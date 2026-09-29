Ángela Fernández, psicóloga: “¿Y si no estás enamorado, sino intentando conseguir que alguien te demuestre que eres suficiente?"

Muchas veces, dentro de una relación, una de las personas que se encuentra dentro de la pareja se enfrenta de forma constante a una pregunta que daña la autoestima y llena de dudas: ¿soy suficiente?, ¿realmente me quiere esa persona?
Aunque estas incógnitas, que pueden convertirse en un bucle cuando acaban enquistándose en el pensamiento, son frecuentes, no suele serlo la revisión de lo que uno mismo siente. Mientras que continuamente ponemos el foco en el sentimiento de los demás hacia nosotros, rara vez nos paramos a pensar en qué es lo que nosotros sentimos dentro de dicha relación.
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Esto se debe a un proceso emocional que resulta muy familiar para muchas personas: la necesidad de sentirse querido, validado. Así, el sentimiento propio pasa a un segundo plano y la necesidad de que el otro nos quiera ocupa el objetivo principal en nuestra mente.
Ante esta situación, la psicóloga Ángela Fernández (@angelaprs.psicologia) lanza una pregunta: “¿Y si no estás enamorado, sino intentando conseguir que alguien te demuestre que eres suficiente? ¿No buscas amor, sino validación?“.
Y es que muchas veces pensamos que una atracción intensa hacia una persona implica necesariamente enamoramiento, cuando detrás puede esconderse una dinámica dañina: “A veces queremos a alguien desde una herida de insuficiencia. Muchas veces es esa persona precisamente la que activa y retroalimenta nuestra herida”.
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La herida de insuficiencia que condiciona el vínculo
Fernández señala que, cuando esto ocurre, se repiten algunos patrones: “Empiezas a perseguir, a intentar complacer, a darlo todo. Puede que lo que pienses constantemente es: ‘Si yo lo hago todo, si lo doy todo por esta persona, me elegirá’”.
En este sentido, “no estás buscando únicamente que te quiera”, sino sentirse suficiente. Sin embargo, esto encierra un círculo vicioso del que cuesta salir. “Cuanto más necesitas que alguien te elija para sentirte suficiente, más insuficiente te sientes cuando no lo hace. Y por eso algunas relaciones se sienten tan adictivas”.
Así, la experta señala que “no siempre es amor lo que nos mueve”: “A veces es una herida buscando ser reparada, porque estás intentando conseguir algo en esa persona que tú necesitas para poder sentirte bien contigo misma”. En estos casos, la autoestima pasa a estar por completo condicionada a la manera en la que la otra persona se comporta con respecto a la relación, al igual que el estado anímico de quien sufre dicha dependencia.
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Por este motivo, la psicóloga Fernández plantea dejar de preguntarse cómo conseguir que esa persona te elija, pues de esta manera se está retroalimentando esa herida y se está condicionando la personalidad y comportamiento a los deseos de los demás. En su lugar, la experta aconseja comenzar a preguntarnos a nosotros mismos qué sentimos con respecto a esa relación.
“¿Yo elegiría esta relación tal y como es conscientemente? ¿Yo elegiría a esta persona de manera consciente y voluntaria a partir de las cosas que me demuestra?“. De esta manera, nuestros propios sentimientos pasan a un primer plano y nos obliga a replantearnos nuestro papel dentro del vínculo. ”Amar no debería ser demostrar constantemente que eres digno de amor. Tu valor no empieza cuando alguien te elige, tampoco desaparece cuando alguien no lo hace".
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