Desde hace años Bolivia está incluida en el mismo esquema que se aplica en Cuba, Venezuela y Nicaragua, se trata de un sistema que no cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia establecidos por el Art. 3 de la Carta Democrática Interamericana, pero que simula democracia con procesos electorales controlados por el régimen. En Bolivia hoy no se respetan los derechos humanos, no existe "estado de derecho", no hay división ni independencia de poderes, las elecciones no son libres ni justas y no hay libertad de organización. En Bolivia hay decenas de presos políticos y ACNUR registra más de 1.200 exiliados políticos bolivianos.