The Washington Post

Dos estilos antagónicos: los looks que eligieron las primeras damas Melania Trump y Peng Liyuan para la gala de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump ofreció una cena de honor en Washington. La anfitriona eligió un conjunto moderno de blusa y pantalón. La esposa del mandatario chino Xi Jinping llevó un vestido rojo de cuello mandarín

El contraste de estilos de las primeras damas Melania Trump y Peng Liyuan al ingresar a la velada de gala se celebró el jueves en la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El contraste de estilos de las primeras damas Melania Trump y Peng Liyuan al ingresar a la velada de gala se celebró el jueves en la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)
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Si le dieras a ChatGPT una indicación como “muéstrame dos presidentes y sus esposas, y que una pareja luzca tradicional y la otra moderna”, podrías obtener algo parecido a la imagen principal de la cena de Estado en la Casa Blanca el jueves por la noche.

En un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y China por la regulación de la inteligencia artificial, entre otros temas, el presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump recibieron al presidente chino Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan.

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Para el evento de gala, Peng, de 63 años, lució un vestido largo hasta el suelo con un elegante cuello mandarín —en rojo, el color simbólico de la prosperidad en China—, complementado con un collar doble de perlas blancas. Xi, de 73 años, vistió un traje negro estilo Mao, o traje Zhongshan, un clásico de la vestimenta formal china.

De izquierda a derecha: la primera dama de China, Peng Liyuan; el presidente chino, Xi Jinping; el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, en la Casa Blanca el jueves por la noche. ( REUTERS/Evelyn Hockstein)
De izquierda a derecha: la primera dama de China, Peng Liyuan; el presidente chino, Xi Jinping; el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, en la Casa Blanca el jueves por la noche. ( REUTERS/Evelyn Hockstein)

Trump optó por el atuendo tradicional de los hombres occidentales en eventos de gala (el esmoquin, que da nombre a todo el código de vestimenta).Pero la verdadera revelación fue su esposa, quien posó junto a los otros tres luciendo algo que rara vez, o nunca, se ve en una primera dama en una cena de estado: pantalones.

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El elegante conjunto de Melania Trump —unos pantalones negros de brocado de Dolce & Gabbana con una faja de seda de la misma marca, tacones negros de Louboutin y una blusa blanca de popelina de algodón de Saint Laurent con un lazo extragrande— fue una elección sorprendente para una cena de estado, pero muy característica de la primera dama.

El jueves, Peng y Melania Trump visitaron el Museo Nacional de Arte Asiático Smithsonian, luciendo atuendos que se asemejaban sutilmente: Peng llevaba un vestido azul marino de inspiración qipao con botones del mismo color, ribetes claros y un broche floral plateado; y Melania Trump, un traje de falda de tweed color carbón con un blazer cruzado de cuello alto y asimétrico similar.

El conjunto negro de brocado de Dolce & Gabbana incluyó una faja de seda, una blusa de Saint Laurent y tacones Louboutin (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El conjunto negro de brocado de Dolce & Gabbana incluyó una faja de seda, una blusa de Saint Laurent y tacones Louboutin (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Sus maridos, por su parte, vestían trajes azules, zapatos de vestir negros y corbatas moradas de un tono casi idéntico. (No era la primera vez que los Trump vestían igual que sus invitados de Estado. También lucieron conjuntos diurnos coordinados con el rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido en abril). Pero la aparente coordinación entre los Trump, Xi Jinping y Peng terminó ahí.

Antes de convertirse en primera dama, Peng Liyuan era una cantante famosa en China, donde históricamente es inusual que la esposa de un presidente tenga una presencia pública destacada, y mucho menos que sea un ícono de la moda.

Sin embargo, el estilo de Peng, que fusiona con frecuencia elementos antiguos y tradicionales de la vestimenta china con siluetas occidentales modernas, ha sido ampliamente elogiado. Peng fue incluida en la lista de las mejor vestidas internacionales de Vanity Fair en 2013, poco después de que Xi Jinping asumiera la presidencia.

Las elecciones de Melania Trump rompen por tercera vez la tradición de vestidos de gala en cenas de jefes de Estado (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Las elecciones de Melania Trump rompen por tercera vez la tradición de vestidos de gala en cenas de jefes de Estado (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Muchos de los atuendos de Peng se han atribuido al diseñador chino Ma Ke, cuyas creaciones suelen incorporar telas sostenibles y materiales reciclados, pero se elaboran meticulosamente utilizando métodos de confección tradicionales chinos. (Como escribió William Wan para The Washington Post en 2014, Peng era admiradora de los diseños de Ma desde hacía años antes de que se presentaran, a petición suya, en un concierto).

Al igual que Peng, Trump ya era famosa desde hacía años cuando se convirtió en la esposa de un jefe de Estado, pero ambas mujeres han adoptado enfoques de vestimenta muy diferentes para desempeñar el papel de primera dama tras pasar de ser una celebridad a una figura pública.

A diferencia de muchas primeras damas en Estados Unidos y otros países que han preferido las casas de moda nacionales como muestra de orgullo nacional, Melania Trump ha incorporado con frecuencia a su vestuario a renombrados diseñadores europeos e internacionales.

Donald Trump y Xi Jinping junto a la primera dama estadounidense Melania Trump y Peng Liyuan en la Casa Blanca este jueves (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump y Xi Jinping junto a la primera dama estadounidense Melania Trump y Peng Liyuan en la Casa Blanca este jueves (REUTERS/Evan Vucci)

También ha roto con la norma de usar vestidos de gala en las fiestas de etiqueta, un par de tacones de aguja a la vez: esta es al menos la tercera vez que Melania Trump desafía la tradición. Llevó un esmoquin femenino y un par de pantalones plateados brillantes a las cenas de la Asociación Nacional de Gobernadores de 2025 y 2026, respectivamente.

Horas después de que sus maridos se reunieran para hablar de tecnología y seguridad y expresar sus diferentes puntos de vista sobre el desarrollo de la IA —con el presidente estadounidense restando importancia a la necesidad de salvaguardias y Xi instando a la moderación—, los atuendos de ambas mujeres para la cena de Estado se separaron en dos direcciones divergentes. Un bando enfatizó la modernidad y la experimentación, el otro se aferró al mundo que ya conocemos.

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