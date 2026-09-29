Autoridades Municipales denuncian un plan para colapsar el tránsito en la Ciudad de Guatemala

Emetra denunció ante el Ministerio Público el supuesto pago de dinero a pilotos del transporte pesado para provocar caos vial en la Ciudad de Guatemala. (Municipalidad de Guatemala)

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La Empresa Municipal de Tránsito (Emetra) de la Municipalidad de Guatemala denunció ante el Ministerio Público (MP) el supuesto ofrecimiento de dinero a pilotos del transporte pesado, para que generen complicaciones de tránsito dentro de la Ciudad.

Según dijeron en conferencia de prensa, la oferta es de Q5 mil (unos USD 649) por parte de un diputado a quien no identificaron, pero que aseguran se lo entrega a conductores para que dejen vehículos varados en la vía pública de Ciudad de Guatemala, como maniobra para provocar congestiones en los horarios de mayor circulación.

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La alerta surgió después de que la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado difundiera en sus redes sociales la información sobre pagos a los pilotos para permanecer detenidos en arterias de la capital.

Héctor Flores, gerente de Emetra, aclaró que el señalamiento no ha sido comprobado y que corresponde a las autoridades determinar si existió alguna responsabilidad.

La Gremial de Pilotos de Transporte Pesado alertó en redes sociales sobre los ofrecimientos económicos para paralizar el tránsito en arterias principales. (Municipalidad de Guatemala)

“Nosotros no sabemos más que lo que la publicación está diciendo”, declaró sobre el señalamiento contra el diputado, pero aclaró que “el Ministerio Público ya tiene conocimiento de la publicación y de los delitos que nosotros creemos están siendo cometidos en este tema”.

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El reporte coincide con un crecimiento de las averías registradas en la vía pública. Entre junio y julio de 2026, los casos aumentaron 18%, al pasar de 539 vehículos reportados con desperfectos mecánicos a 631; en agosto se contabilizaron 621.

“En condiciones en las que no había lluvia, no había agua, no existe una justificación aparente para tal hecho”, afirmó Flores.

Las zonas y horarios con mayor concentración de averías

Cuatro zonas concentran el 56% de los vehículos descompuestos: la zona 11 acumuló 350 casos, la zona 9 registró 340, la zona 1 o Centro Histórico tuvo 335 y la zona 18 o ruta al Atlántico contabilizó 295. Durante la mañana, las zonas 1 y 9 funcionan principalmente como destinos, mientras que las zonas 11 y 18 adquieren mayor relevancia en las tardes.

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Los registros también muestran una concentración de incidentes los jueves y viernes. Las mediciones expuestas por la institución indicaron 451 vehículos averiados un viernes, frente a 384 el jueves, 375 el miércoles, 355 el martes, 240 el sábado y 178 el domingo.

Las descomposturas de transporte pesado entre las horas pico preocupan especialmente a las autoridades, ya que coinciden con el inicio del ingreso masivo de vehículos a la ciudad.

“Varias de estas descomposturas se están dando en un horario que va de las 5:00, 5:15 de la mañana hasta las 6:00, precisamente para recibir esa descompostura a todos los vehículos que vienen y que intentan ingresar a la ciudad en la hora pico de la mañana”, señaló Flores.

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Las averías del transporte pesado ocurren con frecuencia entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, principalmente los días jueves y viernes. (Municipalidad de Guatemala)

En los últimos tres meses, los vehículos pesados involucrados en hechos de tránsito aumentaron cerca de 50% entre julio y agosto. También crecieron los reportes vinculados con cabezales, plataformas y camiones durante el trimestre compuesto por junio, julio y agosto.

El aumento del parque vehicular amplifica el impacto de cualquier obstáculo en vías principales. El departamento de Guatemala comenzó 2026 con unos 2,6 millones de vehículos, pro las autoridades indicaron que la cifra ya supera los 3 millones entre automóviles, motocicletas y tráileres.

Los vehículos pesados involucrados en hechos de tránsito aumentaron cerca del 50% entre julio y agosto en la ciudad. (Emetra)

Multas de hasta Q500 mil por una obstrucción deliberada

Los conductores que se queden sin combustible y bloqueen la circulación pueden recibir multas de hasta Q5 mil (USD 649). Las sanciones por conducir bajo efectos del alcohol oscilan entre Q5 mil (USD 649) y Q25 mil (USD 3.247), según el tipo de vehículo, ya sea liviano, pesado o colectivo.

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La carga que caiga sobre la vía pública también puede derivar en multas de entre Q5 mil (USD 649) y Q25 mil (USD 3.247), además del traslado del vehículo a un predio de Asuntos Municipales. Emetra advirtió que estas situaciones afectan tanto a los automovilistas como al transporte colectivo, Transmetro y TuBus.

Los reportes de vehículos descompuestos en la vía pública mostraron un incremento del 18% entre junio y julio. (Municipalidad de Guatemala)

Un Juez de Asuntos Municipales abrirá procedimientos cuando existan elementos para determinar que una persona o empresa simuló una falla mecánica con el objetivo de obstaculizar la vía pública. Si se acredita una acción premeditada o intencional, la multa puede alcanzar Q500 mil (USD 64.935).