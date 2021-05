Un destacado ciclista y medallista panamericano chileno murió a los 30 años por COVID-19

Ministerio del Deporte

El notable ciclista chileno Cristopher Mansilla, múltiple medallista en Campeonatos Panamericanos de pista, falleció a los 30 años luego de contagiarse de coronavirus.

Mansilla, quien estaba próximo a cumplir sus 31 años de edad este 24 de mayo, estuvo varios días hospitalizado, y su familia informó su deceso pasada la medianoche de este lunes.

A pesar de su juventud y de su condición de atleta de alto rendimiento, el coronavirus golpeó fuerte a Mansilla , quien debió ser inducido a estado de coma para intentar superar los efectivos negativos de la enfermedad, objetivo que no pudo completar.

El joven chileno nacido en la localidad de Puerto Natales, ubicada en la Región de Magallanes, destacó durante su vida por sus diversos triunfos deportivos, entre ellos, la medalla de oro que consiguió en el Panamericano de Mar del Plata de 2012, en la prueba de Madison junto a Antonio Cabrera.

El deportista además participó en el equipo que clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de Omnium. Obtuvo la medalla de bronce en el Scratch y la de plata tras quedar segundo en el Omnium en el Panamericano de Ciclismo en Pista desarrollado en Aguas Calientes en 2014.

La sorpresiva muerte del joven pedalero caló profundamente en la escena deportiva de alto rendimiento en Chile. Por medio de las redes sociales, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, destacó que “lamentamos profundamente la partida de nuestro querido ciclista Cristopher Mansilla, quien nos dejó anoche con solo 30 años”.

En tanto, el Comité Olímpico de Chile también utilizó sus redes sociales para dedicar un último adiós al deportista. “Descansa en paz. Desde el Team Chile lamentamos el sensible fallecimiento de Christopher Mansilla, destacado ciclista de sólo 30 años y quien fuera múltiple medallista panamericano”, sostuvo la organización.

Un emocionado ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, también tuvo palabras sobre el fallecimiento de Cristopher. “Lamento la muerte de Cristopher Mansilla un destacado ciclista, joven”. Y luego añadió que “más que dar mensaje en este minuto (…) transmitir el pesar por el fallecimiento y acompañar a la familia, me quedo con eso”.

Último mensaje en redes sociales

Mediante un mensaje de Facebook, Cristopher Mansilla escribió unas últimas palabras antes de que fuera hospitalizado por el coronavirus. En el texto publicado el pasado 7 de mayo, Mansilla expresó “veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar”.

El último mensaje de Mansilla en sus redes sociales, en el que anunció el proceso al que debía someterse cuando fue inducido al coma

El mensaje publicado en la red social del deportista, comunicaba también que “me van a inducir a coma por falla en los pulmones que me aqueja”. Además, sostuvo palabras para sus familiares y círculo más cercano antes de ser inducido a un coma.

“Solo me queda agradecer a mi familia, hermanito, mamita, papi por todos y más amigos por su apoyo. Con esto me despido hasta terminar esta etapa reina. Saludos y bendiciones para todos”, escribió Mansilla.

Hermano entregó detalles del fallecimiento

En una entrevista para el diario chileno Las Últimas Noticias, Luis Mansilla, el hermano del ciclista fallecido, entregó una serie de detalles que rodearon el deceso del joven deportista de alto rendimiento.

Según las palabras de Luis, el 3 de mayo pasado Cristopher “se hizo el examen PCR y le salió negativo. Siguió en la casa hasta que no aguantó más y llegó con 25 por ciento de oxigenación al hospital. Estaba pálido, no comía”

El testimonio de Luis además precisó que su hermano Cristopher trabajaba de lunes a sábado como transportista en una embotelladora, y que “el último mensaje fue que lo esperara en la casa, pero no volvió. Él me decía: me darán un paracetamol y me mandarán para la casa, como que era un resfrío”. Además, el familiar sostuvo que su hermano no estaba vacunado.

Luis Mansilla también tuvo palabras de autocuidado para todas las personas después de la muerte de su hermano. “Este virus no es broma, hay que cuidarnos. No tenemos la vida comprada. Puedes tener mucha plata, ser exitoso o muy deportista, pero te toca. Ahora debo aprender a vivir sin mi hermano, pensar que va a correr en una carrera bien lejos y ya nos vamos a ver algún día”.

