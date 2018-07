— En un momento pensé que el libro iba a sobre los 30 años de influencia de la Unión Soviética, porque ¿qué otro lugar de América ha tenido esa influencia? Cuba tenía españoles, y luego de los Estados Unidos. Nosotros, a los españoles, Brasil a los portugueses. Franceses, holandeses, ingleses, pero ¿soviéticos? Al principio la Unión Soviética no tenía mayor interés en Cuba porque, bueno, es el patio trasero de los Estados Unidos. Se habían repartido el mundo de otro modo. Pero luego ven que es la posibilidad de poner una cuña ahí y va un enviado secreto, luego uno formal y comienzan los acuerdos. Quizá el problema fue la falta de aprovechamiento local de todos los recursos que brindó la Unión Soviética para un desarrollo más autónomo. Después, cuando comenzaron las reformas de la era de Gorbachov, hubo una gran separación. Fidel Castro no estaba de acuerdo con lo que pasaba y lo manifestó, no fue una cosa discreta. No se podían encontrar ya las revistas soviéticas que circulaban antes porque hablaban de la glasnost y la perestroika. Presumo que Fidel Castro imaginaba el volumen de la catástrofe, algo de lo que yo no me doy una idea. O sea, no sé cómo es que caiga el PBI 35 por ciento en tres años. Sé que la gente perdió cinco kilos en promedio, que realmente se pasaba hambre, que no había electricidad porque todo el petróleo venía de la Unión Soviética. El 85 por ciento del comercio de Cuba en realidad venía del Bloque Socialista. Fue una tragedia tremenda.