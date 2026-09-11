México

Silvia Pinal no quería a Alejandra Guzmán, aseguró Kenny Avilés en La Granja VIP 2

La granjera soltó intimidades que conocía de la rockera cuando trabajaban juntas en la música

Alejandra Guzmán Silvia Pinal
Alejandra ha admitido haber sido una joven rebelde con su madre (Foto: Instagram@laguzmanmx)
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Kenny Avilés aseguró dentro de La Granja VIP 2 que Silvia Pinal no quería a su hija Alejandra Guzmán durante los primeros años de la carrera musical de la cantante. La declaración surgió en una conversación nocturna con Kunno y Manelyk, mientras el resto de los granjeros dormía.

“La mamá no la quería. Silvia, no te hagas, es la verdad. Decía que era irreverente, es drogadicta”, relató Kenny frente a sus compañeros, en referencia a la actriz fallecida en noviembre de 2024.

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La cantante afirma que Alejandra fue su corista antes de la fama

Kenny Avilés
La vocalista de Kenny y los Eléctricos está en La Granja VIP (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Kenny relató que Alejandra Guzmán comenzó su trayectoria musical como corista de Kenny y los Eléctricos, la agrupación de rock que ella fundó en 1980. Según su versión, esa colaboración terminó abruptamente por un conflicto de índole personal.

“Alejandra Guzmán comenzó conmigo y la quiero, yo nunca la he odiado, ella fue mi corista. Yo la corrí porque mi ex se la quería coger y ya prácticamente vivía en mi casa”, contó Kenny sobre las circunstancias que marcaron la salida de Guzmán del grupo.

De acuerdo con el relato de Kenny, la relación con Alejandra combinó la colaboración artística con episodios personales que terminaron por definir la separación. La cantante vinculó ese periodo con la dinámica familiar que Guzmán mantenía entonces con su madre.

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Cuando Alejandra Guzmán contó que su mamá “la odió”

ARCHIVO - Alejandra Guzmán, izquierda, ysu madre Silvia Pinal posan en la alfombra roja antes de la entrega del Premio Lo Nuestro el 26 de marzo de 2009 en Coral Gables, Florida. Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024. Tenía 93 años. (Foto AP/Wilfredo Lee, archivo)
ARCHIVO - Alejandra Guzmán, izquierda, ysu madre Silvia Pinal posan en la alfombra roja antes de la entrega del Premio Lo Nuestro el 26 de marzo de 2009 en Coral Gables, Florida. Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024. Tenía 93 años. (Foto AP/Wilfredo Lee, archivo)

Según el testimonio de Kenny, la actitud de Silvia Pinal hacia las decisiones de su hija habría sido uno de los motivos por los que Alejandra pasaba largas temporadas en la vivienda de la cantante. Kenny sostuvo que la actriz no compartía el estilo de vida que su hija llevaba en esa etapa.

Estas afirmaciones se conocieron públicamente meses después de que la propia Alejandra hablara sobre su relación con Silvia Pinal en distintas entrevistas. En diciembre de 2024, la cantante recordó que la canción “Bye mamá”, incluida en su álbum debut de 1988, provocó un distanciamiento de varios meses entre ambas.

“Recuerdo una vez que mi mami dijo que cuando escuchó que cantaba Bye mamá me odió. La verdad, es una canción muy fuerte”, relató Alejandra Guzmán en esa ocasión, sobre la reacción que tuvo su madre al escuchar la letra por primera vez en el programa Siempre en Domingo.

Quién es Kenny, la fundadora de Kenny y los Eléctricos

kenny Avilés en La Granja VIP
kenny Avilés en La Granja VIP

Kenny Avilés nació el 2 de septiembre de 1954 en Guadalajara, Jalisco, y es reconocida como una de las voces más influyentes del rock mexicano. Antes de formar su propia agrupación, trabajó como corista de Verónica Castro durante sus primeros años en la industria musical.

En 1980, Kenny fundó Kenny y los Eléctricos en Los Ángeles, California, bajo el nombre original de Kenny and The Electrics. La banda se consolidó después en México como una de las agrupaciones femeninas más representativas del rock nacional, con temas como “No huyas de mí”, “Me quieres cotorrear” y “Dicen por ahí”.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, la agrupación ha publicado más de 15 álbumes y ayudó a impulsar a músicos como Jorge Amaro, de Fobia; Sabo Romo, de Caifanes, y Aleks Syntek. Por esa trayectoria, Kenny es conocida en la industria como la “Madre del Rock Mexicano”.

Kenny ingresó a La Granja VIP 2 como tercera participante confirmada

Kenny Avilés
(Foto: Archivo)

Kenny fue presentada como la tercera integrante de la segunda temporada de La Granja VIP el 12 de agosto, durante una transmisión de Venga la Alegría en la que emergió de un huevo gigante con su característico cabello rojo. El reality de TV Azteca inició transmisiones el 6 de septiembre con 19 participantes confirmados.

Entre los compañeros de Kenny dentro de la competencia se encuentran Niurka Marcos, Manelyk González, Kunno, Carlos Trejo e Ivonne Montero, entre otras figuras de la televisión, la música y las redes sociales. El programa se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos a las 20:00 horas por Azteca Uno, con contenido las 24 horas disponible en Disney+.

El vínculo entre Silvia Pinal y Alejandra Guzmán marcado por episodios públicos

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal -México- 28 noviembre
(Jesús Avilés/Infobae)

La relación entre Silvia Pinal y Alejandra Guzmán estuvo documentada públicamente por distintos episodios además del conflicto por “Bye mamá”. En 2021, tras las acusaciones de abuso sexual que Frida Sofía hizo contra su abuelo Enrique Guzmán, Silvia Pinal se posicionó del lado de su exesposo y calificó las declaraciones de su nieta como falsas.

“Yo no estoy contenta con esto, estoy muy disgustada, se me hace muy injusto”, declaró entonces la actriz sobre el conflicto familiar que distanció a Alejandra de su hija durante varios años. La reconciliación entre madre e hija ocurrió hasta noviembre de 2024, poco antes de la muerte de Silvia Pinal a los 94 años.

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