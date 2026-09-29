Capturan a 29 motoladrones en Guatemala, 15 quedan libres

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, cuestionó la liberación de 15 de los 29 motoladrones capturados por la Policía Nacional Civil. (PNC de Guatemala)

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El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, cuestionó que 15 de los 29 presuntos motoladrones capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) recuperaron su libertad.

El funcionario reclamó a los jueces que revisen los criterios aplicados en estos casos y advirtió que las capturas pierden efecto si los sospechosos vuelven a las calles.

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En Guatemala se ha denominado “motoladrones” a los asaltantes que viajan en motocicleta y utilizan el congestionamiento vehicular para cometer atracos en contra de pilotos, principalmente, de vehículos particulares.

Villeda sostuvo que la PNC mantiene operativos contra estros grupos delincuenciales que operan en distintas rutas de la capital. “Nosotros estamos haciendo el trabajo”, afirmó en una rueda de prensa con periodistas de diferentes medios de comunicación.

El ministro indicó que en uno de los operativos, dos motoladrones fueron abatidos y otros dos resultaron heridos durante intervenciones de agentes que, según dijo, buscaban impedir nuevos hechos delictivos. Su principal cuestionamiento se concentró en las resoluciones judiciales posteriores a las capturas.

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Un presunto asaltante de 25 años murió en la calzada Roosevelt tras chocar en motocicleta contra un camión y un automóvil. (Bomberos Municipales de Guatemala)

Villeda pidió a los jueces que revisen las medidas otorgadas

“De estos 29 (presuntos) ladrones que hemos capturado, ya 15 andan en libertad, ya los tribunales les han dado libertad”, declaró el titular del Ministerio de Gobernación.

El funcionario, quien cuenta con trayectoria en el Organismo Judicial y tiene una excedencia para ejercer en el Ejecutivo, pidió a sus colegas jueces que “tomen conciencia” sobre el impacto de esas decisiones en la seguridad ciudadana.

“Si nosotros seguimos capturando, pero los tribunales siguen liberando, el trabajo de la Policía prácticamente queda en nada”, lamentó Villeda. A su juicio, el combate contra los asaltos en motocicleta requiere coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.

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Las intervenciones de la Policía Nacional Civil contra los delincuentes en toda el país se han intensificado. (PNC de Guatemala)

El ministro reconoció que las fuerzas de seguridad forman parte de una cadena institucional más amplia. “Este es un sistema completo que depende de la investigación que haga el Ministerio Público, de la actuación de los tribunales”, señaló.

Añadió que el modelo no debería admitir fallas entre la detención de los sospechosos, la presentación de indicios y la resolución judicial.

El ministro citó casos de detenidos que recuperaron su libertad

Villeda relató el caso de un hombre que murió prensado por un tráiler en la zona 11 de la capital. Según explicó, la persona había sido detenida por la Policía un mes antes y, tras recuperar su libertad, habría vuelto a cometer asaltos.

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“Era una persona que habíamos capturado hace un mes y que ya estaba en libertad otra vez y andaba asaltando otra vez”, afirmó este lunes en una entrevista en el programa radial A Primera Hora de Emisoras Unidas.

También mencionó la detención de dos personas señaladas de cometer robos en la colonia Quinta Samayoa, zona 7. De acuerdo con el ministro, los sospechosos recuperaron su libertad el sábado anterior bajo una medida sustitutiva con una caución de Q 1.000 (unos USD 130).

Durante una entrevista de Emisoras Unidas, el funcionario indicó que las capturas incluyeron casos de presunta flagrancia, armas de fuego y motocicletas con reporte de robo.

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El funcionario pidió a los jueces una revisión de los criterios aplicados para no neutralizar las capturas realizadas por la policía. (PNC de Guatemala)

Villeda sostuvo que, para la primera declaración, se requieren indicios mínimos que permitan iniciar el proceso, sin que sea necesaria una certeza definitiva sobre la responsabilidad penal.

La cartera de Gobernación reclama una respuesta coordinada

Consultado sobre una posible falta de pruebas en los expedientes, el ministro aseguró que existe coordinación con el Ministerio Público para reforzar la cadena de custodia y la presentación de armas, vehículos y declaraciones de los agentes.

También señaló que el Ministerio Público puede apelar las decisiones judiciales, aunque advirtió que ese mecanismo no impide que los detenidos recuperen la libertad mientras avanza el proceso.

Villeda afirmó que la ciudadanía suele responsabilizar a la PNC por la inseguridad. “La población obviamente responsabiliza a la Policía, pero nosotros estamos haciendo el trabajo”, concluyó.

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