Naim Darrechi insiste en que no acosó a la madre de Abelito y se justifica: “Yo noté que habría consentimiento”

Naim Darrechi ofreció una nueva versión del episodio horas después del comunicado emitido por Abelito sobre lo sucedido con su madre. (@naimdarrechi)

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Naim Darrechi publicó un nuevo video la madrugada del lunes 28 de septiembre en el que insistió en que hubo consentimiento durante el baile que sostuvo con Cristina Romero Álvarez, madre de Abelito, y que generó señalamientos de acoso tras la fiesta de cumpleaños del influencer mexicano.

“Ayer bailé con la mamá de Abelito sin saber que era la mamá. Realmente no fue cualquier baile, fue un perreo intenso, irreverente”, afirmó el creador de contenido español en el clip publicado en sus redes sociales.

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Darrechi asegura que no percibió incomodidad en la madre de Abelito

El influencer sostuvo que, de haber conocido el parentesco de la mujer con el anfitrión de la fiesta, habría evitado el acercamiento. “De haber sabido que era la mamá, yo jamás hubiera hecho ese baile, pero yo no la noté incómoda. Yo noté que había consentimiento y que realmente no era algo que le estuviera desagradando”, declaró.

Darrechi añadió que buscó disculparse con Cristina Romero antes que con cualquier otra persona involucrada en la controversia. “Al final del vídeo les dejo la prueba de que con la primera persona que me disculpé fue con la misma mamá y ella me dijo que no se había sentido molesta, que ella era igual de divertida y que no pasaba nada”, relató.

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Darrechi revela que se disculpó primero con la madre de Abelito y asegura que ella le dijo que no se sintió molesta. (Captura de pantalla @naimdarrechi / CUARTOSCURO)

El creador de contenido cerró su mensaje con una justificación personal sobre su reacción inicial. “Pero yo estaba avergonzado porque de verdad no sabía que era su mamá”, expresó.

El nuevo mensaje de Darrechi se produjo horas después del que hizo durante el día y tras el comunicado de Abelito y Agustín Fernández quienes pronunciaron sobre el episodio ocurrido en la fiesta de cumpleaños del influencer mexicano, celebrada el 27 de septiembre en el centro nocturno El Palomazo.

Abelito publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que rechazó cualquier falta de respeto hacia su familia. “No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”, escribió, sin mencionar a Darrechi de forma explícita.

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El creador de contenido explicó que abrir las puertas de su fiesta al público busca “agradecer un año más de vida” y no que terceros “quieran lucirse o armar su teatro”. Cerró su mensaje con una frase interpretada como advertencia: “No sé si en la vida siempre les toque la misma suerte”.

Por su parte, Agustín Fernández, quien también aparece en los videos bailando junto a Darrechi y Cristina Romero, publicó un comunicado que horas después retiró de su perfil. “Ante los lamentables hechos y las faltas de respeto que vivió la señora Cristina Romero Álvarez, madre de nuestro querido Abelito, quiero expresar públicamente mis disculpas a ella, a su hijo y a toda su familia”, escribió.

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El modelo argentino reconoció haber hecho comentarios inapropiados durante una transmisión en vivo previa. “Hice algunos comentarios que dieron incorrectos y que reconozco que no fueron apropiados. Lamento sinceramente haberlos realizado”, expresó.

El creador de contenido ofrece una nueva versión del episodio horas después del primero. (Instagram)

En una transmisión posterior a la eliminación de su comunicado, Fernández ofreció una versión distinta de los hechos. “Vean el video de nuevo, viéndolo desde mi punto de vista que jamás fue faltarle al respeto. Siempre lo más educado posible y más con una persona mayor”, declaró.

Naim Darrechi había ofrecido una primera disculpa en la plataforma Kick

Antes de publicar el nuevo video, Darrechi había reconocido el error en una transmisión por la plataforma Kick. “Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito, sin saber que era la mamá de Abelito. No fue algo que estuvo bien”, dijo en esa ocasión.

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En esa misma transmisión agregó una reflexión sobre el límite que consideró haber cruzado. “No me gustaría que hicieran eso con mi mamá. Estuvo fatal, lo siento”, expresó el influencer español.

La controversia se originó luego de que circularan videos donde se observa a Darrechi bailar “muy pegado” a Cristina Romero, acercándose por la espalda de manera intempestiva. Un fragmento de conversación con otro creador, identificado como Suavecito, mostró a Darrechi describir el contacto físico durante la fiesta: “le apoyé todo, se la recargué en el cuello”.

Hasta el momento no existe una declaración pública de Cristina Romero en la que ella misma se pronuncie sobre si se sintió incómoda durante el baile.

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