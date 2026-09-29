Diputados aprueban en tercer debate el presupuesto del Canal de Panamá para el año fiscal 2027

Un buque portacontenedores transita por las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, donde el agua de la cámara refleja la imagen de billetes de dólar estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate la propuesta de presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia del año fiscal 2027, por un monto de $5,555 millones para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

El presupuesto tiene como prioridades proteger el negocio, asegurar la continuidad y sostenibilidad de la operación, y preparar al Canal para el futuro.

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Para el año fiscal 2027 se estiman aportes directos al Tesoro Nacional por $3,608 millones, lo que representa $414 millones (12.9%) más que los $3,194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el AF 2026.

El presupuesto para el año fiscal 2027 fortalece la capacidad del Canal para afrontar condiciones hídricas y operativas retadoras, sostener la competitividad de la ruta y avanzar responsablemente en las inversiones que respaldarán su desarrollo a largo plazo.

Se reiteró que los aportes del Canal al Estado se estiman en $3.608 millones para la vigencia fiscal 2027, tras la aprobación del Proyecto No. 701 que fija el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

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Al aprobarse estos recursos económicos, la Autoridad del Canal de Panamá contará con el instrumento requerido para avanzar en la ejecución del Plan Estratégico 2025 a 2035. (ACP)

La iniciativa obtuvo 58 votos a favor en el Parlamento. El cálculo de los aportes directos supera en $414 millones el monto aprobado para la vigencia fiscal 2025-2026.

El presupuesto aprobado permitirá a la Autoridad del Canal de Panamá ejecutar el Plan Estratégico 2025-2035. La hoja de ruta busca preservar la operación segura, continua, eficiente, rentable y neutral de la vía interoceánica, conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

El documento considera las previsiones de tránsito del Canal de Panamá a partir de las proyecciones del comercio, la industria marítima y la situación económica de los mercados y las rutas atendidas por la vía.

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También incorpora la posibilidad de que el fenómeno atmosférico de El Niño provoque restricciones hídricas. Esa condición podría limitar la capacidad operativa del Canal y moderar las expectativas de crecimiento del tráfico marítimo.

La estructura de peajes no tendrá modificaciones durante el año fiscal 2027. El presupuesto no prevé cambios en las tarifas vigentes que se aplican a los clientes de la vía acuática.

Ilya Espino de Marotta, primera mujer en administrar la vía interoceánica panameña. REUTERS/Enea Lebrun

Los recursos aprobados también respaldan la conservación de la infraestructura existente y la identificación de alternativas para ampliar la capacidad del Canal frente a la evolución de la industria marítima.

La Autoridad del Canal de Panamá sostiene que el instrumento financiero permitirá mantener la competitividad de uno de los principales motores económicos de Panamá y del comercio global.

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El plan contempla la etapa de planificación y precalificación para adjudicar formalmente las concesiones de dos nuevas terminales portuarias: una en Corozal y otra en Isla Telfers.

La programación incluye, además, el desarrollo de un nuevo gasoducto interoceánico durante este período.

Durante la discusión sobre la conveniencia e inconveniencia del proyecto, un sector de los parlamentarios pidió mantener el diálogo con los residentes de la cuenca de Río Indio.

Una vista de archivo desde un dron muestra a la comunidad de Boca de Uracillo, un área que se espera que se inunde como parte del proyecto propuesto del embalse del Río Indio, destinado a ayudar a suministrar agua para las operaciones del Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun TPX IMAGES OF THE DAY

Los diputados pusieron el foco en el futuro reasentamiento de las familias afectadas y en la necesidad de que reciban una indemnización real.

El debate también abordó el aporte del Canal al Presupuesto del Estado y su incidencia en el desarrollo nacional. Los ingresos previstos reforzarían los recursos públicos del país.

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En el segundo y el tercer debate participaron la administradora de la vía de navegación, la ingeniera llya Espino de Marotta, y la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien preside la junta directiva, agradeció el respaldo otorgado por la Asamblea Nacional al proyecto presupuestario.