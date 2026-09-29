La reacción de Andrea Chávez durante el anuncio de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de Morena en Chihuahua: “Cabeza en alto”

La senadora con licencia agradeció al "pueblo chihuahuense" y a los partidos aliados de Morena, pero evitó en todo momento pronunciar el nombre del ganador de la encuesta interna, Cruz Pérez Cuéllar. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

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Andrea Chávez evitó felicitar por nombre a Cruz Pérez Cuéllar tras conocerse que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez fue designado coordinador de Morena en Chihuahua.

“Cabeza en alto, frente clara, corazón ardiendo, porque los pitufos de la aldea se van despidiendo”, declaró la senadora con licencia al salir del World Trade Center de la Ciudad de México, al ser cuestionada por la prensa sobre qué pensaba del proceso interno.

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La reacción se produjo después de que Chávez Treviño perdiera la encuesta interna frente a Pérez Cuéllar, resultado que la deja fuera de la coordinación estatal y de la futura candidatura a la gubernatura de Chihuahua en 2027. Algunos de sus simpatizantes abandonaron el salón del recinto gritando “fraude”, mientras otros protagonizaron una disputa de porras con los seguidores de Pérez Cuéllar.

Así fue su reacción al escuchar el nombre de Pérez Cuéllar

Videos del evento mostraron a la senadora de pie en el templete, tratando de mantener la compostura, con los ojos entrecerrados durante buena parte del anuncio. La expresión se sostuvo mientras el resto de los asistentes en el templete permanecía con la mirada al frente hacia el público.

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Chávez trató de esbozar una sonrisa a quienes fueron a apoyarla, pero las muecas y un llanto reprimido marcaron su semblante.

En redes sociales, las muecas y gestos de Chávez no pasaron desapercibidos y también se volvieron objeto de burla entre los internautas.

Videos del evento muestran a Andrea Chávez con los ojos entrecerrados y gestos de llanto reprimido. (X/@jorgegogdl)

Chávez agradeció a los chihuahuenses y se pone al servicio de Sheinbaum

Al salir del evento, en medio de una porra de sus seguidores, la senadora dedicó buena parte de su mensaje a agradecer el respaldo recibido durante la contienda. “Quiero, mediante sus espacios, agradecerle a todo el pueblo chihuahuense que nos abrió las puertas, nuestros recorridos casa por casa, que nos recibió en las asambleas informativas, en todos los municipios”, declaró ante los medios que la esperaban a la salida.

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Chávez extendió el reconocimiento a los partidos aliados de Morena en el estado. “Se volcaron con las simpatías y el movimiento de la cuarta transformación, que han acompañado a Morena, a nuestros partidos aliados, al Partido Verde Ecologista de México, al Partido del Trabajo, en este esfuerzo transformador”, afirmó, y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “la líder más querida del mundo”.

La senadora evitó responder si tenía planeado saltar con el PT si es que éstos rompían su alianza con Morena.

"Yo respaldo a todos los chihuahuenses", declaró Andrea Chávez sin mencionar a Cruz Pérez Cuéllar, en medio de una reacción visible de contención emocional durante el anuncio de la coordinación de Morena en Chihuahua. (X/@ArturoVill7)

Cuando un reportero le preguntó qué opinaba sobre el proceso interno, Chávez respondió sin mencionar el resultado ni al ganador. “Que debe seguirse transformando en el estado de Chihuahua con ese anhelo, con ese ahínco y con esa convicción”, declaró.

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La senadora afirmó también que continuará recorriendo el estado. “Así es que, por mi parte, llevo prisa para seguir recorriendo el estado, para seguir recorriendo los municipios, para seguir en el encuentro. Así es que allí me van a seguir encontrando”, aseguró.

Al ser cuestionada sobre un posible reclamo hacia la dirigencia del partido, Chávez desvió la respuesta hacia el proyecto nacional. “De momento, decirles que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene un soldado en una servidora, el movimiento de la cuarta transformación cuenta con una servidora y debemos de terminar con esos cien años de PRIAN en el estado de Chihuahua y lo vamos a conseguir”, respondió.

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La prensa insistió directamente sobre si respaldaba la candidatura de Pérez Cuéllar. Chávez evitó nombrarlo por segunda ocasión y remitió su respuesta a la militancia estatal: “Yo respaldo a todos los chihuahuenses que me abrieron sus puertas y también a los que abrieron la posibilidad de acompañar otros esfuerzos, tienen que estar tranquilos, contentos porque el movimiento de la 4T tiene largo aliento en el estado de Chihuahua”.

Los reporteros le preguntaron además si regresaría a su estado y si volvería al Senado de la República, cuestionamientos que Chávez no alcanzó a responder antes de retirarse del lugar acompañada de su equipo.

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