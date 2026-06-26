Las ventas de autos mejoraron en junio, pero aún están lejos de los niveles de 2025: los modelos que lideran el ranking

A tres días de cerrar el mes, las ventas están un 12% abajo de junio 2025 y el semestre quedará cerca de un 10% abajo también. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A tres días hábiles de terminar junio, y también de cerrar el primer semestre del año, el mercado automotor no consigue remontar la caída de ventas de autos 0 km respecto a los valores de 2025.

Si bien hay una recuperación leve en comparación con mayo, adjudicada principalmente a la suba de la cotización oficial del dólar registrada en las últimas dos semanas, la caída interanual se viene acentuando en los últimos tres meses, y este viernes con menos de 30.000 unidades registradas, en el sector ya proyectan que el mes cerrará cerca de los 46.000 patentamientos entre todos los segmentos y categorías de automotores, es decir autos particulares, vehículos comerciales livianos y transporte pesado.

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Con este resultado, junio mostraría una mejora de casi un 10% sobre el resultado del mes anterior, señal que confirma la idea de recuperación suave que varios ejecutivos esperan para la segunda mitad del año. En mayo se habían patentado solamente 41.921 vehículos en total. Sin embargo, cuando la comparación se hace contra el mismo mes del año anterior, se mantendrá una caída cercana al 12 por ciento.

En el acumulado del primer semestre, con una referencia del año pasado de 326.039 unidades, la baja esperada ronda el 10%, ya que se calcula que se patentarán unos 293.200 automotores. Para la segunda parte del año hay un dato que no puede pasar desapercibido, y que jugará a favor de 2026.

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Entre julio y noviembre del año anterior, la suba de las tasas de interés y la incertidumbre política previa a las elecciones de medio término, generaron un aumento del dólar y una retracción de ventas. Este año va en la dirección contraria, lo que permitirá que las cifras sean mejores si no hay grandes cambios políticos que vuelvan a generar inestabilidad económica.

La suba del dólar generó más movimiento en los concesionarios, aunque no lo suficiente para mejorar las ventas de junio 2025

“Esta muy flojo. En abril, las proyecciones para junio eran de 50.000 unidades, pero las tuvimos que corregir dos veces. En mayo ya bajamos a 48.000 y ahora nuevamente a 46.000. Se movió un poco más con la suba del dólar y eso nos permitió mejorar el número del mes pasado. Pero el nivel general sigue por debajo de lo que se había calculado”, confesaron este viernes desde una de las automotrices líderes del mercado argentino.

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Sin embargo, en el análisis del sector, varios ejecutivos hicieron mención en las últimas semanas a una expectativa de mejora a partir de julio. “Salvo situaciones como la del año pasado, fuertemente marcada por problemas políticos que impactaron en la economía, el segundo semestre suele mejorar respecto a la primera mitad del año. Esperemos que ese sea el caso desde el mes que viene, y que lleguemos a 2027 con un nivel de patentamientos nuevamente cercano a los 615.000 autos este año”, agregó.

Los números de marcas y modelos

Toyota sigue siendo la referencia del mes en volumen de ventas con 5.556 unidades. En segundo lugar está Volkswagen, que registra 3.972, y en tercero está Fiat con 3.065 patentamientos. Muy cerca, pero todavía sin subir al podio de las que más autos patentan cada mes, está Ford, que alcanza provisionalmente las 2.978 unidades, y en quinto puesto se mantiene Chevrolet con 2.653 automóviles vendidos en junio.

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En el análisis de los modelos, nuevamente Toyota lidera las ventas con su pick up Hilux, que lleva patentados 2.516 camionetas, más del doble que sus más próximos seguidores, que son la pickup Ford Ranger con 1.151 ventas y Ford Territory con 1.094.

La pickup Toyota Hilux es el vehículo más vendido del mes de junio duplicando el volumen de sus más cercanos rivales, tanto en pickups como en los demás segmentos

Por debajo de las 1.000 unidades, luego están cinco modelos en un rango de 100 autos de diferencia. El Fiat Cronos es cuarto con 941, el Toyota Yaris Cross quinto con 858, el Toyota Yaris hatchback sexto con 851, la pickup Volkswagen Amarok séptima con 831, el Volkswagen Tera octavo con 783 y el Chevrolet Tracker noveno con 748 unidades.

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El Top 10 cierra con el Toyota Corolla Cross, que está algo más lejos de subir alguna posición, ya que a tres días de fin de mes, tiene patentados 584 automóviles. De hecho, el Peugeot 208, que vuelve a tener un mes complicado de operaciones, está 11mo con 577, muy cerca de entrar a la lista de los 10 modelos de mayor demanda en el mes. Más atrás aparecen el Volkswagen Taos (536), BYD Atto 2 (475), Chevrolet Onix (457) y el Volkswagen Polo (444).