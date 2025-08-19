América Latina

Misterio en Uruguay por la muerte de un ex juez: sus restos aparecieron en una macabra escena

La Policía y la Fiscalía de Uruguay investigan la muerte de un ex magistrado y abogado, cuyo cuerpo apareció en el baúl de un auto; la familia asegura que no tenía problemas con nadie

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Así estaba el auto de
Así estaba el auto de Luis Delfino, un ex juez de Uruguay que fue asesinado (Captura Telemundo/Canal 12)

Los restos del ex juez uruguayo Luis Alberto Delfino aparecieron en un auto calcinado, cerca de Felipe Cardoso, la gran planta de residuos de Montevideo. Con esa macabra escena se encontraron los vecinos de Flor de Maroñas hace casi una semana. Los restos pertenecían a un abogado y magistrado, que se había desempeñado en la órbita penal y que había sido cesado de su cargo. Tenía 63 años.

Delfino no tenía antecedentes penales, según informó el diario local El País, y su muerte es una misterio: los investigadores exploran al menos dos hipótesis sobre cuál podría haber sido el motivo del asesinato. A la familia le llama la atención que estuviera vinculado a algo extraño: no sabían que tuviera algún tipo de conflicto.

El ex juez era hijo de un reconocido abogado y se recibió en 1991. Trabajó hasta 1993 en el estudio de su padre y luego ingresó en el Poder Judicial hasta que fue cesado. Desde entonces ejerció la abogacía independiente.

La Policía y la Fiscalía están tratando de esclarecer este asesinato. La teoría principal de los investigadores es que fue asesinado en otro barrio, a kilómetros de donde apareció, y que luego fue trasladado hasta esa zona.

El descampado en el que
El descampado en el que apareció el auto de un ex juez de Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

La investigación por su homicidio comenzó el lunes 11, cuando una persona denunció haber encontrado los huesos en el baúl de un auto. Según su declaración, había comenzado a revisar el vehículo para ver si encontraba algún objeto de valor. Como se encontró con huesos humanos, dio cuenta a la Policía.

El caso fue catalogado como muerte dudosa desde un principio. Incluso, de acuerdo con El País, una de las hipótesis fue que se trataba de material de estudios de algún alumno de la Facultad de Medicina. Sin embargo, esto quedó descargado cuando se logró saber que esa persona había muerto por un crimen: tenía un disparo en la cabeza.

La Policía intentó dar con el dueño del auto Volkswagen Gol blanco en el que estaban los restos. Una matrícula que estaba cerca de ese lugar permitió dar con el nombre de Delfino.

ARCHIVO: personal de homicidios de
ARCHIVO: personal de homicidios de Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Las autoridades se comunicaron con él, pero no hubo respuesta. Luego llamaron a sus familiares, que aseguraron que hacía un día no sabían nada de él. Delfino no estaba denunciado como desaparecido.

De acuerdo a la información que tiene la Policía, Delfino había hablado por última vez entre el sábado y el domingo previo a ser asesinado, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Ellos no pudieron explicar qué pudo haber pasado y fue en ese momento que señalaron que no tenían información de que tuviera un problema con alguien.

Otra de las hipótesis que manejaron los investigadores fue que Delfino haya sido asesinado para ser robado. Sin embargo, esta línea quedó prácticamente descartada: no tiene sentido que el auto haya aparecido calcinado.

La Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay

El motivo del crimen sigue siendo incierto.

El cese como juez

Delfino tuvo una corta carrera en el Poder Judicial. Ingresó en el organismo en marzo de 1993 como juez de paz de Canelones y ocho meses después fue trasladado a Pando. Luego, se fue a vivir a Cerro Largo, un departamento del noreste uruguayo. En 1998 regresó al departamento de Canelones, donde estuvo durante dos años hasta su destitución, según consignó La Diaria.

La Suprema Corte de Justicia lo destituyó por “múltiples irregularidades”, de acuerdo a la resolución consignada por el medio uruguayo. Había un “descrédito” hacia él y se comprobó que aplicó un “abuso de autoridad en ejercicio de funciones”. El máximo tribunal uruguayo consideró que Delfino no estaba apto para el cargo.

La liberación de dos estafadores brasileños, el otorgamiento de bienes confiscados a policías y el uso de pasajes de regalo fueron elementos que tomó en cuenta la Suprema Corte para cesarlo.

Temas Relacionados

homicidioUruguaycrimenJusticia

Últimas Noticias

Bukele defendió el uso de medidas disciplinarias más rígidas para transformar la educación en El Salvador

Tras el nombramiento de la capitana Karla Trigueros la nueva ministra de Educación, planea imponer uniformes, cortes de pelo, higiene y presentación en las escuelas públicas

Bukele defendió el uso de

Uruguay cambia su régimen de promoción de inversiones, pone foco en las pymes y agiliza trámites

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un paquete de medidas pensadas para fomentar la inversión, con la intención de mejorar el clima de negocios

Uruguay cambia su régimen de

Rosario Murillo purga a Néstor Moncada, el operador más temido y siniestro del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

El arresto del asesor de seguridad expone a un personaje vinculado a asesinatos, atentados terroristas y a la protección de secretos del dictador nicaragüense, incluido el encubrimiento de sus amantes

Rosario Murillo purga a Néstor

Presionado por el cerco de EEUU, el dictador Nicolás Maduro ordenó la activación de las milicias en toda Venezuela

La orden del régimen chavista coincide con el despliegue de destructores estadounidenses frente a las costas venezolanas y con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve a su captura

Presionado por el cerco de

Edman Lara aseguró que Bolivia rechazó a la “vieja casta política” y llamó a votar por un cambio en la segunda vuelta

El acompañante de fórmula del senador opositor Rodrigo Paz Pereira, utilizó su discurso para agradecer el apoyo recibido durante la campaña y resaltar el desgaste de antiguos liderazgos

Edman Lara aseguró que Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de agosto

Sally Rooney desafía la ley británica con su apoyo a una organización catalogada como terrorista: “Me da igual ser una proscrita”

Senamhi: este nuevo fenómeno meteorológico pondrá desde mañana a Lima y 10 regiones en alerta naranja

María Eugenia Vidal: “Voy a hacer campaña con los candidatos del PRO que compitan contra La Libertad Avanza”

¡Prepárate para el calor!, Monterrey por encima de los 35 grados este martes 19 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
El central sueco Carl Starfelt,

El central sueco Carl Starfelt, baja en el RC Celta por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda

Xbox anticipa un juego en la nube "más asequible y accesible"

WWF alerta: El 2025 podría ser el año con más hectáreas quemadas del siglo XXI si se confirman las estimaciones

Axel Witsel, sobre su fichaje por el Girona: "Era la mejor opción para mí y mi familia"

Ucrania le comprará armas a Estados Unidos por 100.000 millones de dólares con financiación de Europa

ENTRETENIMIENTO

Una cantante británica reveló detalles

Una cantante británica reveló detalles de su relación tóxica con uno de los One Direction: “Pensaba que sufrir era normal”

“Becoming Madonna”, la historia nunca contada de una leyenda

El secreto detrás de Doctor Octopus: así nació el villano más humano de Spider-Man 2

La confesión de Owen Cooper sobre una escena de Adolescencia: “Simplemente no pude hacerla, odié cada segundo”

Juanes reveló cómo convivió con el dolor de ver a su hermana en coma durante 27 años: “Comenzó una historia que moldeó mi vida”