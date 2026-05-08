El abogado Sergio Mesa y el fotoperiodista Jesús Abad Colorado relataron su experiencia al intentar recuperar el cuerpo de Mateo Pérez Rueda

El relato se conoció la mañana del viernes 8 de mayo - créditos @AbadColorado/X | @sermeca/X

El caso de Mateo Pérez Rueda, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, cuyo paradero sigue siendo desconocido, ha generado relatos marcados por la zozobra y el desconsuelo que sufren las familias de personas desaparecidas.

Dos de las figuras que han seguido de cerca la situación desde que se reportó la falta de comunicación con Pérez Rueda —quien alternaba sus estudios con el periodismo— son el fotógrafo Jesús Abad Colorado y el abogado, reportero y escritor Sergio Mesa. Mesa, junto con los testimonios de familiares y habitantes del municipio de Briceño (Antioquia), compartió el 7 de mayo de 2026 en su cuenta de X un mensaje detallando lo que encontró en la zona.

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“Ayer jueves a las 5:00 a. m., ante la imposibilidad de ingreso de las autoridades (Ejército, Policía, Fiscalía) y organismos humanitarios (CICR y Defensoría del Pueblo) al municipio de Briceño, Antioquia, donde está desaparecido el colega periodista y politólogo, Mateo Pérez Rueda, el periodista y foto-reportero Jésús @AbadColorado y yo, acompañados de su compañera de vida, emprendimos la Misión Humanitaria hacia Briceño”, inicia la publicación del abogado.

“Entramos a Yarumal, donde hablamos con su hermano Julián y sus padres, doña Gloria y don Carlos, para acompañarlos en su angustia e informarles que íbamos para Briceño”, se lee.

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“De hecho, y como reseñó ‘Chucho’”, señala Mesa para referirse a un video que compartió Abad desde su cuenta de X el mismo jueves, “le ha dado la vuelta al mundo en donde ellos piden ayuda y acompañamiento estatal”, sigue el relato del jurista.

La realidad de cómo están las cosas en el lugar dan cuenta de la rudeza de lo que allí se vive, rodeados del miedo y el silencio:

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“Seguimos nuestro viaje a Briceño y, por precaución, amarramos una funda de almohada a un palo que atamos al retrovisor del carro. Entre las 12:00 y las 5:00 pm estuvimos en Briceño hablando con funcionarios, autoridades y fuentes en terreno. A las 6:09 pm llegamos a la troncal a la Costa. Estábamos seguros. Nadie, absolutamente nadie, puede transitar las vías rurales de Briceño después de las 6:00 pm”, señala el escrito de Mesa.

Luego, “llegamos a Yarumal hablamos de nuevo con los padres de Mateo, quienes se encontraban muy acompañados de la institucionalidad (Gaula, Policía, Fiscalía y Sijín), además de haber recibido la llamada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez”.

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Entregaron los elementos que hallaron de Mateo a su mamá y su papá

Uno de los momentos más complejos y duros del texto que compartió el periodista confirmó que se hallaron elementos con los que el estudiante y líder del medio regional El Confidente (de Yarumal).

“Entregamos las pertenencias de Mateo que reclamé en el hotel en el que se hospedó la noche del lunes (4 de mayo de 2026). Su morral, donde su madre no encontró el computador, y el casco de la moto –que no podía usar en zona rural–, les confirmó a sus padres que sí era Mateo", detalló Mesa en la publicación.

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La sensación de impotencia con la de haber hecho lo correcto acompañó al reportero, que así explicó lo que sintió al regresar a Medellín luego de haber brindado ayuda en medio de las labores de búsqueda, que aún no cesan.

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“A las 11:00 pm regresé a mi casa en Medellín con angustia, pero confortado de haber cumplido la tarea que ‘Chucho’ Abad Colorado y yo nos propusimos: recuperar a Mateo Pérez Rueda, así sea su cuerpo, para que no vaya a sumar una cifra más como desaparecido. En el transcurso de la mañana el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo estarán en el área de guerra”, concluyó Mesa.

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Horas después de esta publicación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que ya iba en camino al lugar para liderar las labores para dar con el cuerpo de Mateo.