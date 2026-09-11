Cuba

Denuncian el uso de sanciones disciplinarias para frenar los reclamos de presos políticos en Cuba

La organización Cubalex aseguró que autoridades penitenciarias de prisión Kilo 8 impusieron castigos y advirtieron sobre nuevas sanciones a internos que reclamaron alimentos, atención médica y trato digno

Dibujo de un hombre delgado sentado en el suelo de una celda, bajo la luz que entra por una pequeña ventana con barrotes.
Cubalex denunció que presos de la prisión Kilo 8, en Camagüey, recibieron amenazas y sanciones disciplinarias tras exponer abusos y condiciones de reclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La organización Cubalex denunció este jueves que personas privadas de libertad en la prisión Kilo 8, en Camagüey, recibieron amenazas y sanciones disciplinarias tras hacer públicas denuncias sobre abusos, falta de alimentos y condiciones de reclusión. La entidad señaló al jefe del penal, Leonardo Suárez Reyes, como responsable de acciones dirigidas a intimidar a los internos que reclaman mejores condiciones.

Según la información difundida por Cubalex, las represalias alcanzaron al preso político Dixan Gaínza Moré, quien recibió una medida disciplinaria después de denunciar la situación alimentaria dentro del centro penitenciario. La organización señala que más de la mitad de la población penal presenta signos de desnutrición.

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El reporte indica que la comida que reciben los internos es insuficiente, de baja calidad y con escaso valor nutricional. Cubalex vinculó esa situación con el deterioro de la salud de los reclusos y con la falta de respuestas a los reclamos por una alimentación adecuada.

Prisiones en cuba
La denuncia sobre Kilo 8 sostiene que más de la mitad de la población penal presenta signos de desnutrición por una alimentación insuficiente y de baja calidad. (Prisoners Defenders)

La medida disciplinaria contra Dixan habría sido impuesta luego de que el recluso expusiera la situación en la prisión Kilo 8. La organización afirmó que las autoridades recurren a sanciones contra quienes cuestionan las condiciones del penal o difunden información sobre lo que ocurre dentro de sus instalaciones.

Cubalex también denunció que los funcionarios penitenciarios advirtieron a los internos que podrían recibir nuevas medidas disciplinarias si hacían públicas acusaciones por abusos, deficiencias en la atención médica, agresiones físicas o castigos.

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Para la entidad, esas advertencias buscan limitar la difusión de denuncias desde el interior de la cárcel y aumentar la vulnerabilidad de los presos que ya han planteado reclamos por sus condiciones de vida.

Cubalex informó que el preso político Dixan Gaínza Moré fue sancionado después de denunciar la falta de alimentos en la prisión Kilo 8. (Cortesía: Cubalex)
Cubalex informó que el preso político Dixan Gaínza Moré fue sancionado después de denunciar la falta de alimentos en la prisión Kilo 8. (Cortesía: Cubalex)

Denunciaron una agresión contra Alexander Figueroa Gutiérrez durante una huelga de hambre

El comunicado incluyó el caso de Alexander Figueroa Gutiérrez, quien, según Cubalex, fue agredido por dos funcionarios penitenciarios mientras realizaba una huelga de hambre. La organización indicó que los agentes lo inmovilizaron, lo ataron a una cama y le introdujeron a la fuerza un pedazo de pan en la boca.

Además, Cubalex aseguró que los funcionarios le tomaron fotografías para presentar la situación como si el interno hubiera abandonado por decisión propia la protesta. La denuncia sostiene que, después de que el episodio se conoció fuera de la prisión, Figueroa Gutiérrez fue amenazado con la apertura de una nueva causa penal si no retiraban la publicación de las redes sociales.

Manos de piel oscura sujetas por esposas metálicas detrás de la espalda ante los barrotes de una celda.
Cubalex denunció que Alexander Figueroa Gutiérrez fue agredido por dos funcionarios penitenciarios durante una huelga de hambre en Camagüey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización consideró que esas acciones constituyen represalias por la difusión de información sobre presuntas agresiones dentro del penal y por la decisión del recluso de mantener una huelga de hambre.

La denuncia sobre los dos internos se suma a otros señalamientos de Cubalex acerca de las condiciones de reclusión en Camagüey. La entidad afirmó que ha recibido denuncias reiteradas sobre falta de atención médica, alimentación insuficiente, agresiones, torturas y abusos de funcionarios penitenciarios.

La organización también reportó castigos contra presos políticos que exigen condiciones dignas de reclusión o denuncian presuntas violaciones de derechos dentro de los centros penitenciarios.

La entidad remarcó que las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física y un trato digno para todas las personas bajo custodia.

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