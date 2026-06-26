Economía

Binance dejará de prestar servicios a clientes de la Unión Europea luego de no conseguir una licencia clave

El mayor intercambio global de criptomonedas interrumpe su actividad en el mercado europeo tras no cumplir con los nuevos requisitos regulatorios

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Binance notificó a sus clientes europeos sobre el procedimiento para retirar fondos antes de cesar operaciones (Reuters)
Binance notificó a sus clientes europeos sobre el procedimiento para retirar fondos antes de cesar operaciones (Reuters)

La plataforma de criptomonedas Binance comunicó a sus clientes en la Unión Europea que interrumpirá la prestación de servicios en la región desde la próxima semana, debido a su imposibilidad de obtener una licencia bajo el nuevo régimen de la Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Esta decisión surge cuando el plazo para que todas las empresas del sector cuenten con la autorización exigida por la Unión Europea llega a su fin el 30 de junio de 2026.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, encabezada por Carlos San Basilio, confirmó que no otorgará prórrogas ni excepciones a las plataformas de criptomonedas que no hayan cumplido con los requisitos de la MiCA. En declaraciones recogidas por Reuters durante un acto en Santander, San Basilio explicó que el regulador mantiene una comunicación activa con las compañías que no obtuvieron la autorización, con el objetivo de asegurar un cierre ordenado de sus operaciones.

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Según lo informado por Reuters, San Basilio remarcó que “no va a haber ni excepciones ni prórrogas” para las plataformas, y subrayó que la prioridad del regulador español es la protección de los clientes durante la transición. El funcionario aclaró que las empresas deben comunicar de manera clara sus planes de salida del mercado europeo y garantizar la salvaguarda de los derechos de los inversores.

En este contexto, Binance notificó que, tras retirar su solicitud de licencia en Grecia por no recibir una resolución formal, ya no podrá prestar servicios a sus usuarios en la Unión Europea. El intercambio más grande del mundo señaló que planea buscar la autorización a través de Francia, país donde previamente mantuvo conversaciones con las autoridades regulatorias. A pesar de este enfoque alternativo, la empresa reconoció que cualquier posible licencia llegaría después de la fecha límite, por lo que suspenderá temporalmente sus servicios a los clientes europeos.

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Durante la semana previa al vencimiento del plazo, clientes de Binance en países como Polonia, Italia, España y Francia —donde la compañía cuenta con licencias locales— recibieron comunicaciones sobre el procedimiento para retirar sus fondos. La plataforma aseguró que los activos de los usuarios “permanecen seguros y protegidos”. En el mensaje enviado a los usuarios, Binance explicó que la empresa “no obtendrá una licencia MiCA para el 30 de junio de 2026”.

El fracaso en la obtención de la autorización en Grecia marcó un revés relevante para Binance, que había intentado consolidar su posición en la región tras enfrentar investigaciones y sanciones regulatorias en otros mercados. Según fuentes citadas por Reuters, la candidatura del gigante de las criptomonedas en Grecia se complicó por dudas sobre los controles contra el lavado de dinero y el cumplimiento de los requisitos para sus dirigentes, especialmente en torno a Changpeng Zhao, fundador de la compañía.

El marco regulatorio MiCA obliga a todas las empresas cripto a contar con autorización específica en la UE (Reuters)
El marco regulatorio MiCA obliga a todas las empresas cripto a contar con autorización específica en la UE (Reuters)

La imposibilidad de operar bajo la nueva normativa europea implica que los usuarios de plataformas que no cuenten con la licencia no podrán realizar nuevas operaciones en la región. El propio presidente de la CNMV advirtió que quienes decidan operar igualmente con plataformas no autorizadas quedarán fuera del alcance de las protecciones que ofrece la regulación MiCA.

El marco normativo MiCA, aprobado a nivel comunitario, obliga a todas las empresas del sector cripto a tramitar y obtener una licencia específica para seguir funcionando en el mercado de la Unión Europea. La aplicación de la regulación corresponde a cada Estado miembro, aunque existen propuestas para ampliar las competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) en el futuro.

El entorno europeo se ha mostrado especialmente estricto con el cumplimiento de las nuevas reglas. La CNMV, según palabras de San Basilio recogidas por Reuters, mantiene un diálogo continuo con las empresas afectadas para supervisar la transferencia de activos y fondos de los clientes a otros proveedores, procurando que los usuarios no sufran pérdidas ni confusiones durante el proceso de transición.

A pesar del contratiempo, Binance reiteró a través de sus portavoces que Europa sigue siendo un mercado estratégico para la compañía. La empresa manifestó su intención de seguir colaborando con los reguladores y adaptarse a un marco regulatorio “claro, justo y armonizado”. Binance espera obtener una licencia MiCA en los próximos meses y planea anunciar la jurisdicción elegida cuando el proceso esté concluido.

El caso de Binance no es aislado. La mayor presión regulatoria en la región ha impulsado a otros actores del sector a buscar licencias locales o a cesar actividades en algunos mercados. En paralelo, empresas rivales con licencias vigentes han aprovechado la salida de Binance para atraer a usuarios que buscan opciones reguladas y continuidad en sus operaciones dentro del espacio europeo.

La decisión de la CNMV y la entrada en vigor del régimen MiCA marcan un punto de inflexión para el sector de las criptomonedas en la Unión Europea. La transición al nuevo marco regulatorio representa un desafío tanto para las plataformas que aspiran a seguir operando de manera legal como para los usuarios, quienes deben informarse adecuadamente sobre el estatus regulatorio de los servicios que utilizan para resguardar sus activos digitales.

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