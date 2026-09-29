Costa Rica analiza ampliar las millas de pesca ante el impacto de El Niño en el Pacífico

Laura Fernández anunció que el Gobierno analiza ampliar las millas en las que pueden operar los pescadores del Pacífico ante los efectos atribuidos a El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Costa Rica analiza aumentar la cantidad de millas en las que pueden desplazarse los pescadores artesanales del Pacífico ante las afectaciones que, según la presidenta Laura Fernández Delgado, está provocando el fenómeno de El Niño sobre la disponibilidad del recurso pesquero en las zonas donde habitualmente desarrollan sus faenas.

La mandataria hizo el anuncio este lunes durante una actividad en Londres de Quepos, en el inicio de su primera gira presidencial por la provincia de Puntarenas, donde además se entregaron 27 motores fuera de borda a familias pescadoras de Quepos, Garabito y Parrita, mediante una inversión superior a los ₡165 millones (USD 360 mil).

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Fernández aseguró que el fenómeno climático está teniendo efectos importantes sobre quienes dependen de la pesca en el Pacífico costarricense y explicó que el Ejecutivo trabaja con la Dirección Marítimo Portuaria en posibles modificaciones que permitan ampliar la distancia de operación de los pescadores.

“Sé que el fenómeno del Niño está golpeando muy duro a los pescadores de Costa Rica, del Pacífico”, afirmó la presidenta.

Según la explicación ofrecida por Fernández, el aumento de la temperatura del agua provoca que los peces busquen zonas más profundas, obligando a los pescadores a desplazarse mayores distancias para acceder al recurso.

“Con la Dirección Marítimo Portuaria estamos trabajando para aumentar la cantidad de millas en que nuestros pescadores se pueden desplazar para que puedan tener acceso al recurso pesquero”, anunció.

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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explica que El Niño corresponde a la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y está relacionado con un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, capaz de alterar patrones atmosféricos y climáticos. La institución reportó en junio de 2026 que la fase de El Niño ya estaba afectando al país.

Gobierno promete acompañamiento a los pescadores

Fernández señaló que el eventual aumento del radio de operación no será la única medida dirigida al sector pesquero.

La presidenta afirmó que el Gobierno trabaja también con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en un plan de atención dirigido a los pescadores afectados por las condiciones asociadas con El Niño.

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“No vamos a dejar solos a los pescadores, los vamos a acompañar en este fenómeno del Niño, que ya sabemos está siendo muy fuerte en las zonas del Pacífico central de nuestro país”, manifestó.

El anuncio llega en un año en el que el IMN había advertido sobre una evolución de las condiciones del Pacífico hacia una fase cálida. En su perspectiva climática anual actualizada en marzo, la institución había señalado un aumento en la probabilidad de que El Niño se desarrollara durante el segundo semestre de 2026.

Fernández aseguró que el Ejecutivo trabaja con la Comisión Nacional de Emergencias en un plan para acompañar al sector pesquero ante el fenómeno de El Niño. Crédito: Video Presidencia de la República

Dragado del estero de Quepos

Fernández anunció además que en noviembre llegará una draga para intervenir el estero de Quepos y los canales utilizados por los pescadores de la zona.

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“Vamos a dragar los canales de pesca que tanto ocupan los pescadores de Quepos”, dijo la presidenta ante representantes del sector.

La mandataria destacó particularmente el trabajo de la Federación de Pescadores de Quepos y aseguró que las solicitudes planteadas por el sector se han enfocado en obtener herramientas que les permitan continuar desarrollando su actividad productiva.

“Ustedes nunca me han pedido a mí una limosna. Lo que me han pedido es que les ayude con herramientas para poder trabajar como Dios manda y ganarse el pan que llevan a la mesa para sostener a sus familias”, afirmó.

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Parte de ese apoyo se concretó este lunes mediante la entrega de los nuevos motores fuera de borda financiados por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

La presidenta anunció además que en noviembre se prevé utilizar una draga para intervenir los canales empleados por los pescadores en el estero de Quepos.

27 familias reciben nuevos motores

El INDER informó que los equipos serán utilizados por pescadores artesanales de Quepos, Tárcoles de Garabito y Esterillos de Parrita.

El objetivo es disminuir los costos vinculados al combustible y las reparaciones, mejorar las condiciones de seguridad durante las jornadas en alta mar y aumentar la productividad.

Pescadores beneficiarios explicaron que muchos de los equipos que utilizaban acumulaban más de una década de funcionamiento y representaban mayores gastos operativos.

Uno de ellos destacó que los nuevos motores permitirán reducir el consumo de combustible y desplazarse con mayor rapidez hacia las zonas de pesca, mientras otro señaló que tendrán una mejor capacidad para enfrentar las condiciones del mar.

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El presidente ejecutivo del INDER, Ricardo Quesada Salas, sostuvo que el apoyo al sector pesquero busca fortalecer el empleo y el arraigo de las familias en las comunidades costeras.

“Cuando estamos invirtiendo en pesca artesanal, estamos invirtiendo en empleo, estamos invirtiendo en arraigo territorial, estamos invirtiendo en bienestar”, señaló.