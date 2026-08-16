Camiones con ayuda humanitaria sufren ataque armado en Antioquia durante trayecto hacia Chocó

Logística humanitaria bajo amenaza, convoy atacado por grupos armados en Ciudad Bolívar - crédito @FuerzaAereaCol/X

Guardar

Un convoy de camiones que transportaba ayudas humanitarias desde el Valle de Aburrá hacia el departamento del Chocó fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicletas.

El hecho se registró la noche del sábado 15 de agosto de 2026, cuando varios vehículos partieron de Itagüí con insumos destinados a los damnificados por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto en horas de la mañana. Al llegar al sector conocido como La Herradura, en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, en límites con El Carmen de Atrato (Chocó), cuatro individuos en moto abrieron fuego contra uno de los camiones.

PUBLICIDAD

El vehículo atacado recibió cuatro impactos de bala, aunque ni el conductor ni la carga resultaron afectados. Según el informe, el ataque no dejó personas lesionadas ni daños en la mercancía. Instantes después, otro camión del convoy arrolló una de las motocicletas usadas por los agresores, frustrando que la acción violenta continuara.

Tras la situación, personal de la Policía Nacional acudió al lugar, verificó el estado de los viajeros y brindó acompañamiento para asegurar el desplazamiento de los vehículos.

Logística humanitaria bajo amenaza, convoy atacado por grupos armados en Ciudad Bolívar - crédito @P_de_Polombia/X

A pesar de los esfuerzos policiales por ubicar a los responsables, no lograron realizar ninguna captura. Posteriormente, los camiones pudieron reanudar su trayecto hacia el Chocó, donde la ayuda humanitaria resultaba crucial para las comunidades afectadas por el sismo.

PUBLICIDAD

En el área donde ocurrió el ataque, las autoridades han reportado la presencia de estructuras armadas ilegales, como el Clan del Golfo —subestructura Edwin Román Velásquez Valle— y el grupo delincuencial conocido como Carne Rancia.

La situación evidencia los riesgos que enfrentan tanto la logística humanitaria como la seguridad de quienes colaboran en misiones de auxilio en zonas donde operan organizaciones armadas.

El atentado no solo puso en riesgo la vida de los transportistas, sino que también amenazó la llegada de recursos esenciales a poblaciones vulnerables. La Policía continúa patrullando el corredor vial y reforzando las medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes en rutas humanitarias.

PUBLICIDAD

Salieron a Chocó las ayudas humanitarias para afectados por el terremoto - crédito @paulocesarpaz/X

Llegó a Chocó toneladas de asistencia recolectada por empresas, Estado y ciudadanos tras el sismo

Más de 170 toneladas de ayuda humanitaria arribaron a Quibdó (Chocó) tras un extenso recorrido iniciado en Medellín, concretando uno de los mayores esfuerzos solidarios recientes para atender a la población afectada por el terremoto en la región.

La iniciativa, denominada Caravana solidaria Colombia, un solo corazón, unió a ciudadanos, empresas, entidades públicas y la fuerza pública con el propósito de entregar asistencia a quienes resultaron damnificados por el sismo.

La operación movilizó 21 camiones, tres aeronaves y un equipo de 26 personas dedicadas a las tareas de recolección, clasificación, transporte y entrega de las donaciones. Los insumos reunidos incluyeron alimentos, productos de higiene, elementos de protección, artículos de primera necesidad y otros recursos destinados a cubrir requerimientos urgentes de las comunidades más golpeadas.

PUBLICIDAD

La caravana partió desde Medellín a las 4:00 a. m. del 15 de agosto, avanzando en convoy hasta la capital chocoana pese a los desafíos logísticos y las dificultades del trayecto.

Quibdó recibe insumos clave tras operación conjunta que movilizó 21 camiones desde Medellín - crédito @paulocesarpaz/X

El arribo de los vehículos marcó el cierre de la primera fase de esta operación humanitaria, que ahora se enfoca en la organización y distribución de la ayuda en el interior del departamento.

La Gobernación del Chocó asumió la responsabilidad de coordinar el almacenamiento y la posterior entrega de los recursos hacia los municipios y poblaciones priorizadas por la emergencia.

La movilización fue posible gracias a la articulación entre entidades como Envía, Del Origen, Coordinadora, Bavaria, Servientrega, Coca-Cola, Grupo Olímpica, Emprestur, Latam Airlines Colombia, Fundación Santo Domingo, D1 y Tiendas Ara. El respaldo institucional incluyó el acompañamiento permanente del Ejército Nacional, así como la participación activa del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transporte.

PUBLICIDAD

La campaña fue liderada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien destacó la unión de voluntades para lograr que las donaciones llegaran a Quibdó. Con la llegada de la caravana, comienza una nueva etapa: organizar y distribuir los insumos entre los territorios con mayores necesidades.