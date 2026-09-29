Sociedad civil propone una semana laboral de 35 horas sin reducción salarial en El Salvador

Un grupo de jóvenes y adultos trabaja como teleoperadores con auriculares y computadoras en una oficina de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) pidió al Consejo Superior del Trabajo que estudie una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin recortes salariales ni pérdida de las prestaciones vigentes, ante el debate sobre posibles cambios en la distribución de las horas de trabajo en El Salvador.

La propuesta, presentada en un comunicado fechado el 28 de septiembre, plantea una jornada de siete horas diarias durante cinco días, con dos días de descanso. La organización sostuvo que cualquier modificación debe mantener las garantías laborales y responder a las condiciones reales de la población trabajadora.

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El Consejo analiza alternativas para modificar la distribución de la jornada semanal. Entre las opciones en discusión figura una modalidad de 12 horas diarias de trabajo con tres días de descanso por semana. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) cuestionó ese modelo y pidió que el debate se oriente a una reducción efectiva del tiempo de trabajo.

La propuesta busca mantener salarios y prestaciones actuales

La organización planteó que las reformas legales deben permitir una jornada de 35 horas semanales, distribuida en cinco días de siete horas, sin disminución salarial ni afectación de las prestaciones.

(Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

La MPJL sostuvo que una jornada de 11 o 12 horas, aunque se concentre en cuatro días, mantendría el total de 44 horas semanales y elevaría la carga diaria. También advirtió que esa distribución puede tener efectos sobre la fatiga, la seguridad ocupacional, las responsabilidades familiares y el tiempo destinado al descanso, la educación y la vida personal.

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El documento recuerda que la Constitución salvadoreña establece un límite de ocho horas para la jornada ordinaria diurna y que el Código de Trabajo contempla un recargo del 100% para las horas extraordinarias y un pago adicional cuando estas se realizan en horario nocturno.

Según la organización, ampliar la jornada ordinaria podría convertir en horas regulares parte del tiempo que hoy supera el límite diario, con un posible impacto en los ingresos de las personas trabajadoras que reciben remuneración por horas extra.

El crecimiento económico debe reflejarse en menos tiempo de trabajo

(Foto cortesía Ministerio de Trabajo)

La MPJL afirmó que la discusión debe tomar en cuenta los traslados, las labores domésticas no remuneradas y las tareas de cuidado, que recaen de forma diferenciada sobre las mujeres. También señaló que las jornadas extensas pueden dificultar la continuidad de los estudios y el acompañamiento educativo de niños y adolescentes.

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La entidad sostuvo que los avances tecnológicos y el crecimiento económico deben traducirse en mejoras salariales, empleo digno y más tiempo disponible para el descanso y la vida personal. Su planteamiento es que la reducción de la jornada laboral se incorpore como parte de una distribución de los beneficios del desarrollo económico.

Primer borrador de propuesta previsto para octubre

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, afirmó que el Consejo Superior del Trabajo escucha a los sectores involucrados antes de definir una propuesta que será remitida al presidente de la República.

Arriaza destacó la apertura del Ministerio de Trabajo para construir las alternativas y mencionó la participación del sector laboral y de los empleadores. “Se está escuchando a todos los sectores de la sociedad para tomar una decisión correcta”, afirmó en declaraciones a medios salvadoreños.

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El representante empresarial estimó que el proceso de consultas podría concluir en octubre. Tras esa etapa, el Consejo podría contar con un primer borrador para su análisis y eventual aprobación. Si el CST lo avala, la propuesta pasará al presidente Nayib Bukele, quien tendrá la decisión final.