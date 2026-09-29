Tras riñas con piedras, palos y machetes durante aguaceros en Barranquilla, la Alcaldía activó el Plan Lluvias en barrios priorizados

Los residentes difundieron videos de dos choques entre grupos de jóvenes, uno cerca de comercios y viviendas y otro junto a la Institución Educativa Distrital Manuel Zapata Olivella - crédito @HT24Periodismo / X

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La Alcaldía de Barranquilla puso en marcha la estrategia Plan Lluvias para prevenir enfrentamientos entre jóvenes en barrios priorizados, luego de nuevos episodios con piedras, palos y machetes que coincidieron con los aguaceros del fin de semana en sectores del sur de la ciudad.

La estrategia, coordinada por la Oficina para la Seguridad y Convivencia y la Policía Metropolitana de Barranquilla, concentra patrullajes y acciones de mediación en La Paz, Ciudadela 20 de Julio, Bella Arena y zonas cercanas a la avenida Circunvalar. El objetivo es anticiparse a las riñas que, según habitantes de estas zonas, suelen producirse cuando las lluvias dificultan el acceso de las autoridades.

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La Administración distrital informó que en los puntos priorizados habrá presencia de uniformados y promotores de convivencia. “Se adelantan acciones preventivas para evitar hechos que alteren la tranquilidad y la convivencia en estos barrios”, indicó el Distrito.

a presencia de policías y promotores de convivencia se concentrará en barrios del sur, donde los aguaceros suelen coincidir con enfrentamientos entre grupos de jóvenes - crédito @HT24Periodismo / X

El anuncio ocurrió después de las denuncias ciudadanas por enfrentamientos registrados durante las lluvias del domingo 27 y del lunes 28 de septiembre. La llegada de la onda tropical número 52 al territorio nacional prevé nuevas precipitaciones en la región Caribe durante los próximos días, por lo que las autoridades mantendrán la atención en los sectores identificados.

Dos barrios registraron nuevas confrontaciones bajo la lluvia

Durante la tarde del domingo, residentes del sector de La Paz difundieron en redes sociales alertas sobre una pelea entre jóvenes que se atacaban con piedras y machetes mientras caía un fuerte aguacero. Los vecinos señalaron que las viviendas y los comercios quedaron expuestos por la cercanía de los choques.

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A poca distancia, en el barrio Por Fin, junto a la Institución Educativa Distrital Manuel Zapata Olivella, habitantes grabaron otro enfrentamiento. En las imágenes se observa a varios jóvenes que se lanzan objetos contundentes en medio de la lluvia.

Habitantes registraron enfrentamientos con piedras y machetes junto a la Institución Educativa Distrital Manuel Zapata Olivella - crédito @alcaldiabquilla / X

El lunes, un aguacero de cerca de dos horas volvió a afectar distintos puntos de Barranquilla. En ese contexto, la Alcaldía confirmó la activación del plan con presencia preventiva en los barrios que han sido identificados como escenarios recurrentes de estas disputas.

Los arroyos dificultan el ingreso de patrullas a varios sectores

Las riñas durante los aguaceros son conocidas en Barranquilla como “guerras bajo la lluvia”, un fenómeno documentado desde hace años en la ciudad y en otras zonas del Caribe colombiano.

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En varios barrios, los enfrentamientos coinciden con la formación de arroyos en las calles. Las corrientes de agua, que aparecen durante lluvias intensas, dificultan la circulación de vehículos y limitan el ingreso rápido de las patrullas a algunos puntos. Los jóvenes aprovechan los problemas de movilidad que dejan las lluvias para organizar o reanudar disputas entre sectores.

La Policía Metropolitana y la Oficina para la Seguridad y Convivencia concentran patrullajes en los barrios La Paz y Ciudadela 20 de Julio - crédito @alcaldiabquilla / X

La muerte de un adolescente elevó la preocupación de las autoridades

El despliegue ocurre nueve días después de un hecho violento en la localidad Suroriente que dejó muerto a un adolescente de 17 años y tres jóvenes heridos por arma de fuego. El episodio ocurrió el sábado 19 de septiembre, en la calle 23 con carrera 15.

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De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana, dos grupos de jóvenes iniciaron una confrontación con piedras. En medio de la pelea, uno de los participantes habría sacado un arma de fuego y disparado.

Las disputas entre sectores durante los aguaceros integran un fenómeno documentado en el Caribe como guerras bajo la lluvia - crédito @alcaldiabquilla / X

La víctima mortal tenía 17 años. Los otros lesionados, de 16, 17 y 18 años, fueron trasladados al centro asistencial La Chinita para recibir atención médica. La información preliminar relacionó el ataque con una disputa entre jóvenes del barrio Las Nieves, algunos de ellos señalados de pertenecer a la pandilla Los Diablitos, y muchachos del sector de La Chinita.

La Policía mantiene abierta la investigación para establecer quién realizó los disparos y determinar la responsabilidad de cada participante.