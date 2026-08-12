México
Agregar Infobae enGoogle

Regreso de Mariana Ochoa causa tensión entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

La cantante regresó a la casa más famosa de México con una licuadora en mano y una recepción tibia

Mariana Ochoa
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)
Guardar

Mariana Ochoa regresa a La Casa de los Famosos México con 5 millones de votos del público, pero la recepción de los habitantes estuvo lejos de ser una fiesta: la sorpresa, la desconfianza y las bromas marcaron su primer reencuentro con la competencia el martes 11 de agosto.

La ex OV7 entró eufórica al patio con una licuadora en mano. Nadie reaccionaba. Los habitantes la miraban sin entender qué ocurría, hasta que la conductora Odalys Ramírez se conectó a la casa para explicarles que Mariana regresaba y reveló ante todos la dinámica de El Exilio, el espacio donde Ochoa y Ximena Herrera habían convivido durante 48 horas para tener una oportunidad de regresar al reality.

PUBLICIDAD

La eliminación de Ximena Herrera

El Exilio fue presentado por La Jefa como un espacio que “siempre existió dentro de mi casa”. Las dos artistas lo habitaron en condiciones básicas: una cama, una cocina reducida, una regadera improvisada y un baúl con ropa. Cuando llegó el veredicto, la despedida de Ximena fue breve y sin ceremonias. La Jefa le dijo: “Ximena, quiero agradecerte porque fuiste una maravillosa habitante. Por ahora es momento de salir del Exilio. Gracias por todo, te deseo lo mejor, hasta siempre”.

La Casa de los Famosos México
Cuando llegó el veredicto, la despedida de Ximena fue breve y sin ceremonias. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ximena permaneció sentada. No hubo salida formal ni reconocimiento del público o traslado al foro como generalmente se llevan a cabo en las eliminaciones. La escena generó molestia entre los internautas, que señalaron que la producción no le dio a la actriz una despedida a la altura. “La dejaron en esa choza un ratote y no le dieron una salida digna”, se lee en TikTok.

PUBLICIDAD

Aldo, Arantza y Moisés reaccionan entre el desconcierto y la broma

Dentro de la casa, Aldo Rendón fue uno de los primeros en reaccionar. Visiblemente desconcertado, le preguntó a Mariana: “Ximena también va a entrar ahorita, ¿o qué?”. Ella respondió directa: “No, la gente votó porque solo iba a regresar una”.

Horas después, en una conversación con Arantza, Ese Pérez, Memo, Moisés, Ernesto La Guardia, Gema y Luis Chaparro, Aldo ya había procesado la situación y se mostró indiferente: “Me da igual que regresó, seguimos siendo los mismos, si estuviera todo mal no hubiera regresado”. También bromeó sobre la ropa que traía puesta la cantante: “Creí que era la de producción”.

La Casa de los Famosos México
Nadie esperaba verla entrar con una licuadora: Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México tras 48 horas en El Exilio. (Captura de pantalla YouTube)

Moisés aportó su propia lectura del momento: “Lo más cagado fue que no dijeron ‘Mariana’, dijeron una licuadora”. Arantza, por su parte, fue todavía más escueta: “No la reconocí”.

Mariana no podrá nominar ni ser nominada en su primera semana de regreso

El reingreso de Ochoa llega con una restricción puntual. Odalys Ramírez lo anunció ante todos los habitantes: “Mañana Mariana no nominará y tampoco podrá ser nominada”. La condición aplica durante toda su primera semana, lo que la convierte en una jugadora intocable en ese período y modifica el tablero de alianzas y estrategias de cara a la tercera semana del reality.

La primera eliminada de la temporada se convierte así en la primera exiliada en regresar a la competencia en la historia del formato mexicano.

Internautas cuestionan la ventaja de Mariana Ochoa en el juego

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México con una licuadora en mano y una recepción tibia: sus compañeros la miraron sin entender qué pasaba mientras la producción dejaba ir a Ximena Herrera con una despedida de veinte segundos. (Captura de pantalla @NachoConO)

El regreso no estuvo exento de polémica en redes sociales. Usuarios señalaron que Mariana pasó varios días fuera de la casa dando entrevistas, asistiendo a las galas y acumulando información que el resto de los habitantes no tiene. Para muchos, eso representa una ventaja que la producción no consideró o no quiso considerar.

Además, circuló la teoría de que la dinámica de El Exilio habría sido diseñada específicamente para darle una segunda oportunidad a Mariana Ochoa, lo que alimentó las críticas sobre la imparcialidad del formato. Hasta el momento la producción no se ha pronunciado al respecto.

Temas Relacionados

Mariana OchoaLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4LCDLFmexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 05:56 horas, a una distancia de 85 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 12 de agosto

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 12 de agosto

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de agosto

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 12 de agosto

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estaciones del Metrobús fuera de servicio en esta última hora de este 12 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sanciones, arrestos y recompensas: 5 golpes de EEUU al CJNG desde que Juan Carlos Valencia González tomó el liderazgo

Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa

Alfredo Olivas y los ataques a su familia en 11 años: de los balazos en su concierto al asesinato de su primo en Zapopan

Gibrán Ramírez acusa a Morena de haber financiado campañas de 2021 con dinero ilícito y ventila relación del ‘Rey del huachicol’ y Mario Delgado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

Productora de La Casa de los Famosos México 2026 responde a Mar Contreras por críticas a la temporada

KARD en México: precios de boletos y beneficios para el concierto del grupo mixto de K-pop

Internautas critican a La Casa de los Famosos México por salida de Ximena Herrera tras El Exilio

Imponen orden de restricción a conductor de Ventaneando por exhibir al hijo de Luis Miguel, afirma Javier Ceriani

DEPORTES

Nahuel Guzmán logra la expulsión más insólita de su carrera en el Tigres vs Whitecaps de la Leagues Cups 2026

Nahuel Guzmán logra la expulsión más insólita de su carrera en el Tigres vs Whitecaps de la Leagues Cups 2026

Otra baja para los Pumas, Álvaro Angulo enciende las alarmas tras lesión en Leagues Cup

Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano de 16 años que entrena con el Atlético de Madrid

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie