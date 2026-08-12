Regreso de Mariana Ochoa causa tensión entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

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Mariana Ochoa regresa a La Casa de los Famosos México con 5 millones de votos del público, pero la recepción de los habitantes estuvo lejos de ser una fiesta: la sorpresa, la desconfianza y las bromas marcaron su primer reencuentro con la competencia el martes 11 de agosto.

La ex OV7 entró eufórica al patio con una licuadora en mano. Nadie reaccionaba. Los habitantes la miraban sin entender qué ocurría, hasta que la conductora Odalys Ramírez se conectó a la casa para explicarles que Mariana regresaba y reveló ante todos la dinámica de El Exilio, el espacio donde Ochoa y Ximena Herrera habían convivido durante 48 horas para tener una oportunidad de regresar al reality.

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La eliminación de Ximena Herrera

El Exilio fue presentado por La Jefa como un espacio que “siempre existió dentro de mi casa”. Las dos artistas lo habitaron en condiciones básicas: una cama, una cocina reducida, una regadera improvisada y un baúl con ropa. Cuando llegó el veredicto, la despedida de Ximena fue breve y sin ceremonias. La Jefa le dijo: “Ximena, quiero agradecerte porque fuiste una maravillosa habitante. Por ahora es momento de salir del Exilio. Gracias por todo, te deseo lo mejor, hasta siempre”.

Cuando llegó el veredicto, la despedida de Ximena fue breve y sin ceremonias. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ximena permaneció sentada. No hubo salida formal ni reconocimiento del público o traslado al foro como generalmente se llevan a cabo en las eliminaciones. La escena generó molestia entre los internautas, que señalaron que la producción no le dio a la actriz una despedida a la altura. “La dejaron en esa choza un ratote y no le dieron una salida digna”, se lee en TikTok.

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Aldo, Arantza y Moisés reaccionan entre el desconcierto y la broma

Dentro de la casa, Aldo Rendón fue uno de los primeros en reaccionar. Visiblemente desconcertado, le preguntó a Mariana: “Ximena también va a entrar ahorita, ¿o qué?”. Ella respondió directa: “No, la gente votó porque solo iba a regresar una”.

Horas después, en una conversación con Arantza, Ese Pérez, Memo, Moisés, Ernesto La Guardia, Gema y Luis Chaparro, Aldo ya había procesado la situación y se mostró indiferente: “Me da igual que regresó, seguimos siendo los mismos, si estuviera todo mal no hubiera regresado”. También bromeó sobre la ropa que traía puesta la cantante: “Creí que era la de producción”.

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Nadie esperaba verla entrar con una licuadora: Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México tras 48 horas en El Exilio. (Captura de pantalla YouTube)

Moisés aportó su propia lectura del momento: “Lo más cagado fue que no dijeron ‘Mariana’, dijeron una licuadora”. Arantza, por su parte, fue todavía más escueta: “No la reconocí”.

Mariana no podrá nominar ni ser nominada en su primera semana de regreso

El reingreso de Ochoa llega con una restricción puntual. Odalys Ramírez lo anunció ante todos los habitantes: “Mañana Mariana no nominará y tampoco podrá ser nominada”. La condición aplica durante toda su primera semana, lo que la convierte en una jugadora intocable en ese período y modifica el tablero de alianzas y estrategias de cara a la tercera semana del reality.

La primera eliminada de la temporada se convierte así en la primera exiliada en regresar a la competencia en la historia del formato mexicano.

Internautas cuestionan la ventaja de Mariana Ochoa en el juego

Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México con una licuadora en mano y una recepción tibia: sus compañeros la miraron sin entender qué pasaba mientras la producción dejaba ir a Ximena Herrera con una despedida de veinte segundos. (Captura de pantalla @NachoConO)

El regreso no estuvo exento de polémica en redes sociales. Usuarios señalaron que Mariana pasó varios días fuera de la casa dando entrevistas, asistiendo a las galas y acumulando información que el resto de los habitantes no tiene. Para muchos, eso representa una ventaja que la producción no consideró o no quiso considerar.

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Además, circuló la teoría de que la dinámica de El Exilio habría sido diseñada específicamente para darle una segunda oportunidad a Mariana Ochoa, lo que alimentó las críticas sobre la imparcialidad del formato. Hasta el momento la producción no se ha pronunciado al respecto.