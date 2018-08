"Mi hermana me llamó y me dijo: 'Pepito, perdóname. Mi marido y mi hijo nos vamos para Estados Unidos'- dice Esteban -. Y tan pronto como el Gobierno de Cuba reconoce que uno de los familiares se queda en otro país, todos los demás miembros de la familia ya no son "fiables". Esto significa que inmediatamente te retiran de la "misión", nunca más podrás salir del país y no podrás conseguir un buen trabajo en Cuba. No estoy molesto con mi hermana, la entiendo. En las misiones ganas buen dinero, pero casi todo lo das al gobierno, que no hace nada por ti; por ejemplo, me pagaron USD 2.500 al mes, de los cuales recibí solo USD 700. Mi hermana trabajó durante más de diez años. Solo quería salir de esta esclavitud.