“Cuando Juan Gabriel se comunica conmigo le digo ‘oye ya voy para allá’ y me dice ‘ay no, esta niña como no ha venido ni nada’ y le llamé (a la chica que está a cargo de Juan Gabriel) y le dije ‘¿oye qué pasó? ¿Por qué me dices que Alberto se murió? Si él acaba de hablar conmigo’”.