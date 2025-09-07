América Latina

Lula afirmó que Brasil no volverá “a ser colonia de nadie” en su mensaje por el Día de la Independencia

“Somos capaces de gobernar y cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente, sin la interferencia de ningún gobierno extranjero”, afirmó el mandatario por medio de una cadena nacional

Guardar
Lula afirmó que Brasil no
Lula afirmó que Brasil no volverá “a ser colonia de nadie” en su mensaje por el Día de la Independencia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el sábado que el país no aceptará presiones de gobiernos extranjeros y acusó a políticos opositores de atentar contra los intereses nacionales. El mensaje se transmitió en cadena nacional de radio y televisión en la víspera del Día de la Independencia, que se conmemora este domingo 7 de septiembre.

Lula declaró: “No somos ni volveremos a ser colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente, sin la interferencia de ningún gobierno extranjero”.

El mandatario subrayó que Brasil mantiene “relaciones amistosas con todos los países”, pero aclaró que no aceptará órdenes externas. “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño. Defendemos nuestra democracia y resistiremos ante cualquiera que intente golpearla”, afirmó.

En otra parte de su mensaje, insistió en la autonomía de los poderes públicos: “Eso significa que el presidente de Brasil no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña, al contrario de lo que quieren imponer a nuestro país”.

Lula declaró: “No somos ni
Lula declaró: “No somos ni volveremos a ser colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente, sin la interferencia de ningún gobierno extranjero” (REUTERS)

Lula también se refirió a las investigaciones que alcanzan a la familia Bolsonaro y consideró inaceptable la actitud de ciertos dirigentes. “Es inadmisible el papel de algunos políticos brasileños que estimulan ataques contra Brasil”, dijo en alusión a Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del ex presidente.

Al cerrar su discurso, lanzó una acusación directa: “Fueron elegidos para trabajar por el pueblo brasileño, pero solo defienden sus intereses personales. Son traidores a la patria. La historia no los perdonará”, expresó.

El mensaje, de aproximadamente cinco minutos, mostró a Lula con una corbata en los colores de la bandera brasileña y buscó reforzar la defensa de la soberanía y de la democracia en un momento de fuerte tensión institucional.

El pronunciamiento presidencial se produjo en medio de la disputa judicial que enfrenta Jair Bolsonaro. El ex presidente afronta un juicio en el Supremo Tribunal Federal, acusado de “liderar” un plan golpista para impedir la toma de posesión de Lula tras perder las elecciones de 2022.

El ex presidente de Brasil
El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro detrás de la puerta de entrada de su casa en Brasilia, Brasil, donde se encuentra bajo arresto domiciliario (AP Foto/Luis Nova)

El proceso comenzó esta semana y continuará en los próximos días. Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, podría recibir una condena de hasta cuarenta años. En el banquillo lo acompañan ex ministros de su Gobierno y mandos militares.

El caso tuvo repercusión internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones contra jueces del Supremo y contra Brasil como represalia por el proceso a Bolsonaro. Entre ellas, revocó visados a magistrados del Supremo y a un ministro de Lula, además de aplicar aranceles del 50% a un conjunto de importaciones brasileñas. Trump calificó el juicio como una “caza de brujas”.

La Policía Federal investiga a Bolsonaro y a su hijo Eduardo por haber buscado apoyo de Washington para presionar contra la Justicia brasileña. Según el informe, ambos intentaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno estadounidense a aplicar sanciones contra el Supremo y contra el propio país.

Eduardo Bolsonaro permanece en Estados Unidos desde hace seis meses y, de acuerdo con las autoridades, respaldó las gestiones que desembocaron en las medidas de Trump.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

LulaBrasilJair BolsonaroLuiz Inácio Lula da SilvaDía de la Independencia de BrasilÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La hija de Edmundo González Urrutia reclamó públicamente información y garantías sobre el paradero de su esposo que tras 242 días preso

“No sé dónde está. No sé cómo está. No se me ha garantizado una fe de vida”, expresó Mariana González en su cuenta de X, en un mensaje dirigido a los custodios de su pareja, Rafael Tudares

La hija de Edmundo González

El presidente Irfaan Ali fue reelecto para un segundo mandato consecutivo de Guyana

La autoridad electoral del país certificó la reelección y anunció que el oficialismo consiguió el 55% de los votos y el partido WIN, liderado por el magnate Azruddin Mohamed, alcanzó el segundo lugar

El presidente Irfaan Ali fue

Un tribunal de Bolivia ordenó la prisión preventiva para el ex ministro Arturo Murillo tras ser deportado desde Estados Unidos

El procurador del Estado, Ricardo Condori señaló que el ex ministro de Gobierno será recluido en el penal de San Pedro, en La Paz. Está implicado en un caso de sobreprecios en la compra de gases lacrimógenos durante las protestas de 2019

Un tribunal de Bolivia ordenó

Cartel de los Soles: cómo la red criminal de Maduro convirtió a Venezuela en puente del narcotráfico

En entrevista con Infobae, el subdirector de la Oficina Internacional en Washington DC del Comando con Venezuela, David Smolansky, afirmó que esta organización criminal controla rutas terrestres, marítimas y aéreas hacia el Caribe, Estados Unidos, Europa y África, con ingresos que superan a los del petróleo venezolano

Cartel de los Soles: cómo

Puerto Rico respaldó las operaciones de EEUU contra el narco y acusó al régimen de Maduro de haber “inundado” a la isla “con drogas peligrosas”

“Estamos orgullosos de apoyar las operaciones antidrogas de nuestra nación en el Caribe”, afirmó la gobernadora Jenniffer González

Puerto Rico respaldó las operaciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a un hombre que

Buscan a un hombre que cortó su tobillera electrónica, la destrozó y la abandonó en una zanja en Chaco

Rescataron a varios animales silvestres de una granja en Córdoba: había carpinchos, tortugas y loros habladores

Vicky Dávila desde Norte de Santander pide acabar con la dictadura de Maduro: “Trump, haz lo tuyo”

Gana Gato: resultados del sorteo 2902

Resultados de La Caribeña Noche del 6 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Los trabajadores de Air Canada

Los trabajadores de Air Canada votan en contra de la oferta salarial de la compañía por aplastante mayoría

Desconcierto absoluto en las primeras nominaciones de 'Supervivientes All Stars' tras la decisión in extremis del líder

Al menos dos muertos y 15 heridos en un ataque ruso contra la ciudad de Kiev

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles en Kiev: hay al menos dos muertos y 18 de personas heridas

Los partidos de la coalición de Petro piden amparo a la Justicia para que el CNE acelere su fusión

ENTRETENIMIENTO

Kristin Cabot, la mujer captada

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

El líder de R.E.M. puso fin a una polémica histórica sobre una de sus letras más icónicas