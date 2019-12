También, dentro de la misma comunidad, existe una revolución por los derechos LGBTIQ, es por eso que ahora también existe la palabra "latinx", para separarse de categorías binarias y ser más incluyente, como explica Ed Morales, autor del libro "Latinx: The New Force in American Politics and Culture" (Latinx: la nueva fuerza en la política y la cultura estadounidense). "El latinx es el primer grupo racial y étnico que está reclamando sus derechos, es algo que sale de la tradición y la cultura de América Latina", añadió Morales.