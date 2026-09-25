Panamá

Condenan a cuatro hombres por extracción ilegal de minerales en Panamá

Dos de los sentenciados fueron aprehendidos en el Parque Nacional Chagres y los otros dos en Ernesto Córdoba Campos. Recibieron penas de 40 y 48 meses de prisión.

Dos hombres fueron condenados por la extracción ilegal de mineral metálico dentro del área protegida. Tomada de MiAmbiente
Dos hombres fueron condenados por la extracción ilegal de mineral metálico dentro del área protegida. Tomada de MiAmbiente
Guardar

Cuatro hombres fueron condenados a penas de 40 y 48 meses de prisión por hechos relacionados con la extracción ilegal de minerales en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos y el Parque Nacional Chagres. Según la Procuraduría General de la Nación, dos de los casos ocurrieron dentro del área protegida.

Las condenas se dictaron después de que los cuatro hombres aceptaran su responsabilidad en audiencias de solicitudes múltiples. La Fiscalía Superior de Ambiente obtuvo la legalización de sus aprehensiones y presentó la imputación por delitos contra los recursos naturales. La Procuraduría no precisó cuántos recibieron cada pena.

PUBLICIDAD

En el primero de los hechos, dos hombres fueron aprehendidos por la Policía Nacional en el corredor de los Pobres, en Ernesto Córdoba Campos. La investigación los vinculó con la destrucción y degradación de recursos naturales para extraer mineral metálico, mediante acciones que alteraron el cauce natural de una fuente hídrica.

Los otros dos condenados fueron aprehendidos en el Parque Nacional Chagres. De acuerdo con la Fiscalía, realizaron actividades destinadas a extraer mineral metálico que provocaron destrucción y degradación de recursos naturales dentro del área protegida. La Procuraduría no informó las fechas de los hechos.

Dos motobombas, cuatro palas y dos bateas de madera fueron recolectadas como indicios durante el operativo en la quebrada Peluca. Tomada de MiAmbiente
Dos motobombas, cuatro palas y dos bateas de madera fueron recolectadas como indicios durante el operativo en la quebrada Peluca. Tomada de MiAmbiente

En una intervención reciente, otras dos personas fueron aprehendidas en el mismo parque, esta vez en la quebrada Peluca, corregimiento de Caimitillo. Se investiga si realizaban minería ilegal.

PUBLICIDAD

Durante ese operativo, las autoridades decomisaron dos motobombas, cuatro palas y dos bateas de madera como posibles indicios de extracción. Técnicos del Ministerio de Ambiente y guardaparques documentaron las afectaciones registradas en el sitio, mientras se preparaba la remisión de los aprehendidos y los objetos a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales.

El Ministerio de Ambiente también anunció un procedimiento administrativo por la intervención en la quebrada Peluca. En el operativo participaron la Policía Ambiental, la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales y el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental, como parte de las labores de vigilancia en el parque.

Los casos se producen en un contexto de aumento de los delitos ambientales y de ordenamiento territorial. Entre enero y julio de 2026, el Ministerio Público registró 420, frente a 347 en el mismo período de 2025: 73 registros adicionales, equivalentes a un incremento del 21%. Las cifras son preliminares.

El Parque Nacional Chagres fue escenario de uno de los casos que terminaron en condena y de un operativo reciente que sigue bajo investigación. Tomada de MiAmbiente
El Parque Nacional Chagres fue escenario de uno de los casos que terminaron en condena y de un operativo reciente que sigue bajo investigación. Tomada de MiAmbiente

Dentro de ese total, 227 correspondieron a delitos contra los recursos naturales. La categoría de destrucción de recursos naturales, identificada en el informe bajo el artículo 399, sumó 151 registros, frente a 115 un año antes.

La Ley General de Ambiente establece reglas para intervenir fuentes hídricas y áreas protegidas, espacios afectados en los hechos descritos por las autoridades. En el caso de la quebrada Peluca, la responsabilidad penal de los dos aprehendidos aún debe determinarse dentro de la investigación.

El artículo 399 del Código Penal, tipifica los delitos contra los recursos naturales: Sanciona con penas de 3 a 6 años de prisión a quien, infringiendo las normas de protección ambiental, destruya, extraiga, contamine o realice actos de extracción ilegal de recursos minerales que afecten el equilibrio ecológico o las fuentes hídricas.

Por su parte, la Ley 41 de 1998 (Ley General de Ambiente), prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y áreas protegidas.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeMinería IlegalReserva NaturalDelito ambiental

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ejecución del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá alcanza un 41% y se trabaja en la cimentación de las fundaciones

Proyecto mantiene su fecha contractual de entrega para diciembre de 2028 y continúa desarrollándose en distintos frentes de obra, según las autoridades

Ejecución del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá alcanza un 41% y se trabaja en la cimentación de las fundaciones

Investigan la acumulación de algas rojas en playas panameñas

Las evaluaciones preliminares descartan toxicidad, aunque la descomposición puede reducir el oxígeno del agua y generar malos olores

Investigan la acumulación de algas rojas en playas panameñas

Detienen en Panamá a tres nicaragüenses por supuestamente fabricar puros de manera clandestina

En una vivienda aparentemente fabricaban, almacenaban y vendían el producto de manera ilegal

Detienen en Panamá a tres nicaragüenses por supuestamente fabricar puros de manera clandestina

Industria latinoamericana de alimentos cuestiona criterios utilizados para clasificar productos como ultraprocesados

Desde el 2022 Panamá inició la reducción del sodio y la eliminación de las grasas trans

Industria latinoamericana de alimentos cuestiona criterios utilizados para clasificar productos como ultraprocesados

Oferta falsa de modelaje por redes sociales termina en investigación por violación y extorsión en Panamá

La Fiscalía investiga también la toma de imágenes íntimas bajo amenazas. El sospechoso será presentado ante un Tribunal de Garantías

Oferta falsa de modelaje por redes sociales termina en investigación por violación y extorsión en Panamá

TECNO

Google activa “Llama por mí” la opción para que la IA haga llamadas por nosotros

Google activa “Llama por mí” la opción para que la IA haga llamadas por nosotros

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 25 de septiembre

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este viernes<br>

El asesor de IA del papa León XIV acusó a las grandes empresas tecnológicas de actuar como un cartel

La Universidad Internacional de Florida instalará la primera computadora cuántica del estado

ENTRETENIMIENTO

Caballo salvaje nueve lanzó tráiler y refuerza su lugar entre las candidatas de la temporada de premios

Caballo salvaje nueve lanzó tráiler y refuerza su lugar entre las candidatas de la temporada de premios

Primer vistazo a ‘Sed de sangre’, el regreso de Johnny Depp a Hollywood junto a Penélope Cruz, Aron Piper y Manu Ríos

El director de Coyote vs. ACME revela el secreto detrás de la conexión con los cortos clásicos de los Looney Tunes

Se convirtió en Jedi y Hollywood lo encasilló, pero logró convertirse en el “maestro” que nadie esperaba: la historia de Mark Hamill

U2 cumple 50 años y aumenta la expectativa por nuevas canciones y una posible gira en 2027

MUNDO

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

Donald Trump cierra la visita de Xi Jinping a Estados Unidos: “Se avecinan cosas fantásticas”

Zelensky repudió un nuevo ataque de Rusia contra un hospital en Kiev

El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”

En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses