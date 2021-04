Alexander Wehr, CEO regional de BMW: “El futuro es eléctrico y muchos países latinos ya tienen una agenda verde”

“Argentina, específicamente, ocupa un lugar privilegiado aportando el litio que necesario para alcanzar los objetivos que BMW Group para los próximos años” destacó Alexander Wehr, CEO de BMW Group en una entrevista con Infobae.

Luego de que BMW anunciara en Alemania la firma de un contrato con la minera estadounidense Livent por USD 334 millones, por el cual la Argentina se convertirá en su segundo proveedor de litio a partir de 2022 para abastecer la producción creciente de sus vehículos eléctricos, detrás de Australia, el Presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica, Alexander Wehr, dialogó con Infobae sobre la industria y aseguró que “la región y Argentina en particular ocupan un lugar estratégico en el desarrollo de nuestra estrategia de electromovilidad”.

En ese contexto, el directivo destacó que la compañía apunta a que Argentina que se posicione como unos de los principales contribuyentes de la movilidad sustentable.

Werhr ingresó a la empresa de las tres letras que es sinónimo de autos premium en 1997, ocupó distintos cargos de alta gerencia del grupo y ahora está radicado en México, desde donde lidera las operaciones de ese país, Brasil y Argentina, y otros 25 mercados regionales. Tiene un MBA en Administración de Negocios Internacionales en la European Business School en Alemania y también estudio en Argentina, como parte de un programa de intercambio académico en la UADE. Como estudios de postgrado, realizó un programa de Doctorado en la European Business School y fue profesor invitado en la Kellogg Graduate School of Management y en Harvard Business School. En 2001 fue galardonado con “doktor rerum politicarum” con honores.

Argentina es uno de los mercados más importantes en el ámbito latino. Ahora no muestra el potencial que tiene pero para nosotros es importante (Alexander Wehr)

El directivo analizó el mercado global y local de autos y si bien aún la firma no comercializa autos eléctricos en la Argentina, afirmó que espera hacerlo pronto en el marco de la reciente inversión. El anuncio acompaña la decisión de BMW de acelerar su expansión de la movilidad eléctrica en los próximos años, ya que para 2030 espera que al menos la mitad de las ventas globales de la compañía provengan de vehículos totalmente eléctricos.

“Argentina, específicamente, ocupa un lugar privilegiado aportando el litio que necesario para alcanzar los objetivos que BMW Group para los próximos años”, destacó el CEO regional en una entrevista con Infobae.

- ¿Cuál es la estrategia de electrificación de autos a nivel regional y para Argentina?

- La expectativa es tener una base de proveeduría de litio más grande y más sustentable. Tenemos un proveedor importante de litio que es Australia, pero tenemos un interés en agrandar esa base. Sabemos que la reserva más grande del mundo se encuentra entre Chile, Bolivia y Argentina. Trabajamos con el gobierno argentino que nos facilitó la manera de entender mejor los diferentes procesos de extracción de litio. El contrato tiene un valor por encima de los 330 millones de dólares y nos servirá para armar un camino hacia una movilidad más sustentable con una participación de autos eléctricos muy significativa. Además, BMW siempre ha sido muy innovador y ha estado muy a la vanguardia de la industria. El futuro del sector automotriz es eléctrico y somos pioneros ya que en 2013 lanzamos nuestro primer auto eléctrico que sigue siendo vendido con mucho éxito. Hoy tenemos más de 10 modelos entre eléctricos e híbridos y esa gama la vamos a extender hasta 23 modelos con 12 híbridos. De los 28 países que manejamos a nivel regional, en 9 de ellos ya tenemos oferta de autos eléctricos e híbridos. Entre ellos México, Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica. En Argentina todavía no, pero estamos evaluándolo en el contexto de esta inversión. El futuro para nosotros es eléctrico y muchos países ya tienen una agenda muy verde, como Costa Rica y Brasil.

Wehr vivió en Argentina y estudió en la UADE

- ¿Cómo analiza el mercado local de autos?

- Argentina es uno de los mercados más importantes en el ámbito latino. Ahora no muestra el potencial que tiene, pero para nosotros es importante. Es por eso que también manejamos una sucursal propia en Argentina como así también en México y Brasil, que son los mercados principales. El mercado nos mostró en el pasado que tiene mucho potencial.

- ¿Cómo afecta al negocio de BMW en Argentina las trabas que existen para importar?

- Entiendo la situación del país. Nos limitan la importación de autos en Argentina, pero no nos vemos con menos privilegios que los demás. Hay que vivir con eso. El tema de la importación tiene que ver con la balanza comercial. Estamos limitados en el cupo pero estamos todos en el mismo barco. El mercado argentino tiene un potencial enorme. Podríamos vender más de lo que se tiene aprobado pero hay que vivir con eso. No obstante, ese tema no tiene nada que ver con la inversión. Estamos analizando traer autos eléctricos y queremos que el país sea unos de los principales contribuyentes de la movilidad sustentable. Estamos pensando en traer autos eléctricos a la Argentina. Tiene que haber determinadas condiciones para hacerlo, pero estamos dispuestos a traerlos.

BMW ya vende autos eléctricos e híbridos en México, Chile y Brasil ( REUTERS/Lucy Nicholson)

- ¿Cómo respondió en medio de la pandemia el mercado global?

- El año pasado el mercado total llegó a 72 millones de vehículos. Se perdió un 8% a nivel mundial en 2020. Para este año prevemos una recuperación, pero que no nos llevará a los números de 2019. Esperamos que aumente el mercado hasta 78 u 80 millones para este año. Queremos volver al nivel pre coronavirus. En términos eléctricos se vendieron casi tres millones y medio de autos a nivel global en 2020. La participación entre eléctricos e híbridos llego casi al 10 por ciento. Y para el 2025 queremos que uno de cada cuatro autos vendido bajo nuestra marca sea completamente eléctrico. El futuro es eléctrico. Hay un compromiso bastante claro en ese sentido.

“Nos limitan la importación de autos en Argentina pero no nos vemos con menos privilegios que los demás”

- ¿Van a llegar más inversiones a la Argentina?

- Siempre estamos evaluando diferentes opciones de inversión. Ahora no podemos establecernos con una planta en Argentina pero es algo que siempre estamos evaluando. No es nada imposible, pero por ahora no tenemos planes concretos. Seguimos evaluando opciones de inversión pero no hay un plan muy concreto sobre esto.

