América Latina

Rodrigo Paz llamó a los bolivianos a cuidar su voto en el balotaje del domingo: “Está en juego el destino de la Nación”

El senador sostuvo que “hay fuerzas” que no quieren un cambio en Bolivia. El 19 de octubre se realizará la segunda vuelta electoral que determinará al nuevo presidente del país

Guardar
El candidato presidencial Rodrigo Paz
El candidato presidencial Rodrigo Paz se dirige a sus partidarios durante un mitin de cierre de campaña antes de la segunda vuelta electoral, en Tarija (Associated Press/Juan Karita)

El actual senador y candidato presidencial Rodrigo Paz advirtió este miércoles sobre la existencia de “fuerzas” que buscan impedir un “cambio” en Bolivia. Durante el acto de cierre de campaña en la ciudad de Tarija reiteró su llamado a la ciudadanía a “cuidar el voto” en el balotaje que se celebrará el domingo.

Yo confío en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero hay fuerzas que no quieren que haya un cambio en Bolivia”, manifestó el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC). El legislador pidió que a los bolivianos resguardar su voto ante las fuerzas que se intentan aferrar al pasado.

Paz resaltó la importancia de la democracia para transformar a Bolivia y aseguró: “Vamos a defender esa democracia porque es la única manera de cambiar y por eso tenemos que llegar este domingo, ir a votar y después cuidar el voto”.

El economista de 58 años resaltó su propuesta de “capitalismo para todos” y le habló a sus seguidores: “No somos socialistas, yo no me voy a meter en ese pleito. La gente quiere capital. Necesitas impuestos bajos, cerrar esa aduana corrupta, instituciones que te ayuden".

Rodrigo Paz lidera el Partido
Rodrigo Paz lidera el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y se enfrentará a Libre, del político Jorge “Tuto” Quiroga (REUTERS/Claudia Morales)

El senador se enfrentará en la segunda vuelta con Jorge Tuto Quiroga, ex presidente entre 2001 y 2002, en una elección en la que, según afirmó, “está en juego el destino de la Nación” y será “un momento trascendental” para “construir el futuro”.

Previo al mitin, lideró una caravana de vehículos que recorrió la ciudad. Este miércoles fue la última jornada para actividades proselitistas antes del periodo de “silencio electoral”, que regirá hasta el domingo.

Rodrigo Paz es hijo de la española Carmen Pereira y del ex presidente Jaime Paz Zamora, mandatario que ocupó el liderazgo del Ejecutivo entre 1989 y 1993, con quien se subió a la tarima en el cierre de campaña.

El aspirante a la Presidencia compite en dupla con el ex policía, y ausente en el evento, Edman Lara, mientras que Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

Rodrigo Paz, hijo de un
Rodrigo Paz, hijo de un ex presidente boliviano (REUTERS/Claudia Morales)

Un balotaje histórico para Bolivia

El pasado 17 de agosto, en la primera vuelta, ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría necesaria para ser proclamado ganador, por lo que este domingo Bolivia celebrará por primera vez en su historia un balotaje presidencial, el mecanismo electoral previsto en la Constitución desde 2009.

El TSE de Bolivia anunció que el próximo presidente del país se conocerá la misma noche del 19 de octubre, fecha de la segunda vuelta. La autoridad electoral prevé que para las 20:00 (hora local) ya se habrá computado el 98% de los sufragios.

El vocal del TSE, Daniel Atahuichi, explicó a la televisión pública RTP que “el resultado final esperamos tenerlo dentro de las 72 horas”, una vez completado el recuento oficial de los nueve tribunales departamentales y del voto en el exterior. El resultado definitivo se dará a conocer a más tardar el miércoles 22.

(Con información de EFE)

