-C: Prácticamente la manera en la que han asesinado a los muchachos, no han tenido piedad de que sean niños, familias enteras… Una familia fue calcinada totalmente. Al final están asesinando a los jóvenes. Aparte de que los asesinan dicen que eran unos delincuentes. Hubo familias que no han podido enterrar a sus muertos en un cementerio, los han tenido que enterrar en el patio de su casa. Prácticamente a las cinco de la tarde ya no puedes andar en la calle. La Policía está en todas las calles, los militares armados… No están como militares, ellos caminan encapuchados, vestidos de civiles, pero solo ellos son los que tienen armas de guerra. Porque la mayoría de los asesinados han sido con francotiradores. El pueblo no tiene armas. Lo único que nosotros tenemos es nuestra voz, y prácticamente lo que él ha hecho es que nosotros tengamos miedo y no nos sigamos pronunciando. A pesar de eso el pueblo aún continúa en las calles, aún sigue manifestándose.