquillaPolicía NacionalColombia-NoticiasAlcaldía de BarranquillaRiñas callejeras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la Espriella ordenó un vuelo humanitario desde Nueva York para exsoldado que necesita un trasplante de pulmones: “Te vamos a traer a Colombia”

El consulado de Colombia en ese estado americano, encabezado por Camilo Louis, será encargado de la operación para regresar a Henry Camargo, quien entregó más de 20 años de servicio militar

De la Espriella ordenó un vuelo humanitario desde Nueva York para exsoldado que necesita un trasplante de pulmones: “Te vamos a traer a Colombia”

Jóvenes a la E abrirá convocatorias en octubre y noviembre en Bogotá: becas con matrícula completa y subsidio económico

Los aspirantes deben haberse graduado en colegios de la capital y no superar los 28 años. Además, es obligatorio revisar los puntajes exigidos por las diferentes instituciones habilitadas para la selección

Jóvenes a la E abrirá convocatorias en octubre y noviembre en Bogotá: becas con matrícula completa y subsidio económico

En imágenes: así es la nueva cárcel del Magdalena que recibió el visto bueno de Abelardo de la Espriella

El Ejecutivo aseguró la financiación para concluir el penal, cuya fecha de apertura fue acordada pero aún no ha sido divulgada, según informó la gobernadora Margarita Guerra tras una visita técnica

En imágenes: así es la nueva cárcel del Magdalena que recibió el visto bueno de Abelardo de la Espriella

Tribunal ordenó a Nueva EPS rehacer trámite de eutanasia tras detectar demoras y barreras a paciente de 64 años

La decisión exige nuevas valoraciones de especialistas y un Comité Técnico Interdisciplinario para revisar el caso, luego de que la justicia cuestionara los criterios utilizados y la falta de información entregada durante el proceso

Tribunal ordenó a Nueva EPS rehacer trámite de eutanasia tras detectar demoras y barreras a paciente de 64 años

Piedra del Peñol: el impresionante paisaje que puede observar después de subir los 702 escalones

Este esfuerzo físico tiene como recompensa una vista panorámica del embalse de Peñol-Guatapé, sus islas y las montañas que rodean este reconocido destino turístico de Antioquia

Piedra del Peñol: el impresionante paisaje que puede observar después de subir los 702 escalones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Slipknot regresará a Bogotá en 2027 junto con Marilyn Manson: la preventa comienza el 30 de septiembre

Concierto de Shakira en Madrid, España, se transmitirá gratis por plataformas digitales: así puede verlo en vivo

Deportes

Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón

Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, finalizada la fecha 12: Deportivo Cali sumó puntos y se pelea el liderato

Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el Embajador ante el equipo de sus amores

Deportes Tolima cambió de director técnico: anunció la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de su reemplazo que ya dirigió al equipo

La Federación Colombiana de Fútbol negó que Ramón Jesurún o terceros intervengan en la designación de árbitros: “Conocen el alcance de sus funciones”